Британское СМИ назвало "способную" ударить по Москве за 20 минут ракету
16:02 18.03.2021 (обновлено: 17:22 18.03.2021)
© Фото : Air Force / Matt WilliamsАмериканкий бомбардировщик B-52H Stratofortress с гиперзвуковой крылатой ракетой AGM-183A
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. США бросают вызов России и Китаю, собираясь протестировать новую гиперзвуковую ракету, которая в 20 раз быстрее скорости звука, пишет Daily Express.
В опубликованном ВВС США пресс-релизе сообщается, что испытания AGM-183A пройдут в ближайшие 30 дней. Ракету уже доставили на авиабазу Эдвардс в Калифорнии и установили на бомбардировщике B-52H Stratofortress.
"Испытательный самолет для проведения первого испытательного полета <…> готов, сейчас он проходит процедуру наземных испытаний", — рассказал руководитель программы ВВС США по вооружениям бригадный генерал Хит Коллинс.
О создании "супер-пупер-ракеты" в прошлом году заявлял тогдашний президент США Дональд Трамп. Журналисты предполагают, что речь шла именно о AGM-183A из программы ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon, ARRW — "оружие быстрого реагирования воздушного базирования". — Прим. ред.).
При этом у нового американского оружия есть и слабые стороны, например риски стратегических просчетов для страны-оператора. "И пока неясно, получится ли эффективно справляться с ними", — сказал Daily Express военный аналитик Павел Подвиг.
В последние годы Россия совершила прорыв в разработке гиперзвукового оружия. В 2018 году во время послания Федеральному собранию Владимир Путин презентовал "Авангард", "Кинжал", позже появился "Циркон".
Гиперзвуковой боевой блок "Авангард" способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука. Первый полк с соответствующими системами дислоцирован в Ясненской ракетной дивизии (Оренбургская область).
Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. "Кинжалом" оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К.
Гиперзвуковая ракета "Циркон" способна развивать скорость в девять Махов (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), имеет дальность полета более тысячи километров. Ими планируется вооружать надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся. Помимо морской версии, президент Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.
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