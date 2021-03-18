https://ria.ru/20210318/gazoprovod-1601884712.html

США потребовали прекратить работу над "Северным потоком — 2"

США потребовали прекратить работу над "Северным потоком — 2"

Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от компаний, участвующих в проекте "Северный поток — 2", прекратить работу. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T20:17

2021-03-18T20:17

2021-03-18T22:34

северный поток — 2

энтони блинкен

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от компаний, участвующих в проекте "Северный поток — 2", прекратить работу.По его словам, Госдеп следит за завершением строительства и анализирует информацию об участниках работ."Как говорили разные администрации США, этот трубопровод — геополитический проект России, целью которого является разделить Европу и ослабить энергобезопасность Европы", — отмечает Блинкен.Десятого марта на слушаниях в палате представителей глава Госдепа заявил, что США рассматривают возможность дополнительных санкций против магистрали. При этом, как указал Блинкен, Вашингтон оказался в нежелательной для него ситуации, когда проект практически реализован."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.Сейчас строительство вышло на финальную стадию. По данным оператора Nord Stream 2 AG, неуложенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии. Работы в Дании уже начались. В конце марта к "Фортуне" присоединится судно-трубоукладчик "Академик Черский".

https://ria.ru/20210318/usloviya-1601878097.html

сша

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северный поток — 2, энтони блинкен, сша, в мире