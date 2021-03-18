https://ria.ru/20210318/italiya-1601781001.html
В Италии рассказали, когда планируют открыть границы для туристов
В Италии рассказали, когда планируют открыть границы для туристов
Власти Италии рассказали, когда планируют начать принимать иностранных гостей, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T12:00
2021-03-18T12:00
2021-03-18T12:00
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
брюссель
германия
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155796/43/1557964363_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_21abc993aab7d559a3a8da6ad838a0e3.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Власти Италии рассказали, когда планируют начать принимать иностранных гостей, сообщает АТОР.Глава министерства туризма Массимо Гаравалья обнародовал план по восстановлению отрасли "уже летом 2021 года". По его словам, прием отдыхающих после карантина должен возобновиться до Пасхи, которая отмечается 4 апреля 2021 года.Безопасность путешественников и местного населения может быть обеспечена уже существующими протоколами."Период до Пасхи можно использовать для усовершенствования и доработки правил", — пояснил чиновник. В этой работе также планируют участвовать министерства здравоохранения и транспорта.В ЕС активно обсуждается необходимость обязать туристов предъявлять при пересечении границ Green Pass или "иммунный паспорт". Гарвалья рассказал, что недавно этот вопрос обсуждался на двусторонних встречах с Грецией и Германией. В ближайшие дни Брюссель планирует внести свои предложения, и в течение месяца будет принято решение, отметил чиновник.Для восстановления туриндустрии власти Италии обещают помогать компаниям. Списка мер пока нет, но на их реализацию уже выделено из бюджета 230 миллионов евро.Кроме того, чиновники намерены приложить усилия для продвижения итальянского направления. "Недостаточно заявить, что мы самая красивая страна в мире, надо сделать конкретным желание посетить ее", — сказал Гаравалья.Помочь в этом может диджитализации туристической сферы. В планы министра входит создание цифровой платформы, которая станет агрегатором для всех предложений товаров и услуг, в том числе отдельных территорий и частных компаний. Воспользовавшись им, турист сможет забронировать отпуск на Аппенинах "под ключ".
https://ria.ru/20210318/tyumen-1600921269.html
https://ria.ru/20210202/ekaterinburg-1595489624.html
https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600486904.html
брюссель
германия
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155796/43/1557964363_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_baab325444788bb93b273123ca2ee2f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, брюссель, германия, италия
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
Власти Италии рассказали, когда планируют начать принимать иностранных гостей, сообщает
АТОР.
Глава министерства туризма Массимо Гаравалья обнародовал план по восстановлению отрасли "уже летом 2021 года". По его словам, прием отдыхающих после карантина должен возобновиться до Пасхи, которая отмечается 4 апреля 2021 года.
Безопасность путешественников и местного населения может быть обеспечена уже существующими протоколами.
"Период до Пасхи можно использовать для усовершенствования и доработки правил", — пояснил чиновник. В этой работе также планируют участвовать министерства здравоохранения и транспорта.
В ЕС активно обсуждается необходимость обязать туристов предъявлять при пересечении границ Green Pass или "иммунный паспорт". Гарвалья рассказал, что недавно этот вопрос обсуждался на двусторонних встречах с Грецией и Германией. В ближайшие дни Брюссель планирует внести свои предложения, и в течение месяца будет принято решение, отметил чиновник.
Для восстановления туриндустрии власти Италии обещают помогать компаниям. Списка мер пока нет, но на их реализацию уже выделено из бюджета 230 миллионов евро.
Кроме того, чиновники намерены приложить усилия для продвижения итальянского направления. "Недостаточно заявить, что мы самая красивая страна в мире, надо сделать конкретным желание посетить ее", — сказал Гаравалья.
Помочь в этом может диджитализации туристической сферы. В планы министра входит создание цифровой платформы, которая станет агрегатором для всех предложений товаров и услуг, в том числе отдельных территорий и частных компаний. Воспользовавшись им, турист сможет забронировать отпуск на Аппенинах "под ключ".