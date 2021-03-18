Путин пообещал приехать на открытие соборной мечети в Крыму
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСтроительство соборной мечети в Симферополе
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал воспользоваться приглашением и приехать на открытие соборной мечети в Крыму.
Путин в четверг проводит встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя по видеосвязи. На связь с президентом со строительной площадки соборной мечети вышел заместитель муфтия Духовного управления мусульман Крыма Айдер Исмаилов.
"Уже в целом строительство близится к завершению. Ведутся отделочные внутренние, внешние работы", - рассказал Исмаилов Путину. Он выразил надежду, что президент примет участие в открытии мечети.
"Спасибо вам за приглашение. Я постараюсь воспользоваться им. Посмотрю, как будет складываться рабочий график. Но это знаковое событие - введение в строй мечети. Постараюсь, конечно, побывать", - ответил президент.
Мечеть строится на южной возвышенности города, в районе Симферопольского водохранилища. Согласно проекту, она будет включать в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети будет четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Ранее мечеть планировали открыть в начале лета 2020 года, однако из-за пандемии открытие перенесли на 2021 год.
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