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В России выявили 9803 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 9803 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 9803 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T11:14
2021-03-18T11:14
2021-03-18T11:41
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 9803 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.Накануне было 8998 заболевших, тем прироста увеличился до 0,22%. Почти у 12% нет симптомов. Умерли 460 человек, выздоровели 12 063.Больше всего новых пациентов в Москве (1934, днем ранее сообщалось о 1201 инфицированном), Санкт-Петербурге (918) и Подмосковье (537), меньше всего — в Еврейской автономной области (трое), Чукотском автономном округе и Туве (по двое).Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 428 239, скончались 93 824 человека, вылечились — 4 037 036.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 120,3 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 121,2 миллиона. Более 2,6 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия и Индия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество