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https://ria.ru/20210318/festival-1601770164.html
Международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest открыл прием заявок
Международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest открыл прием заявок
Организаторы Третьего международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest, который пройдет с 4 по 8 августа, открыли прием заявок, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T11:03
2021-03-18T11:03
культура
кино и сериалы
новости культуры
нижний новгород
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Организаторы Третьего международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest, который пройдет с 4 по 8 августа, открыли прием заявок, сообщила пресс-служба проекта.Третий международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest в 2020 году был отменен в связи с пандемией."С 4 по 8 августа в Нижнем Новгороде пройдет международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest. Это единственный в России смотр, где представлены лучшие веб-проекты со всего мира", - говорится в сообщении пресс-службы.Организаторы объявили прием заявок на участие в основном конкурсе для веб-сериалов, произведенных в 2019-2021 годах на любом языке, в отборе также примут участие проекты, которые были присланы в прошлом году, когда фестиваль был отменен. Проект должен содержать не менее двух готовых эпизодов. Прием заявок открыт до 30 мая. На участие в фестивале в прошлом году было подано более 1500 заявок из более чем 60 стран."Для нас очень важно проводить фестиваль офлайн. Мы не только показываем новый продукт и все, что происходит в веб-индустрии за год, а в данном случае – за два года. Мы создаем площадку для общения и нетворкинга, и сделать это возможно только собравшись в Нижнем Новгороде в начале августа. Мы надеемся, что ситуация с пандемией улучшится, и к нам смогут приехать иностранные гости", - сказал генеральный продюсер смотра Антон Калинкин, которого процитировали в пресс-службе.
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кино и сериалы, новости культуры, нижний новгород

Международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest открыл прием заявок

11:03 18.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНа первом международном фестивале диджитал веб-сериалов "Realist Web Fest" в Нижнем Новгороде
На первом международном фестивале диджитал веб-сериалов Realist Web Fest в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Организаторы Третьего международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest, который пройдет с 4 по 8 августа, открыли прием заявок, сообщила пресс-служба проекта.
Третий международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest в 2020 году был отменен в связи с пандемией.
"С 4 по 8 августа в Нижнем Новгороде пройдет международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest. Это единственный в России смотр, где представлены лучшие веб-проекты со всего мира", - говорится в сообщении пресс-службы.
Организаторы объявили прием заявок на участие в основном конкурсе для веб-сериалов, произведенных в 2019-2021 годах на любом языке, в отборе также примут участие проекты, которые были присланы в прошлом году, когда фестиваль был отменен. Проект должен содержать не менее двух готовых эпизодов. Прием заявок открыт до 30 мая. На участие в фестивале в прошлом году было подано более 1500 заявок из более чем 60 стран.
"Для нас очень важно проводить фестиваль офлайн. Мы не только показываем новый продукт и все, что происходит в веб-индустрии за год, а в данном случае – за два года. Мы создаем площадку для общения и нетворкинга, и сделать это возможно только собравшись в Нижнем Новгороде в начале августа. Мы надеемся, что ситуация с пандемией улучшится, и к нам смогут приехать иностранные гости", - сказал генеральный продюсер смотра Антон Калинкин, которого процитировали в пресс-службе.
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