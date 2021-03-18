https://ria.ru/20210318/giperzvuk-1601833689.html

Британское СМИ назвало "способную" ударить по Москве за 20 минут ракету

Британское СМИ назвало "способную" ударить по Москве за 20 минут ракету

США бросают вызов России и Китаю, собираясь протестировать новую гиперзвуковую ракету, которая в 20 раз быстрее скорости звука, пишет Daily Express. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T16:02

2021-03-18T16:02

2021-03-18T17:22

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. США бросают вызов России и Китаю, собираясь протестировать новую гиперзвуковую ракету, которая в 20 раз быстрее скорости звука, пишет Daily Express.В публикации отмечено, что это оружие способно меньше чем за 20 минут долететь до Москвы и за полчаса — до Пекина.В опубликованном ВВС США пресс-релизе сообщается, что испытания AGM-183A пройдут в ближайшие 30 дней. Ракету уже доставили на авиабазу Эдвардс в Калифорнии и установили на бомбардировщике B-52H Stratofortress."Испытательный самолет для проведения первого испытательного полета <…> готов, сейчас он проходит процедуру наземных испытаний", — рассказал руководитель программы ВВС США по вооружениям бригадный генерал Хит Коллинс.О создании "супер-пупер-ракеты" в прошлом году заявлял тогдашний президент США Дональд Трамп. Журналисты предполагают, что речь шла именно о AGM-183A из программы ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon, ARRW — "оружие быстрого реагирования воздушного базирования". — Прим. ред.).При этом у нового американского оружия есть и слабые стороны, например риски стратегических просчетов для страны-оператора. "И пока неясно, получится ли эффективно справляться с ними", — сказал Daily Express военный аналитик Павел Подвиг.В последние годы Россия совершила прорыв в разработке гиперзвукового оружия. В 2018 году во время послания Федеральному собранию Владимир Путин презентовал "Авангард", "Кинжал", позже появился "Циркон".Гиперзвуковой боевой блок "Авангард" способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука. Первый полк с соответствующими системами дислоцирован в Ясненской ракетной дивизии (Оренбургская область).Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. "Кинжалом" оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К.Гиперзвуковая ракета "Циркон" способна развивать скорость в девять Махов (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), имеет дальность полета более тысячи километров. Ими планируется вооружать надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся. Помимо морской версии, президент Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210209/oruzhie-1596622409.html

https://ria.ru/20201227/ugroza-1591093783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ввс сша, дональд трамп, джо байден, сша, в мире