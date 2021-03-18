Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210318/giperzvuk-1601833689.html
Британское СМИ назвало "способную" ударить по Москве за 20 минут ракету
Британское СМИ назвало "способную" ударить по Москве за 20 минут ракету
США бросают вызов России и Китаю, собираясь протестировать новую гиперзвуковую ракету, которая в 20 раз быстрее скорости звука, пишет Daily Express. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T16:02
2021-03-18T17:22
россия
ввс сша
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579891471_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e35bbf5015cd1397516f02c76fc077b9.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. США бросают вызов России и Китаю, собираясь протестировать новую гиперзвуковую ракету, которая в 20 раз быстрее скорости звука, пишет Daily Express.В публикации отмечено, что это оружие способно меньше чем за 20 минут долететь до Москвы и за полчаса — до Пекина.В опубликованном ВВС США пресс-релизе сообщается, что испытания AGM-183A пройдут в ближайшие 30 дней. Ракету уже доставили на авиабазу Эдвардс в Калифорнии и установили на бомбардировщике B-52H Stratofortress."Испытательный самолет для проведения первого испытательного полета &lt;…&gt; готов, сейчас он проходит процедуру наземных испытаний", — рассказал руководитель программы ВВС США по вооружениям бригадный генерал Хит Коллинс.О создании "супер-пупер-ракеты" в прошлом году заявлял тогдашний президент США Дональд Трамп. Журналисты предполагают, что речь шла именно о AGM-183A из программы ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon, ARRW — "оружие быстрого реагирования воздушного базирования". — Прим. ред.).При этом у нового американского оружия есть и слабые стороны, например риски стратегических просчетов для страны-оператора. "И пока неясно, получится ли эффективно справляться с ними", — сказал Daily Express военный аналитик Павел Подвиг.В последние годы Россия совершила прорыв в разработке гиперзвукового оружия. В 2018 году во время послания Федеральному собранию Владимир Путин презентовал "Авангард", "Кинжал", позже появился "Циркон".Гиперзвуковой боевой блок "Авангард" способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука. Первый полк с соответствующими системами дислоцирован в Ясненской ракетной дивизии (Оренбургская область).Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. "Кинжалом" оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К.Гиперзвуковая ракета "Циркон" способна развивать скорость в девять Махов (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), имеет дальность полета более тысячи километров. Ими планируется вооружать надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся. Помимо морской версии, президент Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210209/oruzhie-1596622409.html
https://ria.ru/20201227/ugroza-1591093783.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579891471_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ca6f3361b80d3d9c0b784bac67d7f959.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ввс сша, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Британское СМИ назвало "способную" ударить по Москве за 20 минут ракету

16:02 18.03.2021 (обновлено: 17:22 18.03.2021)
 
© Фото : Air Force / Matt WilliamsАмериканкий бомбардировщик B-52H Stratofortress с гиперзвуковой крылатой ракетой AGM-183A
Американкий бомбардировщик B-52H Stratofortress с гиперзвуковой крылатой ракетой AGM-183A - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Фото : Air Force / Matt Williams
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. США бросают вызов России и Китаю, собираясь протестировать новую гиперзвуковую ракету, которая в 20 раз быстрее скорости звука, пишет Daily Express.
В публикации отмечено, что это оружие способно меньше чем за 20 минут долететь до Москвы и за полчаса — до Пекина.
В опубликованном ВВС США пресс-релизе сообщается, что испытания AGM-183A пройдут в ближайшие 30 дней. Ракету уже доставили на авиабазу Эдвардс в Калифорнии и установили на бомбардировщике B-52H Stratofortress.
"Испытательный самолет для проведения первого испытательного полета <…> готов, сейчас он проходит процедуру наземных испытаний", — рассказал руководитель программы ВВС США по вооружениям бригадный генерал Хит Коллинс.
О создании "супер-пупер-ракеты" в прошлом году заявлял тогдашний президент США Дональд Трамп. Журналисты предполагают, что речь шла именно о AGM-183A из программы ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon, ARRW — "оружие быстрого реагирования воздушного базирования". — Прим. ред.).
При этом у нового американского оружия есть и слабые стороны, например риски стратегических просчетов для страны-оператора. "И пока неясно, получится ли эффективно справляться с ними", — сказал Daily Express военный аналитик Павел Подвиг.
Испытания ракетного комплекса Авангард - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 10:01
Россия сделает гиперзвуковое оружие основой сил неядерного сдерживания
В последние годы Россия совершила прорыв в разработке гиперзвукового оружия. В 2018 году во время послания Федеральному собранию Владимир Путин презентовал "Авангард", "Кинжал", позже появился "Циркон".
Гиперзвуковой боевой блок "Авангард" способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука. Первый полк с соответствующими системами дислоцирован в Ясненской ракетной дивизии (Оренбургская область).
Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. "Кинжалом" оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К.
Гиперзвуковая ракета "Циркон" способна развивать скорость в девять Махов (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), имеет дальность полета более тысячи километров. Ими планируется вооружать надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся. Помимо морской версии, президент Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
Залповый пуск четырех баллистических ракет Булава, в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Тихоокеанского флота из подводного положения с атомной подлодки Владимир Мономах в Охотском море - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
27 декабря 2020, 09:05
Welt назвала эру гиперзвукового оружия кошмаром для Европы
 
РоссияВВС СШАДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50Реконструкцию павильона России в садах Джардини планируют завершить в мае
04:27СМИ: в Болгарии арестовали подозреваемых в шпионаже в пользу России
04:25Эксперт: СМИ в США не сменили подход к освещению событий в РФ при Байдене
04:11Грязный снег назвали опасным для россиян
04:09Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
03:56Псаки после слов Путина признала, что США есть над чем подумать
03:51Псаки считает, что Путин вряд ли поддается обидам
03:38МЧС разработало снаряд для тушения пожаров в небоскребах
03:25Эксперт по протоколу прокомментировал идею о телемосте Путина и Байдена
03:12Кулеба рассказал, как Украина хочет "выжать" Россию из Крыма
03:11В Приморье осудили экс-главу центра организации работы ж/д станций
03:07В Роспотребнадзоре предупредили о возможном росте заболеваемости COVID-19
03:04НПО "Энергомаш" разработало способ повышения мощности ракетных двигателей
03:01США обвинили Китай в "работе на публику" на встрече в Анкоридже
02:57В США россиянин на суде признал себя виновным в подготовке кибератаки
02:49Умер актер из фильма "Ликвидация" Александр Казимиров
02:19Хит "Dynamite" группы BTS стал дважды платиновым в США
02:17Юрист назвал обязательные надбавки к пенсии в 2021 году
02:08Врач рассказал о наиболее вредном способе пить алкоголь
02:04"В Белом доме засел псих": британцы оценили высказывание Байдена о Путине
Лента новостейМолния