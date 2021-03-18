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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210318/kiev-1601811424.html
Киев 20 марта ужесточит ограничения по коронавирусу
Киев 20 марта ужесточит ограничения по коронавирусу
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице с 20 марта на три недели ужесточается карантин в связи с резким ростом числа случаев коронавируса, в... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T14:07
2021-03-18T15:01
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
виталий кличко
киев
в мире
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КИЕВ, 18 мар - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице с 20 марта на три недели ужесточается карантин в связи с резким ростом числа случаев коронавируса, в частности будет запрещена работа торгово-развлекательных центров, кинотеатров и ресторанов."Чтобы приостановить стремительное распространение болезни, комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение с 00.00 (01.00 мск) 20 марта, то есть с пятницы на субботу Киев вводит жесткие карантинные ограничения. Будет запрещена работа учреждений культуры, будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, работа торгово-развлекательных центров, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии", - сказал Кличко на брифинге в четверг, трансляция велась в YouTube.Также, по его словам, под запрет попадают религиозные богослужения, если не обеспечена площадь не менее 10 квадратных метров на одного человека. Запрещено проводить массовые и развлекательные мероприятия, культурные, рекламные и другие. Зрители не смогут присутствовать на спортивных состязаниях. Заведения общественного питания будут работать только на вынос. Салоны красоты, фитнес- и спортзалы будут работать по предварительной записи. Работа детских садов не прекращается.На прошлой неделе Кличко заявлял, что в киевских больницах сейчас наибольшее число пациентов с начала пандемии COVID-19 в стране.
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коронавирус covid-19, виталий кличко, киев, в мире

Киев 20 марта ужесточит ограничения по коронавирусу

14:07 18.03.2021 (обновлено: 15:01 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМалолюдная улица Крещатик в Киеве
Малолюдная улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 18 мар - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице с 20 марта на три недели ужесточается карантин в связи с резким ростом числа случаев коронавируса, в частности будет запрещена работа торгово-развлекательных центров, кинотеатров и ресторанов.
"Чтобы приостановить стремительное распространение болезни, комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение с 00.00 (01.00 мск) 20 марта, то есть с пятницы на субботу Киев вводит жесткие карантинные ограничения. Будет запрещена работа учреждений культуры, будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, работа торгово-развлекательных центров, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии", - сказал Кличко на брифинге в четверг, трансляция велась в YouTube.
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Также, по его словам, под запрет попадают религиозные богослужения, если не обеспечена площадь не менее 10 квадратных метров на одного человека. Запрещено проводить массовые и развлекательные мероприятия, культурные, рекламные и другие. Зрители не смогут присутствовать на спортивных состязаниях. Заведения общественного питания будут работать только на вынос. Салоны красоты, фитнес- и спортзалы будут работать по предварительной записи. Работа детских садов не прекращается.
На прошлой неделе Кличко заявлял, что в киевских больницах сейчас наибольшее число пациентов с начала пандемии COVID-19 в стране.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Виталий КличкоКиевВ мире
 
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