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Туротрасль в Крыму должна отвечать мировым стандартам, заявил Путин
Туротрасль в Крыму должна отвечать мировым стандартам, заявил Путин
Туристическая отрасль в Крыму должна соответствовать самым высоким мировым стандартам: надо обеспечить достойный сервис, не уступающий иностранному, заявил... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T16:17
2021-03-18T16:17
туризм
владимир путин
республика крым
севастополь
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Туристическая отрасль в Крыму должна соответствовать самым высоким мировым стандартам: надо обеспечить достойный сервис, не уступающий иностранному, заявил президент РФ Владимир Путин."Наша туристическая отрасль в Крыму с его уникальным природным, культурным, оздоровительным потенциалом просто обязана соответствовать самым высоким мировым стандартам", - сказал он на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.Путин отметил, что каждый гость Крыма и Севастополя вправе рассчитывать на достойный сервис, не уступающий иностранным альтернативам."На широкий ассортимент доступных по цене качественных услуг в части условий проживания, питания, экскурсионной, культурной программы, чистоты и обустроенности пляжей, общественных пространств", - добавил президент.
https://ria.ru/20210318/krym-1601813207.html
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туризм, владимир путин, республика крым, севастополь

Туротрасль в Крыму должна отвечать мировым стандартам, заявил Путин

16:17 18.03.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Туристическая отрасль в Крыму должна соответствовать самым высоким мировым стандартам: надо обеспечить достойный сервис, не уступающий иностранному, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наша туристическая отрасль в Крыму с его уникальным природным, культурным, оздоровительным потенциалом просто обязана соответствовать самым высоким мировым стандартам", - сказал он на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.
“Пришло время наверстывать упущенное“ – Путин о развитии Крыма - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
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Путин отметил, что каждый гость Крыма и Севастополя вправе рассчитывать на достойный сервис, не уступающий иностранным альтернативам.
"На широкий ассортимент доступных по цене качественных услуг в части условий проживания, питания, экскурсионной, культурной программы, чистоты и обустроенности пляжей, общественных пространств", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
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ТуризмВладимир ПутинРеспублика КрымСевастополь
 
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