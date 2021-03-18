https://ria.ru/20210318/izbienie-1601774311.html

Полиция выяснит обстоятельства избиения мужчины с ребенком в Ставрополе

Полиция выяснит обстоятельства избиения мужчины с ребенком в Ставрополе

Полиция выясняет обстоятельства избиения мужчины с ребенком в Ставрополе, сообщили РИА Новости в городском управлении МВД. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T11:19

2021-03-18T11:19

2021-03-18T12:46

ставропольский край

ставрополь

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 18 мар - РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства избиения мужчины с ребенком в Ставрополе, сообщили РИА Новости в городском управлении МВД.Ранее в социальных сетях появилось видео, где несколько мужчин, один из которых держит за руку ребенка, о чем-то эмоционально спорят. Затем сначала один участник конфликта, потом второй бьют в лицо мужчину, тот падает вместе с ребенком."Данный факт зарегистрирован в ОП (отдел полиции - ред.) номер 4 управления МВД России по городу Ставрополю. Сотрудники полиции опрашивают очевидцев произошедшего, просматривают камеры видеонаблюдения и проводят необходимые действия, направленные на установление лиц и всех обстоятельств случившегося", - сообщили в ведомстве.Там добавили, что по результатам проведенных мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение

https://ria.ru/20210318/psikhi-1601681243.html

ставропольский край

ставрополь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ставропольский край, ставрополь, происшествия