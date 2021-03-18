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Липецкая область
https://ria.ru/20210318/ipoteka-1601763649.html
Почти 220 липецких семей оформили сельскую ипотеку с начала года
Почти 220 липецких семей оформили сельскую ипотеку с начала года
Порядка 220 семей получили с начала текущего года сельскую ипотеку в Липецкой области, общая сумма выданных кредитов составила почти 368 миллионов рублей,... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T10:24
2021-03-18T10:24
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Порядка 220 семей получили с начала текущего года сельскую ипотеку в Липецкой области, общая сумма выданных кредитов составила почти 368 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Глава региона отметил, что этот вид кредитования является одним из самых востребованных инструментов государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Ее реализация направлена на улучшение качества жизни на селе и привлечение в аграрный сектор городских жителей.По словам Артамонова, в 2020 году этим инструментом воспользовались более 600 семей в Липецкой области."Невозможно повысить качество жизни людей без обеспечения всех нуждающихся жильём. Мы активно работаем для того, чтобы люди почувствовали уверенность в завтрашнем дне", — сказал Артамонов.Льготный ипотечный кредит выдается под 0,1–3% годовых на индивидуальное жилищное строительство или покупку жилья в сельской местности. Предельная величина кредита составляет 3 миллиона рублей для всех регионов, участвующих в программе, кроме Ленинградской области, Дальневосточного федерального округа и Ямало-Ненецкого автономного округа – в них максимальная сумма достигает 5 миллионов рублей.
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игорь артамонов

Почти 220 липецких семей оформили сельскую ипотеку с начала года

10:24 18.03.2021
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Порядка 220 семей получили с начала текущего года сельскую ипотеку в Липецкой области, общая сумма выданных кредитов составила почти 368 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Глава региона отметил, что этот вид кредитования является одним из самых востребованных инструментов государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Ее реализация направлена на улучшение качества жизни на селе и привлечение в аграрный сектор городских жителей.
Детский сад - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 16:10Липецкая область
В Липецкой области приступили к строительству яслей в рамках нацпроекта
По словам Артамонова, в 2020 году этим инструментом воспользовались более 600 семей в Липецкой области.
"Невозможно повысить качество жизни людей без обеспечения всех нуждающихся жильём. Мы активно работаем для того, чтобы люди почувствовали уверенность в завтрашнем дне", — сказал Артамонов.
Льготный ипотечный кредит выдается под 0,1–3% годовых на индивидуальное жилищное строительство или покупку жилья в сельской местности. Предельная величина кредита составляет 3 миллиона рублей для всех регионов, участвующих в программе, кроме Ленинградской области, Дальневосточного федерального округа и Ямало-Ненецкого автономного округа – в них максимальная сумма достигает 5 миллионов рублей.
С начала действия механизма льготной сельской ипотеки свои жилищные условия улучшили уже свыше 56 тысяч семей по всей стране. Общая сумма кредитования по состоянию на 1 марта 2021 года составила 107,7 миллиардов рублей. Благодаря реализации этой программы построено и приобретено свыше 3 миллиона квадратных метров комфортабельного жилья – это беспрецедентные в новейшей истории темпы обновления жилого фонда на селе.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
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