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Во Франции автомобиль протаранил группу подростков на велосипедах
Во Франции автомобиль протаранил группу подростков на велосипедах
Автомобиль сбил группу велосипедистов недалеко от коммуны Сен-Жюст-Сен-Рамбер в департаменте Луара на востоке Франции, один человек серьезно ранен, сообщает... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T09:34
2021-03-18T10:27
франция
в мире
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Автомобиль сбил группу велосипедистов недалеко от коммуны Сен-Жюст-Сен-Рамбер в департаменте Луара на востоке Франции, один человек серьезно ранен, сообщает радиостанция France Bleu.Как сообщается, инцидент произошел в среду во второй половине дня на трассе D108. По предварительным данным, автомобиль хотел обогнать группу из 18 велосипедистов, которая пересекала мост через трассу D498. В составе группы было 14 несовершеннолетних и четверо взрослых сопровождающих.Водитель ехавшей навстречу машины, опасаясь лобового столкновения, свернул влево и наехал на велосипедистов. Он также пострадал. Кроме того, серьезные травмы получил четырнадцатилетний подросток.
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франция, в мире

Во Франции автомобиль протаранил группу подростков на велосипедах

09:34 18.03.2021 (обновлено: 10:27 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Ирина Калашников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Автомобиль сбил группу велосипедистов недалеко от коммуны Сен-Жюст-Сен-Рамбер в департаменте Луара на востоке Франции, один человек серьезно ранен, сообщает радиостанция France Bleu.
Как сообщается, инцидент произошел в среду во второй половине дня на трассе D108. По предварительным данным, автомобиль хотел обогнать группу из 18 велосипедистов, которая пересекала мост через трассу D498. В составе группы было 14 несовершеннолетних и четверо взрослых сопровождающих.
Водитель ехавшей навстречу машины, опасаясь лобового столкновения, свернул влево и наехал на велосипедистов. Он также пострадал. Кроме того, серьезные травмы получил четырнадцатилетний подросток.
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
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