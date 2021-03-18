https://ria.ru/20210318/koronavirus-1601772954.html

В России выявили 9803 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 9803 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 9803 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T11:14

2021-03-18T11:14

2021-03-18T11:41

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 9803 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.Накануне было 8998 заболевших, тем прироста увеличился до 0,22%. Почти у 12% нет симптомов. Умерли 460 человек, выздоровели 12 063.Больше всего новых пациентов в Москве (1934, днем ранее сообщалось о 1201 инфицированном), Санкт-Петербурге (918) и Подмосковье (537), меньше всего — в Еврейской автономной области (трое), Чукотском автономном округе и Туве (по двое).Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 428 239, скончались 93 824 человека, вылечились — 4 037 036.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 120,3 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 121,2 миллиона. Более 2,6 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия и Индия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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