https://ria.ru/20210318/koronavirus-1601775407.html

В Азербайджане выявили "британский" штамм коронавируса

В Азербайджане выявили "британский" штамм коронавируса

"Британский" штамм коронавируса обнаружен в Азербайджане, сообщает Национальный центр гематологии и трансфузиологии. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T11:24

2021-03-18T11:24

2021-03-18T11:34

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус covid-19

азербайджан

в мире

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БАКУ, 18 мар – РИА Новости. "Британский" штамм коронавируса обнаружен в Азербайджане, сообщает Национальный центр гематологии и трансфузиологии."В образцах, которые берутся у лиц, въезжающих в Азербайджан из-за рубежа и проживающих в стране, регулярно проводится геномный анализ SARS Cov-2, отслеживаются подозрительные варианты. В центре генетической диагностики Национального центра гематологии и трансфузиологии после геномного анализа SARS Cov-2 в трех образцах были обнаружены 501Y.V1, B.1.1.7 ("британский" штамм)", - говорится в релизе центра.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

https://radiosputnik.ria.ru/20210317/koronavirus-1601731933.html

азербайджан

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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, азербайджан, в мире