https://ria.ru/20210318/krym-1601828980.html

Путин поддержал идею создания фильма о легендарной сестре милосердия

Путин поддержал идею создания фильма о легендарной сестре милосердия

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания фильма про легендарную сестру милосердия Дашу Севастопольскую, героиню первой обороны Севастополя в Крымскую РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T15:34

2021-03-18T15:34

2021-03-18T15:59

новости культуры

владимир путин

севастополь

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/149245/90/1492459050_0:260:2760:1813_1920x0_80_0_0_91a68fa752d9e38b99d190947d1b4dba.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания фильма про легендарную сестру милосердия Дашу Севастопольскую, героиню первой обороны Севастополя в Крымскую войну 1853–1856 годов, пообещав обсудить это с министерством культуры.Соответствующее предложение было озвучено представителями общественности Крыма и Севастополя в ходе общения с главой государства по видеосвязи."Даша Севастопольская прославила свое имя не только тем, что помогала нашим раненым - она прославила свое имя тем, что она помогала всем раненым, вне зависимости от принадлежности к той армии, которая воевала на нашей земле. Она собирала и раненых российских солдат, и раненых солдат неприятеля. И это особая страница в военной истории и в гуманитарной стороне военных конфликтов. И конечно, это хорошая идея, сделать такой фильм. Мы обязательно с коллегами из Минкультуры об этом поговорим", - сказал Путин.Он отметил, что оборона Севастополя - это одна из ярчайших героических страниц в истории российского государства."Поэтому конечно, увековечивание в исторической памяти нашего народа образа героев Крымской войны чрезвычайно важно для формирования внутреннего мира для того, чтобы мы могли гордиться не только нашими предками, но и, передавая это новым поколениям, формировать общенациональное отношение к нашим моральным, нравственным ценностям" , - сказал президент.Одна из первых военных сестер милосердия, героиня обороны Севастополя в Крымскую войну Дарья Михайлова вошла в историю под именем Даша Севастопольская. За свою смелость и бескорыстный труд она была награждена Николаем I золотой медалью на Владимирской ленте "За усердие".

https://ria.ru/20130430/935235625.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, владимир путин, севастополь, общество