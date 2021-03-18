США потребовали прекратить работу над "Северным потоком — 2"
20:17 18.03.2021 (обновлено: 22:34 18.03.2021)
ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от компаний, участвующих в проекте "Северный поток — 2", прекратить работу.
"Госдепартамент повторяет предупреждение, что любая организация, которая задействована в трубопроводе "Северный поток — 2", рискует санкциями США", — говорится в письменном заявлении Блинкена.
По его словам, Госдеп следит за завершением строительства и анализирует информацию об участниках работ.
"Как говорили разные администрации США, этот трубопровод — геополитический проект России, целью которого является разделить Европу и ослабить энергобезопасность Европы", — отмечает Блинкен.
Десятого марта на слушаниях в палате представителей глава Госдепа заявил, что США рассматривают возможность дополнительных санкций против магистрали. При этом, как указал Блинкен, Вашингтон оказался в нежелательной для него ситуации, когда проект практически реализован.
"Северный поток — 2"
Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.
Сейчас строительство вышло на финальную стадию. По данным оператора Nord Stream 2 AG, неуложенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии. Работы в Дании уже начались. В конце марта к "Фортуне" присоединится судно-трубоукладчик "Академик Черский".
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"