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В Азербайджане выявили "британский" штамм коронавируса
В Азербайджане выявили "британский" штамм коронавируса
"Британский" штамм коронавируса обнаружен в Азербайджане, сообщает Национальный центр гематологии и трансфузиологии. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T11:24
2021-03-18T11:34
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
азербайджан
в мире
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БАКУ, 18 мар – РИА Новости. "Британский" штамм коронавируса обнаружен в Азербайджане, сообщает Национальный центр гематологии и трансфузиологии."В образцах, которые берутся у лиц, въезжающих в Азербайджан из-за рубежа и проживающих в стране, регулярно проводится геномный анализ SARS Cov-2, отслеживаются подозрительные варианты. В центре генетической диагностики Национального центра гематологии и трансфузиологии после геномного анализа SARS Cov-2 в трех образцах были обнаружены 501Y.V1, B.1.1.7 ("британский" штамм)", - говорится в релизе центра.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, азербайджан, в мире

В Азербайджане выявили "британский" штамм коронавируса

11:24 18.03.2021 (обновлено: 11:34 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске
Сотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БАКУ, 18 мар – РИА Новости. "Британский" штамм коронавируса обнаружен в Азербайджане, сообщает Национальный центр гематологии и трансфузиологии.
"В образцах, которые берутся у лиц, въезжающих в Азербайджан из-за рубежа и проживающих в стране, регулярно проводится геномный анализ SARS Cov-2, отслеживаются подозрительные варианты. В центре генетической диагностики Национального центра гематологии и трансфузиологии после геномного анализа SARS Cov-2 в трех образцах были обнаружены 501Y.V1, B.1.1.7 ("британский" штамм)", - говорится в релизе центра.
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Новый штамм коронавируса в БританииКоронавирус COVID-19АзербайджанВ мире
 
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