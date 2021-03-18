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Сенат Франции принял резонансный проект "О глобальной безопасности"
Сенат Франции принял резонансный проект "О глобальной безопасности"
Сенат Франции принял в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", который спровоцировал массовые протестные акции в стране; в верхней палате... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T21:59
2021-03-18T23:38
франция
в мире
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ПАРИЖ, 18 мар – РИА Новости. Сенат Франции принял в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", который спровоцировал массовые протестные акции в стране; в верхней палате парламента документ претерпел значительные изменения.За принятие документа проголосовали 238 сенаторов, против – 98.В ноябре законопроект был принят в первом чтении Нацсобранием (нижняя палата парламента). Во время прохождения законопроекта в нижней палате во Франции начались масштабные демонстрации. Наибольшие опасения, в том числе среди журналистского сообщества, вызывала 24 статья проекта закона, которая касалась проведения фото- и видео-съемки действий полицейских в ходе манифестаций. Против нее выступают журналистские профсоюзы, указывая на то, что журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу правоохранительных органов на протестных акциях, и это приведет к полицейскому насилию.Как сообщает агентство Франс Пресс, в ходе работы над законопроектом в Сенате 24-я статья была значительно скорректирована.В документе, одобренном сенаторами, теперь сделана отсылка не к закону 1881 о свободе печати, а к уголовному кодексу. Редакция 24-й статьи, предложенная Сенатом, предполагает создание нового состава преступления: "провокация по установлению личности" с очевидной целью подрыва физической или психической неприкосновенности сотрудника правоохранительных органов. Такое изменение направлено на то, чтобы устранить неопределенность, которая могла возникнуть в предыдущей редакции статьи относительно свободы информирования.Теперь депутаты и сенаторы должны согласовать единый текст законопроекта, отмечает агентство. Если этого сделать не получится, в обеих палатах будет организовано новое чтение. Но последнее слово останется за Национальным собранием.
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франция, в мире

Сенат Франции принял резонансный проект "О глобальной безопасности"

21:59 18.03.2021 (обновлено: 23:38 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкСенат Франции проголосовал за смягчение санкций против России
Сенат Франции проголосовал за смягчение санкций против России - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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ПАРИЖ, 18 мар – РИА Новости. Сенат Франции принял в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", который спровоцировал массовые протестные акции в стране; в верхней палате парламента документ претерпел значительные изменения.
За принятие документа проголосовали 238 сенаторов, против – 98.
В ноябре законопроект был принят в первом чтении Нацсобранием (нижняя палата парламента). Во время прохождения законопроекта в нижней палате во Франции начались масштабные демонстрации. Наибольшие опасения, в том числе среди журналистского сообщества, вызывала 24 статья проекта закона, которая касалась проведения фото- и видео-съемки действий полицейских в ходе манифестаций. Против нее выступают журналистские профсоюзы, указывая на то, что журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу правоохранительных органов на протестных акциях, и это приведет к полицейскому насилию.
Как сообщает агентство Франс Пресс, в ходе работы над законопроектом в Сенате 24-я статья была значительно скорректирована.
В документе, одобренном сенаторами, теперь сделана отсылка не к закону 1881 о свободе печати, а к уголовному кодексу. Редакция 24-й статьи, предложенная Сенатом, предполагает создание нового состава преступления: "провокация по установлению личности" с очевидной целью подрыва физической или психической неприкосновенности сотрудника правоохранительных органов. Такое изменение направлено на то, чтобы устранить неопределенность, которая могла возникнуть в предыдущей редакции статьи относительно свободы информирования.
Теперь депутаты и сенаторы должны согласовать единый текст законопроекта, отмечает агентство. Если этого сделать не получится, в обеих палатах будет организовано новое чтение. Но последнее слово останется за Национальным собранием.
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