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Немецкий политолог ответил на призыв посла Украины к ФРГ "вернуть" Крым
Немецкий политолог ответил на призыв посла Украины к ФРГ "вернуть" Крым
Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал в эфире НСН заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника, возложившего на Берлин ответственность за... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T01:40
2021-03-18T01:40
2021-03-18T07:04
россия
александр рар
германия
республика крым
украина
в мире
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал в эфире НСН заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника, возложившего на Берлин ответственность за "возвращение" Крыма Киеву.Ранее дипломат заявил, что содействие украинским властям в этом вопросе является "моральной обязанностью" Германии, учитывая ее "колониальное прошлое в Крыму" и миллионы украинских жертв фашистского террора.По мнению Рара, Мельник позволяет себе выступать с такими заявлениями только из-за того, что на них никто не реагирует."Это пустые слова, сказанные для давления на Германию. Этим занимается Польша, Греция, потому что они знают, что Германия не ответит", - отметил он.Политолог выразил мнение, что Украина продвигает "культ жертвы" в Евросоюзе, чтобы к ней прислушивались, однако результата это не принесет.
https://ria.ru/20210317/krym-1601710352.html
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россия, александр рар, германия, республика крым, украина, в мире