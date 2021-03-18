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Путин поддержал идею создания фильма о легендарной сестре милосердия
Путин поддержал идею создания фильма о легендарной сестре милосердия
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания фильма про легендарную сестру милосердия Дашу Севастопольскую, героиню первой обороны Севастополя в Крымскую РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T15:34
2021-03-18T15:34
2021-03-18T15:59
новости культуры
владимир путин
севастополь
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания фильма про легендарную сестру милосердия Дашу Севастопольскую, героиню первой обороны Севастополя в Крымскую войну 1853–1856 годов, пообещав обсудить это с министерством культуры.Соответствующее предложение было озвучено представителями общественности Крыма и Севастополя в ходе общения с главой государства по видеосвязи."Даша Севастопольская прославила свое имя не только тем, что помогала нашим раненым - она прославила свое имя тем, что она помогала всем раненым, вне зависимости от принадлежности к той армии, которая воевала на нашей земле. Она собирала и раненых российских солдат, и раненых солдат неприятеля. И это особая страница в военной истории и в гуманитарной стороне военных конфликтов. И конечно, это хорошая идея, сделать такой фильм. Мы обязательно с коллегами из Минкультуры об этом поговорим", - сказал Путин.Он отметил, что оборона Севастополя - это одна из ярчайших героических страниц в истории российского государства."Поэтому конечно, увековечивание в исторической памяти нашего народа образа героев Крымской войны чрезвычайно важно для формирования внутреннего мира для того, чтобы мы могли гордиться не только нашими предками, но и, передавая это новым поколениям, формировать общенациональное отношение к нашим моральным, нравственным ценностям" , - сказал президент.Одна из первых военных сестер милосердия, героиня обороны Севастополя в Крымскую войну Дарья Михайлова вошла в историю под именем Даша Севастопольская. За свою смелость и бескорыстный труд она была награждена Николаем I золотой медалью на Владимирской ленте "За усердие".
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости культуры, владимир путин, севастополь, общество
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
поддержал идею создания фильма про легендарную сестру милосердия Дашу Севастопольскую, героиню первой обороны Севастополя
в Крымскую войну 1853–1856 годов, пообещав обсудить это с министерством культуры.
Соответствующее предложение было озвучено представителями общественности Крыма и Севастополя в ходе общения с главой государства по видеосвязи.
"Даша Севастопольская прославила свое имя не только тем, что помогала нашим раненым - она прославила свое имя тем, что она помогала всем раненым, вне зависимости от принадлежности к той армии, которая воевала на нашей земле. Она собирала и раненых российских солдат, и раненых солдат неприятеля. И это особая страница в военной истории и в гуманитарной стороне военных конфликтов. И конечно, это хорошая идея, сделать такой фильм. Мы обязательно с коллегами из Минкультуры об этом поговорим", - сказал Путин.
Он отметил, что оборона Севастополя - это одна из ярчайших героических страниц в истории российского государства.
"Поэтому конечно, увековечивание в исторической памяти нашего народа образа героев Крымской войны чрезвычайно важно для формирования внутреннего мира для того, чтобы мы могли гордиться не только нашими предками, но и, передавая это новым поколениям, формировать общенациональное отношение к нашим моральным, нравственным ценностям" , - сказал президент.
Одна из первых военных сестер милосердия, героиня обороны Севастополя в Крымскую войну Дарья Михайлова вошла в историю под именем Даша Севастопольская. За свою смелость и бескорыстный труд она была награждена Николаем I золотой медалью на Владимирской ленте "За усердие".