https://ria.ru/20210318/krym-1601821432.html

Путин пообещал приехать на открытие соборной мечети в Крыму

Путин пообещал приехать на открытие соборной мечети в Крыму

Президент РФ Владимир Путин пообещал воспользоваться приглашением и приехать на открытие соборной мечети в Крыму. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T14:58

2021-03-18T14:58

2021-03-18T14:58

владимир путин

республика крым

севастополь

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал воспользоваться приглашением и приехать на открытие соборной мечети в Крыму.Путин в четверг проводит встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя по видеосвязи. На связь с президентом со строительной площадки соборной мечети вышел заместитель муфтия Духовного управления мусульман Крыма Айдер Исмаилов."Уже в целом строительство близится к завершению. Ведутся отделочные внутренние, внешние работы", - рассказал Исмаилов Путину. Он выразил надежду, что президент примет участие в открытии мечети.Мечеть строится на южной возвышенности города, в районе Симферопольского водохранилища. Согласно проекту, она будет включать в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети будет четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Ранее мечеть планировали открыть в начале лета 2020 года, однако из-за пандемии открытие перенесли на 2021 год.

https://ria.ru/20210318/krym-1601819014.html

https://realty.ria.ru/20201231/mechet-1591676221.html

республика крым

севастополь

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владимир путин, республика крым, севастополь