https://ria.ru/20210318/evrovidenie-1601897350.html

Представитель Белоруссии решил сменить песню для Евровидения

Представитель Белоруссии решил сменить песню для Евровидения

Представитель Белоруссии на "Евровидении", группа "Галасы ЗМеста", готовит новую песню, сообщил председатель государственного медиахолдинга... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T22:29

2021-03-18T22:29

2021-03-18T22:29

культура

евровидение-2021

белоруссия

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МИНСК, 18 мар – РИА Новости. Представитель Белоруссии на "Евровидении", группа "Галасы ЗМеста", готовит новую песню, сообщил председатель государственного медиахолдинга "Белтелерадиокомпания" Иван Эйсмонт.Белтелерадиокомпания является членом Европейского вещательного союза (ЕВС), который, в частности, организует песенный конкурс "Евровидение", и традиционно выступает организатором проекта национального отбора на песенный конкурс и его трансляций как единственный представитель союза в Белоруссии."Учитывая наше сотрудничество с ЕВС, мы аналогичным образом предложили группе "Галасы ЗМеста" предоставить нам какой-то иной вариант. Новую песню. И сейчас, насколько я знаю, идет активно работа", - сказал Эйсмонт телеканалу ОНТ.По его словам, он относится к ситуации с конкурсом "философски". "Я категорически настаиваю, что это песня не имеет никакого политического контекста. Об этом говорил много и автор слов. По-моему, это понятно любому человеку, кто знаком с русским языком. Каждый трактует так, как ему выгодно. С точки зрения шоу-бизнеса, "Евровидение" – это шоу. Нам сделали одну песню-миллионник. Я думаю, что совсем скоро, через несколько дней, вы услышите ещё одну песню-миллионник, которую будут слушать по всей Европе", - добавил Эйсмонт.Руководитель музыкальной группы "Галасы ЗМеста" Дмитрий Бутаков в свою очередь также заявил, что "никакой политический смысл туда (в песню, с которой планировали участвовать в конкурсе – ред.) не закладывался, причем даже целенаправленно". "На этом дело не остановилось. Нас ещё не исключили. В этой песне мы ничего менять не будем, а и какой смысл. Песню уже и так знают, её поют и так кругом и все. Подарим её народу", - сказал он.Телеканал отмечает, что "одобрит ли новую песню Европейский вещательный союз – узнаем совсем скоро: у группы "Галасы ЗМеста" есть время до конца марта".Ранее организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" предложили Белоруссии заменить песню "Я научу тебя" группы "Галасы 3Места", усмотрев в ней политический подтекст, о чем сообщил Европейский вещательный союз. Песня удалена с YouTube-канала конкурса.Бутаков сначала не исключал отказа Минска от участия в "Евровидении-2021" в связи с позицией ЕВС, при этом сказал РИА Новости, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать Белтелерадиокомпания, которая проводила национальный отбор на конкурс и обычно занимается подготовкой музыкантов к конкурсу. В самом медиахолдинге ранее заявляли, что окончательное решение об участии Белоруссии в "Евровидении-2021" пока не принято.

https://ria.ru/20210318/kipiani-1601812406.html

https://ria.ru/20210318/manizha-1601791920.html

https://ria.ru/20210305/armeniya-1600067016.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евровидение-2021, белоруссия