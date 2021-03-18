https://ria.ru/20210318/krym-1601881020.html

Аксенов заявил, что у Украины нет никаких шансов вернуть Крым

Аксенов заявил, что у Украины нет никаких шансов вернуть Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что никаких шансов и возможностей у Украины вернуть контроль над полуостровом нет. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T19:55

2021-03-18T19:55

2021-03-18T19:55

россия

сергей аксенов (политик)

владимир путин

республика крым

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что никаких шансов и возможностей у Украины вернуть контроль над полуостровом нет.Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде, Японии и США.По его словам, вернуться в состав России было выбором крымчан."По решению президента (Владимира Путина – ред.) тогда были приняты меры по обеспечению безопасности. Спасибо всей России, всем гражданам, которые нас поддержали, а нас поддержала вся страна", - сказал Аксенов.При этом глава Крыма выразил надежду, что новая власть на Украине совершенно по-другому подойдет к вопросу трактовки крымских событий. "Надо уйти от популизма, признать реальность такой, какова на есть, а реальность - это выбор крымчан, он состоялся и никем оспорен не будет", - подчеркнул Аксенов.Семь лет назад был подписан договор о вхождении Крыма в состав России. С тех пор этот день на полуострове объявлен праздничным и выходным.

https://ria.ru/20210318/pozdravlenie-1601869925.html

россия

республика крым

украина

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россия, сергей аксенов (политик), владимир путин, республика крым, украина, в мире