В Челябинске пластического хирурга обвинили в смерти пациентки
ЧЕЛЯБИНСК, 18 мар – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении пластического хирурга коммерческого медицинского центра Челябинска, которая сделала операцию жительнице Сургута, но позже женщина скончалась от возникших осложнений, сообщило в четверг следственное управление СКРФ по региону.
По данным СК, в ноябре 2020 года подозреваемой была проведена пластическая операция жительнице Сургута, после которой состояние женщины ухудшилось. Позже она скончалась. По данным пресс-центра прокуратуры региона, 46-летняя женщина умерла в медицинском учреждении, куда была госпитализирована. Согласно заключения эксперта, причиной смерти явились обширные некрозы тканей, возникшие после осложнений от операции.
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"Следственными органами СКРФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении пластического хирурга коммерческого медицинского центра, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.
Пресс-центр прокуратуры региона добавляет, что возбуждение уголовного дела прокуратурой Тракторозаводского района Челябинска признано законным.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления, поясняет СУСК.
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