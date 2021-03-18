https://ria.ru/20210318/gololeditsa-1601751933.html

Москвичей призвали быть внимательнее на дорогах из-за гололедицы

Москвичей призвали быть внимательнее на дорогах из-за гололедицы

Водителям в Москве в четверг из-за гололедицы надо обратить внимание на соблюдение дистанции и скоростного режима, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T09:02

2021-03-18T09:02

2021-03-18T09:02

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Водителям в Москве в четверг из-за гололедицы надо обратить внимание на соблюдение дистанции и скоростного режима, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее рассказал РИА Новости, что в столице в четверг ожидается небольшой снег местами, облачность, днем плюс 1 - плюс 3, в Подмосковье минус 1 - плюс 4."Синоптики предупреждают о гололедице. Просим водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210317/pogoda-1601599415.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество