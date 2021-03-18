https://ria.ru/20210318/krym-1601820657.html

Крымчане должны получать медуслуги по российским стандартам, заявил Путин

Крымчане должны получать медуслуги по российским стандартам, заявил Путин

Подготовку к процедуре лицензирования медучреждений Крыма и Севастополя необходимо завершить в течение двух лет, чтобы население могло получать медицинские... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T14:53

2021-03-18T14:53

2021-03-18T14:53

владимир путин

республика крым

севастополь

общество

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Подготовку к процедуре лицензирования медучреждений Крыма и Севастополя необходимо завершить в течение двух лет, чтобы население могло получать медицинские услуги на должном федеральном уровне, заявил президент РФ Владимир Путин."Есть вопрос с лицензированием. Он тонкий, связан с тем, что и государственные, и частные медицинские учреждения Крыма и Севастополя не готовы пока реализовывать предоставление услуг населению, жителям Крыма и Севастополя, на уровне российских федеральных стандартов. Просто технически не готовы. Кадры не готовы", - сказал Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая проходила по видеосвязи.По его словам, именно поэтому "жесткое лицензирование" медучреждений было отложено на два года."Но после этого периода, конечно, я прошу и руководство Крыма, и Севастополя, соответствующих федеральных органов власти делать все для того, чтобы к этому периоду времени подготовка была закончена, и люди могли бы получать медицинские услуги на должном федеральном уровне", - сказал президент.Как отметил глава государства, за семь лет, которые прошли после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, в Крыму количество медучреждений увеличилось в два раза, а в Севастополе - в 4,6 раза. "Конечно, сделать еще предстоит гораздо больше", - добавил Путин.Он вспомнил, как в 2014 году руководители некоторых федеральных ведомств, которые начали приезжать по его поручению в санатории и лечебные заведения Крыма и Севастополя, столкнулись с тем, чего даже не могли ожидать."В России очень много проблем с медициной, это очевидная вещь, но даже для нас было много неожиданного. Заходили в санаторий - там люди должны жить. Спрашивают руководителя учреждения: "А как же здесь люди жить будут? Здесь полы проваливаются. Здесь линолеум сверху, а дальше чуть ли не земля". Ответ, знаете, какой был? "Да сюда в основном горняки да шахтеры приезжают, они, извините за моветон, стакан с утра засадят - и им все равно. Они и не обращают внимания. Мы привыкли". Но так невозможно. В России так быть не должно. И в Крыму так быть не должно. И в Севастополе", - заявил Путин.Он отметил, что решение этой проблемы требует финансов и времени, но дело даже не в деньгах, которые выделены - а в том, чтобы "наладить работу должным образом, должного качества, в срок, иметь возможность, опираясь на местные кадры, решать задачи современного уровня"."Все это предусмотрено, будем двигаться по этому направлению - и будем двигаться уверенно", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210318/krym-1601807839.html

https://ria.ru/20210318/krym-1601813207.html

республика крым

севастополь

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владимир путин, республика крым, севастополь, общество