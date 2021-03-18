https://ria.ru/20210318/kishinev-1601766544.html

Мэр Кишинева заразился коронавирусом

Мэр Кишинева заразился коронавирусом

Мэр столицы Молдавии Кишинева Ион Чебан заявил, что у него диагностирован коронавирус, при этом он хорошо себя чувствует и проходит лечение на дому. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T10:45

2021-03-18T10:45

2021-03-18T10:45

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

ион чебан

молдавия

кишинев

в мире

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КИШИНЕВ, 18 мар – РИА Новости. Мэр столицы Молдавии Кишинева Ион Чебан заявил, что у него диагностирован коронавирус, при этом он хорошо себя чувствует и проходит лечение на дому."Сообщаю, что получил положительный результат теста на коронавирус. Я сдавал тест, поскольку в мэрии многие коллеги заражены коронавирусом, некоторые находятся в тяжелом состоянии, другие узнали о заражении случайно, поэтому я попросил всех сотрудников сдать тест", - написал Чебан в четверг на своей странице в Facebook.Он отметил, что чувствует себя хорошо и проходит лечение на дому, члены его семьи не заражены, поэтому Чебан самоизолировался.Ранее власти Молдавии сообщили, что в среду в стране зарегистрирован суточный рекорд случаев коронавируса – 1916. Всего с начала пандемии в стране выявлено 208 928 случаев коронавируса, 4436 человек скончались.В Молдавии до 15 апреля действует режим ЧП в области общественного здравоохранения из-за коронавируса. В стране закрыты кинотеатры, ночные клубы и дискотеки. Точки общественного питания не могут работать с 22.00 до 7.00 (23.00 – 8.00 мск). Жители страны должны носить маски в закрытых общественных местах, а также в общественном транспорте. Запрещена работа театров, концертных залов и домов культуры.

https://ria.ru/20210308/koronavirus-1600353935.html

молдавия

кишинев

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коронавирус covid-19, ион чебан, молдавия, кишинев, в мире