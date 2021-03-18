Аксенов заявил, что у Украины нет никаких шансов вернуть Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что никаких шансов и возможностей у Украины вернуть контроль над полуостровом нет.
Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде, Японии и США.
"Я вообще не слежу за этими проектами, они нас не интересуют, ни на какие платформы внимания не обращаю, бред этот не слушаю. Никаких шансов и способов вернуть Крым в состав Украины у них нет, на самом деле. Это все лирика. Я даже не трачу время, чтобы слушать весь этот бред и эти пустые комментарии. Никаких возможностей, ничего у них нет. Ничего им там не светит", - заявил Аксенов в документальном фильме телеканала "RT Россия".
По его словам, вернуться в состав России было выбором крымчан.
"По решению президента (Владимира Путина – ред.) тогда были приняты меры по обеспечению безопасности. Спасибо всей России, всем гражданам, которые нас поддержали, а нас поддержала вся страна", - сказал Аксенов.
При этом глава Крыма выразил надежду, что новая власть на Украине совершенно по-другому подойдет к вопросу трактовки крымских событий. "Надо уйти от популизма, признать реальность такой, какова на есть, а реальность - это выбор крымчан, он состоялся и никем оспорен не будет", - подчеркнул Аксенов.
Семь лет назад был подписан договор о вхождении Крыма в состав России. С тех пор этот день на полуострове объявлен праздничным и выходным.