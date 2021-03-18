Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210318/krym-1601821432.html
Путин пообещал приехать на открытие соборной мечети в Крыму
Путин пообещал приехать на открытие соборной мечети в Крыму
Президент РФ Владимир Путин пообещал воспользоваться приглашением и приехать на открытие соборной мечети в Крыму. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T14:58
2021-03-18T14:58
владимир путин
республика крым
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571326923_0:38:2876:1656_1920x0_80_0_0_2773ddadaae5a3317e6c34bf595a8209.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал воспользоваться приглашением и приехать на открытие соборной мечети в Крыму.Путин в четверг проводит встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя по видеосвязи. На связь с президентом со строительной площадки соборной мечети вышел заместитель муфтия Духовного управления мусульман Крыма Айдер Исмаилов."Уже в целом строительство близится к завершению. Ведутся отделочные внутренние, внешние работы", - рассказал Исмаилов Путину. Он выразил надежду, что президент примет участие в открытии мечети.Мечеть строится на южной возвышенности города, в районе Симферопольского водохранилища. Согласно проекту, она будет включать в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети будет четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Ранее мечеть планировали открыть в начале лета 2020 года, однако из-за пандемии открытие перенесли на 2021 год.
https://ria.ru/20210318/krym-1601819014.html
https://realty.ria.ru/20201231/mechet-1591676221.html
республика крым
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571326923_310:0:2566:1692_1920x0_80_0_0_d9cc6761f2a6c0e90046ffe43562fc05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, республика крым, севастополь

Путин пообещал приехать на открытие соборной мечети в Крыму

14:58 18.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСтроительство соборной мечети в Симферополе
Строительство соборной мечети в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал воспользоваться приглашением и приехать на открытие соборной мечети в Крыму.
Путин в четверг проводит встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя по видеосвязи. На связь с президентом со строительной площадки соборной мечети вышел заместитель муфтия Духовного управления мусульман Крыма Айдер Исмаилов.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с общественностью Республики Крым и Севастополя - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
Вчера, 14:46Религия и мировоззрение
Путина пригласили в воссоздаваемый главный собор Крыма на его освящение
"Уже в целом строительство близится к завершению. Ведутся отделочные внутренние, внешние работы", - рассказал Исмаилов Путину. Он выразил надежду, что президент примет участие в открытии мечети.
"Спасибо вам за приглашение. Я постараюсь воспользоваться им. Посмотрю, как будет складываться рабочий график. Но это знаковое событие - введение в строй мечети. Постараюсь, конечно, побывать", - ответил президент.
Мечеть строится на южной возвышенности города, в районе Симферопольского водохранилища. Согласно проекту, она будет включать в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети будет четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Ранее мечеть планировали открыть в начале лета 2020 года, однако из-за пандемии открытие перенесли на 2021 год.
Строительство Соборной мечети в Симферополе - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
31 декабря 2020, 09:18
Соборную мечеть Крыма планируется достроить к концу 2021 года
 
Владимир ПутинРеспублика КрымСевастополь
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50Реконструкцию павильона России в садах Джардини планируют завершить в мае
04:27СМИ: в Болгарии арестовали подозреваемых в шпионаже в пользу России
04:25Эксперт: СМИ в США не сменили подход к освещению событий в РФ при Байдене
04:11Грязный снег назвали опасным для россиян
04:09Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
03:56Псаки после слов Путина признала, что США есть над чем подумать
03:51Псаки считает, что Путин вряд ли поддается обидам
03:38МЧС разработало снаряд для тушения пожаров в небоскребах
03:25Эксперт по протоколу прокомментировал идею о телемосте Путина и Байдена
03:12Кулеба рассказал, как Украина хочет "выжать" Россию из Крыма
03:11В Приморье осудили экс-главу центра организации работы ж/д станций
03:07В Роспотребнадзоре предупредили о возможном росте заболеваемости COVID-19
03:04НПО "Энергомаш" разработало способ повышения мощности ракетных двигателей
03:01Politico: США обвинили Китай в "работе на публику" на встрече в Анкоридже
02:57В США россиянин на суде признал себя виновным в подготовке кибератаки
02:49Умер актер из фильма "Ликвидация" Александр Казимиров
02:19Хит "Dynamite" группы BTS стал дважды платиновым в США
02:17Юрист назвал обязательные надбавки к пенсии в 2021 году
02:08Врач рассказал о наиболее вредном способе пить алкоголь
02:04"В Белом доме засел псих": британцы оценили высказывание Байдена о Путине
Лента новостейМолния