https://ria.ru/20210318/gololeditsa-1601751933.html
Москвичей призвали быть внимательнее на дорогах из-за гололедицы
Москвичей призвали быть внимательнее на дорогах из-за гололедицы
Водителям в Москве в четверг из-за гололедицы надо обратить внимание на соблюдение дистанции и скоростного режима, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T09:02
2021-03-18T09:02
2021-03-18T09:02
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Водителям в Москве в четверг из-за гололедицы надо обратить внимание на соблюдение дистанции и скоростного режима, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее рассказал РИА Новости, что в столице в четверг ожидается небольшой снег местами, облачность, днем плюс 1 - плюс 3, в Подмосковье минус 1 - плюс 4."Синоптики предупреждают о гололедице. Просим водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210317/pogoda-1601599415.html
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евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество