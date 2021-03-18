https://ria.ru/20210318/ipoteka-1601763649.html

Почти 220 липецких семей оформили сельскую ипотеку с начала года

Почти 220 липецких семей оформили сельскую ипотеку с начала года

Порядка 220 семей получили с начала текущего года сельскую ипотеку в Липецкой области, общая сумма выданных кредитов составила почти 368 миллионов рублей,... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T10:24

2021-03-18T10:24

2021-03-18T10:24

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Порядка 220 семей получили с начала текущего года сельскую ипотеку в Липецкой области, общая сумма выданных кредитов составила почти 368 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Глава региона отметил, что этот вид кредитования является одним из самых востребованных инструментов государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Ее реализация направлена на улучшение качества жизни на селе и привлечение в аграрный сектор городских жителей.По словам Артамонова, в 2020 году этим инструментом воспользовались более 600 семей в Липецкой области."Невозможно повысить качество жизни людей без обеспечения всех нуждающихся жильём. Мы активно работаем для того, чтобы люди почувствовали уверенность в завтрашнем дне", — сказал Артамонов.Льготный ипотечный кредит выдается под 0,1–3% годовых на индивидуальное жилищное строительство или покупку жилья в сельской местности. Предельная величина кредита составляет 3 миллиона рублей для всех регионов, участвующих в программе, кроме Ленинградской области, Дальневосточного федерального округа и Ямало-Ненецкого автономного округа – в них максимальная сумма достигает 5 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210317/yasli-1601672168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов