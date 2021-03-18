https://ria.ru/20210318/krym-1601836506.html

Туротрасль в Крыму должна отвечать мировым стандартам, заявил Путин

Туротрасль в Крыму должна отвечать мировым стандартам, заявил Путин

Туристическая отрасль в Крыму должна соответствовать самым высоким мировым стандартам: надо обеспечить достойный сервис, не уступающий иностранному, заявил... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T16:17

2021-03-18T16:17

2021-03-18T16:17

туризм

владимир путин

республика крым

севастополь

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Туристическая отрасль в Крыму должна соответствовать самым высоким мировым стандартам: надо обеспечить достойный сервис, не уступающий иностранному, заявил президент РФ Владимир Путин."Наша туристическая отрасль в Крыму с его уникальным природным, культурным, оздоровительным потенциалом просто обязана соответствовать самым высоким мировым стандартам", - сказал он на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.Путин отметил, что каждый гость Крыма и Севастополя вправе рассчитывать на достойный сервис, не уступающий иностранным альтернативам."На широкий ассортимент доступных по цене качественных услуг в части условий проживания, питания, экскурсионной, культурной программы, чистоты и обустроенности пляжей, общественных пространств", - добавил президент.

https://ria.ru/20210318/krym-1601813207.html

https://ria.ru/20210318/krym-1601807839.html

республика крым

севастополь

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туризм, владимир путин, республика крым, севастополь