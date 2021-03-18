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В Москве за сутки госпитализировали 750 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 750 человек с COVID-19
Порядка 750 человек с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T11:27
2021-03-18T11:27
2021-03-18T11:27
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Порядка 750 человек с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Ранее сообщалось, что в столице выздоровели ещё 1760 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от COVID, увеличилось до 926 254."В Москве выявлено 1934 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 750 человек", - сообщили в штабе.
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