https://ria.ru/20210318/frantsiya-1601755525.html

Во Франции автомобиль протаранил группу подростков на велосипедах

Во Франции автомобиль протаранил группу подростков на велосипедах

Автомобиль сбил группу велосипедистов недалеко от коммуны Сен-Жюст-Сен-Рамбер в департаменте Луара на востоке Франции, один человек серьезно ранен, сообщает... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T09:34

2021-03-18T09:34

2021-03-18T10:27

франция

в мире

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Автомобиль сбил группу велосипедистов недалеко от коммуны Сен-Жюст-Сен-Рамбер в департаменте Луара на востоке Франции, один человек серьезно ранен, сообщает радиостанция France Bleu.Как сообщается, инцидент произошел в среду во второй половине дня на трассе D108. По предварительным данным, автомобиль хотел обогнать группу из 18 велосипедистов, которая пересекала мост через трассу D498. В составе группы было 14 несовершеннолетних и четверо взрослых сопровождающих.Водитель ехавшей навстречу машины, опасаясь лобового столкновения, свернул влево и наехал на велосипедистов. Он также пострадал. Кроме того, серьезные травмы получил четырнадцатилетний подросток.

https://ria.ru/20210318/dtp-1601748486.html

франция

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франция, в мире