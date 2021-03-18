https://ria.ru/20210318/izbienie-1601774311.html
Полиция выяснит обстоятельства избиения мужчины с ребенком в Ставрополе
Полиция выяснит обстоятельства избиения мужчины с ребенком в Ставрополе
Полиция выясняет обстоятельства избиения мужчины с ребенком в Ставрополе, сообщили РИА Новости в городском управлении МВД. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T11:19
2021-03-18T11:19
2021-03-18T12:46
ставропольский край
ставрополь
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 18 мар - РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства избиения мужчины с ребенком в Ставрополе, сообщили РИА Новости в городском управлении МВД.Ранее в социальных сетях появилось видео, где несколько мужчин, один из которых держит за руку ребенка, о чем-то эмоционально спорят. Затем сначала один участник конфликта, потом второй бьют в лицо мужчину, тот падает вместе с ребенком."Данный факт зарегистрирован в ОП (отдел полиции - ред.) номер 4 управления МВД России по городу Ставрополю. Сотрудники полиции опрашивают очевидцев произошедшего, просматривают камеры видеонаблюдения и проводят необходимые действия, направленные на установление лиц и всех обстоятельств случившегося", - сообщили в ведомстве.Там добавили, что по результатам проведенных мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение
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Кадры избиения мужчины с ребенком в Ставрополе
Кадры избиения мужчины с ребенком в Ставрополе
2021-03-18T11:19
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РИА Новости
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ставропольский край, ставрополь, происшествия
ПЯТИГОРСК, 18 мар - РИА Новости.
Полиция выясняет обстоятельства избиения мужчины с ребенком в Ставрополе
, сообщили РИА Новости в городском управлении МВД.
Ранее в социальных сетях появилось видео, где несколько мужчин, один из которых держит за руку ребенка, о чем-то эмоционально спорят. Затем сначала один участник конфликта, потом второй бьют в лицо мужчину, тот падает вместе с ребенком.
"Данный факт зарегистрирован в ОП (отдел полиции - ред.) номер 4 управления МВД России по городу Ставрополю. Сотрудники полиции опрашивают очевидцев произошедшего, просматривают камеры видеонаблюдения и проводят необходимые действия, направленные на установление лиц и всех обстоятельств случившегося", - сообщили в ведомстве.
Там добавили, что по результатам проведенных мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение