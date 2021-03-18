Киев 20 марта ужесточит ограничения по коронавирусу
14:07 18.03.2021 (обновлено: 15:01 18.03.2021)
КИЕВ, 18 мар - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице с 20 марта на три недели ужесточается карантин в связи с резким ростом числа случаев коронавируса, в частности будет запрещена работа торгово-развлекательных центров, кинотеатров и ресторанов.
"Чтобы приостановить стремительное распространение болезни, комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение с 00.00 (01.00 мск) 20 марта, то есть с пятницы на субботу Киев вводит жесткие карантинные ограничения. Будет запрещена работа учреждений культуры, будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, работа торгово-развлекательных центров, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии", - сказал Кличко на брифинге в четверг, трансляция велась в YouTube.
Также, по его словам, под запрет попадают религиозные богослужения, если не обеспечена площадь не менее 10 квадратных метров на одного человека. Запрещено проводить массовые и развлекательные мероприятия, культурные, рекламные и другие. Зрители не смогут присутствовать на спортивных состязаниях. Заведения общественного питания будут работать только на вынос. Салоны красоты, фитнес- и спортзалы будут работать по предварительной записи. Работа детских садов не прекращается.
На прошлой неделе Кличко заявлял, что в киевских больницах сейчас наибольшее число пациентов с начала пандемии COVID-19 в стране.