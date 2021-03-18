https://ria.ru/20210318/koronavirus-1601778988.html

Попова объяснила, почему мутирует коронавирус

Попова объяснила, почему мутирует коронавирус

Коронавирус приспосабливается к организму человека, поэтому и происходят его мутации, те, что выявлены, не имеют большого значения для свойств вируса, заявила... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T11:37

2021-03-18T11:37

2021-03-18T11:37

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Коронавирус приспосабливается к организму человека, поэтому и происходят его мутации, те, что выявлены, не имеют большого значения для свойств вируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Этот вирус пришел, и приспосабливается к человеку, к организму каждого человека и популяции в целом. То есть, этот баланс, который должен состояться, он сейчас как раз и формируется, и поэтому вирус меняется и мутирует. Большое количество мутаций, которые и мы видели и видим, и наши коллеги в разных странах видят, они не имеют большого значения для свойств вируса, они важны для нас", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Она уточнила, что выявленные мутации предстоит изучить, пока однозначного ответа о том, насколько они влияют на развитие эпидпроцесса, нет.По ее словам, в Роспотребнадзоре с высокой настороженностью относятся к британскому, южноафриканскому и бразильскому штаммам коронавируса, и контролируют их присутствие у людей в России."Потенциально мы считаем, что они могут иметь особое влияние на эпидпроцесс. Распространяться быстрее или, может быть, иметь какие-то другие особенности", - отметила Попова.

https://ria.ru/20210318/koronavirus-1601775407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество