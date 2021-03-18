https://ria.ru/20210318/krym-1601738991.html

Немецкий политолог ответил на призыв посла Украины к ФРГ "вернуть" Крым

Немецкий политолог ответил на призыв посла Украины к ФРГ "вернуть" Крым

Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал в эфире НСН заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника, возложившего на Берлин ответственность за... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T01:40

2021-03-18T01:40

2021-03-18T07:04

россия

александр рар

германия

республика крым

украина

в мире

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал в эфире НСН заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника, возложившего на Берлин ответственность за "возвращение" Крыма Киеву.Ранее дипломат заявил, что содействие украинским властям в этом вопросе является "моральной обязанностью" Германии, учитывая ее "колониальное прошлое в Крыму" и миллионы украинских жертв фашистского террора.По мнению Рара, Мельник позволяет себе выступать с такими заявлениями только из-за того, что на них никто не реагирует."Это пустые слова, сказанные для давления на Германию. Этим занимается Польша, Греция, потому что они знают, что Германия не ответит", - отметил он.Политолог выразил мнение, что Украина продвигает "культ жертвы" в Евросоюзе, чтобы к ней прислушивались, однако результата это не принесет.

https://ria.ru/20210317/krym-1601710352.html

россия

германия

республика крым

украина

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россия, александр рар, германия, республика крым, украина, в мире