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В Челябинске пластического хирурга обвинили в смерти пациентки
В Челябинске пластического хирурга обвинили в смерти пациентки
Следствие возбудило уголовное дело в отношении пластического хирурга коммерческого медицинского центра Челябинска, которая сделала операцию жительнице Сургута,... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T20:13
2021-03-18T20:13
следственный комитет россии (ск рф)
челябинск
сургут
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 мар – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении пластического хирурга коммерческого медицинского центра Челябинска, которая сделала операцию жительнице Сургута, но позже женщина скончалась от возникших осложнений, сообщило в четверг следственное управление СКРФ по региону.По данным СК, в ноябре 2020 года подозреваемой была проведена пластическая операция жительнице Сургута, после которой состояние женщины ухудшилось. Позже она скончалась. По данным пресс-центра прокуратуры региона, 46-летняя женщина умерла в медицинском учреждении, куда была госпитализирована. Согласно заключения эксперта, причиной смерти явились обширные некрозы тканей, возникшие после осложнений от операции."Следственными органами СКРФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении пластического хирурга коммерческого медицинского центра, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.Пресс-центр прокуратуры региона добавляет, что возбуждение уголовного дела прокуратурой Тракторозаводского района Челябинска признано законным.В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления, поясняет СУСК.
https://ria.ru/20201203/vymogatelstvo-1587506673.html
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следственный комитет россии (ск рф), челябинск, сургут, челябинская область, происшествия

В Челябинске пластического хирурга обвинили в смерти пациентки

20:13 18.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 мар – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении пластического хирурга коммерческого медицинского центра Челябинска, которая сделала операцию жительнице Сургута, но позже женщина скончалась от возникших осложнений, сообщило в четверг следственное управление СКРФ по региону.
По данным СК, в ноябре 2020 года подозреваемой была проведена пластическая операция жительнице Сургута, после которой состояние женщины ухудшилось. Позже она скончалась. По данным пресс-центра прокуратуры региона, 46-летняя женщина умерла в медицинском учреждении, куда была госпитализирована. Согласно заключения эксперта, причиной смерти явились обширные некрозы тканей, возникшие после осложнений от операции.
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"Следственными органами СКРФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении пластического хирурга коммерческого медицинского центра, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.
Пресс-центр прокуратуры региона добавляет, что возбуждение уголовного дела прокуратурой Тракторозаводского района Челябинска признано законным.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления, поясняет СУСК.
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Следственный комитет России (СК РФ)ЧелябинскСургутЧелябинская областьПроисшествия
 
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