https://ria.ru/20210318/frantsiya-1601894353.html

Сенат Франции принял резонансный проект "О глобальной безопасности"

Сенат Франции принял резонансный проект "О глобальной безопасности"

Сенат Франции принял в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", который спровоцировал массовые протестные акции в стране; в верхней палате... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T21:59

2021-03-18T21:59

2021-03-18T23:38

франция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/144488/04/1444880418_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_59f02e5ba993847e5f7894c7c608c668.jpg

ПАРИЖ, 18 мар – РИА Новости. Сенат Франции принял в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", который спровоцировал массовые протестные акции в стране; в верхней палате парламента документ претерпел значительные изменения.За принятие документа проголосовали 238 сенаторов, против – 98.В ноябре законопроект был принят в первом чтении Нацсобранием (нижняя палата парламента). Во время прохождения законопроекта в нижней палате во Франции начались масштабные демонстрации. Наибольшие опасения, в том числе среди журналистского сообщества, вызывала 24 статья проекта закона, которая касалась проведения фото- и видео-съемки действий полицейских в ходе манифестаций. Против нее выступают журналистские профсоюзы, указывая на то, что журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу правоохранительных органов на протестных акциях, и это приведет к полицейскому насилию.Как сообщает агентство Франс Пресс, в ходе работы над законопроектом в Сенате 24-я статья была значительно скорректирована.В документе, одобренном сенаторами, теперь сделана отсылка не к закону 1881 о свободе печати, а к уголовному кодексу. Редакция 24-й статьи, предложенная Сенатом, предполагает создание нового состава преступления: "провокация по установлению личности" с очевидной целью подрыва физической или психической неприкосновенности сотрудника правоохранительных органов. Такое изменение направлено на то, чтобы устранить неопределенность, которая могла возникнуть в предыдущей редакции статьи относительно свободы информирования.Теперь депутаты и сенаторы должны согласовать единый текст законопроекта, отмечает агентство. Если этого сделать не получится, в обеих палатах будет организовано новое чтение. Но последнее слово останется за Национальным собранием.

https://ria.ru/20210130/protesty-1595298478.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, в мире