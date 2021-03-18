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Парижская коммуна (1871)

Парижская коммуна (1871)

Парижская коммуна – революционное правительство рабочего класса Франции, существовавшее в Париже с 18 марта по 28 мая 1871 года (72 дня). РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T04:27

2021-03-18T04:27

2021-03-18T04:28

франция

справки

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Парижская коммуна – революционное правительство рабочего класса Франции, существовавшее в Париже с 18 марта по 28 мая 1871 года (72 дня). Возникновение Парижской коммуны было обусловлено обострением общей обстановки в стране в связи с франко-прусской войной 1870-1871 годов. Правящая элита во главе с Наполеоном III оказалась неспособной организовать отпор прусской армии и поставила страну на грань национальной катастрофы. В результате произошедшей буржуазно-демократической революции Вторая империя во главе с Наполеоном III пала, и 4 сентября 1870 года Франция была объявлена республикой. Однако новое правительство не смогло изменить неудачного хода войны, усилились лишения народа, в стране разразился голод. Недовольство действиями властей нарастало, вспыхивали восстания, которые жестоко подавлялись.28 января 1871 года между Францией и Пруссией было заключено перемирие. Кабинет министров во главе с Адольфом Тьером принял тяжелые для Франции условия, подписав 26 февраля Версальский прелиминарный договор о мире, что привело к дальнейшему обострению обстановки в Париже. Парижане не приняли капитуляции перед прусской армией и создали в феврале-марте 1871 года массовую политическую организацию – Республиканскую федерацию Национальной гвардии департамента Сены, в состав которой вошли 215 батальонов. Центральный комитет этой организации, руководимый видными демократами и социалистами, фактически стал зародышем новой, возникшей снизу, народной власти. Попытки правительственных войск 18 марта обезоружить рабочих успеха не имели, солдаты отказались стрелять в народ. Восставшие парижане овладели важными государственными учреждениями, свергли правительство. Тьер и его сторонники бежали в Версаль (город в 19 километрах от Парижа, бывшая резиденция королей), туда же были отведены и правительственные войска.Восстание 18 марта завершилось почти бескровно (число убитых и раненых в этот день не превышало 30 человек). Центральный комитет Национальной гвардии провозгласил себя временным органом революционной власти до избрания Парижского коммунального совета и назначил своих представителей во все городские и государственные учреждения.Под влиянием восстания в Париже коммуны были провозглашены в ряде других городов Франции (Лионе, Марселе, Тулузе и других; просуществовали по два-три дня, марсельская коммуна – 10 дней). 26 марта 1871 года состоялись выборы в Центральный совет Парижской коммуны, а 28 марта она была торжественно провозглашена.В Центральный совет Парижской коммуны первоначально были избраны 86 человек, но ее состав неоднократно менялся. Некоторые члены Коммуны были избраны одновременно от нескольких округов, а некоторые заочно. Ряд депутатов по политическим мотивам отказались в ней участвовать. Среди ушедших в отставку были не только крайние реакционеры и умеренные либералы, избранные населением богатых кварталов, но и буржуазные радикалы, напуганные революционно-социалистическим характером новой власти, преобладанием в ней рабочих. В результате, в Коммуне образовалось 31 вакантное место. 16 апреля, в разгар вооруженной борьбы с Версалем, состоялись дополнительные выборы в Коммуну, в результате которых она пополнилась 17 новыми членами, преимущественно представителями рабочего класса. Всего в состав Парижской коммуны входили свыше 30 рабочих и мелких ремесленников, более 30 служащих и представителей интеллигенции. Среди них – видные деятели рабочего движения Луи Варлен, Эмиль Дюваль, Огюст Серрайе, врач и инженер Эдуард Вайян, писатель Жюль Валлес, поэт Эжен Потье, публицисты Огюст Верморель и Гюстав Тридон. В организационном отношении Парижская коммуна состояла (с 29 марта) из девяти специальных комиссий (военная; продовольственная; финансовая; юстиции; общественной безопасности; труда, промышленности и обмена; общественных служб; внешних сношений; просвещения) и исполнительной комиссии для общего руководства (включала девять делегатов – руководителей отдельных комиссий). Исполнительная комиссия была заменена 1 мая Комитетом общественного спасения в составе пяти человек с широкими полномочиями в отношении отдельных комиссий.Программным документом Парижской коммуны считается "Декларация к французскому народу", опубликованная 20 апреля. Парижская коммуна объявляла своей целью создание во Франции республиканской федерации коммун. Их гражданам предоставлялись личные свободы, свободы совести и труда, право выбора чиновников всех категорий, возможность постоянного участия в делах коммуны (в том числе в обеспечении городской обороны). Парижская коммуна провела серию глубоких реформ, часть которых носила революционный характер. Постоянная армия была заменена Национальной гвардией, Церковь была отделена от государства, была введена выборность и сменяемость госслужащих, в том числе судей, во исполнение обещания ликвидировать привилегии и льготы максимальный размер их жалованья был установлен в размере заработной платы высококвалифицированного рабочего. Наряду с решением текущих проблем жизни парижан (частичное аннулирование задолженности по квартплате и отмена взносов по ней, рассрочка погашения коммерческих векселей, безвозмездное возвращение заложенных вещей на сумму до 20 франков) Парижская коммуна приняла ряд мер в области социально-экономической политики. Был введен запрет на произвольные штрафы и вычеты из заработной платы рабочих, отменен ночной труд в пекарнях, введено равное жалованье учителям – мужчинам и женщинам (20 мая), установлены пенсии вдовам и детям убитых нацгвардейцев. Был издан декрет, предусматривавший передачу брошенных хозяевами заводов кооперативным ассоциациям рабочих (полностью не реализован). Был проведен ряд реформ в сфере культуры (передача театров в руки ассоциаций артистов, служащих и рабочих), образования (создание светских и бесплатных школ) и др.В Парижской коммуне были представлены различные политические группировки, объединявшиеся вокруг двух основных фракций: "большинства" (неоякобинцы, бланкисты) и "меньшинства" (главным образом прудонисты). Разногласия между ними касались как вопроса о функциях Парижской коммуны, так и конкретных действий по организации управления, борьбе с пропагандой и подрывной деятельностью версальцев и др. Помимо разнородности состава Парижской коммуны, ее ослаблению способствовали решения в сфере финансовой и военной политики. Под влиянием прудонистов Парижская коммуна не предприняла никаких действий по установлению контроля над Французским банком, который продолжал кредитовать версальское правительство. Имея военное превосходство над правительственными войсками, во второй половине марта Парижская коммуна отказалась от наступления, предпринятый же 3-4 апреля поход на Версаль был плохо подготовлен.Правительственные войска, напротив, усиливались за счет солдат, досрочно отпущенных из германского плена, оружия и боеприпасов, переданных немцами. Париж фактически был отрезан от остальной Франции и взят в осаду. В конце апреля – начале мая армия версальцев все ближе подходила к городу. После отказа коммунаров от капитуляции, предложенной Тьером 8 мая, правительственные войска продолжили наступление и 21 мая вошли в Париж. В период так называемой кровавой недели (21-28 мая) обе стороны проявляли жестокость. В ответ на действия версальских войск, в результате которых, по различным данным, погибли от шести до 30 тысяч человек, коммунары привели в действие Декрет о заложниках, принятый 5 апреля и вызывавший серьезные разногласия внутри руководства Парижской коммуны. По нему были казнены свыше 45 человек (в том числе архиепископ Парижский). В результате боев значительно пострадали общественные здания, культурные ценности, сгорел ряд парижских архивов. Общее число казненных, сосланных на каторгу, заключенных в тюрьмы, вынужденных эмигрировать из Франции составило до 100 тысяч человек.Причинами поражения Парижской коммуны военные историки называют изоляцию Парижа от других регионов страны в результате совместных действий оккупационных войск и версальской армии; нерешительность в борьбе против саботажников, шпионов и диверсантов; принятие оборонительной тактики; слабую военную подготовку; недооценку важности союза рабочего класса с крестьянством; наличие нескольких центров принятия решений при организации обороной и др.В марксистской историографии Парижская коммуна рассматривается как событие всемирно-исторического значения, как первая пролетарская революция и первый опыт диктатуры пролетариата, открывшие новый этап всемирной истории борьбы классов, который завершился Октябрьской революцией 1917 года. Представители других направлений исторической науки, отмечая значимость Парижской коммуны, не считают ее рубежным событием в истории. Они подчеркивают, что итоги ее деятельности неоднозначны. Наметив целый ряд прогрессивных реформ в различных сферах общественной жизни, она не имела ни времени, ни ресурсов для их реализации. Парижская коммуна оставила глубокий след в истории Франции и Европы. Правящие круги европейских стран, напуганные Парижской коммуной, стремились не допустить ее повторения. В этих целях они пошли в дальнейшем на определенные уступки трудящимся в социальной и экономической сфере.20 февраля 1872 года Генеральным советом I Интернационала было принято решение отмечать 18 марта как первую успешную попытку рабочих захватить политическую власть. 23 мая 1880 года по призыву французских социалистических газет в Париже состоялось первое шествие к Стене коммунаров на кладбище Пер-Лашез. С тех пор ежегодно у Стены коммунаров устраивают митинги профсоюзные деятели, коммунисты и др. В России до 1917 года День Парижской коммуны отмечали на нелегальных собраниях рабочих и революционных организаций; впервые широко начал отмечаться после того, как ЦК Международной организации помощи борцам революции (МОПР) в марте 1923 года объявил День Парижской коммуны своим праздником (отмечался до 1990 года). (Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва, 2004 г.)Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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