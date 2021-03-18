https://ria.ru/20210318/evropa-1601695787.html

"Самая жесть". К чему в Европе привыкли за время карантина

"Самая жесть". К чему в Европе привыкли за время карантина

Во многих регионах Италии ужесточили ограничения из-за коронавируса. Девять областей перевели в так называемую красную зону. В других странах Европы локдаун... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T08:00

2021-03-18T08:00

2021-03-18T10:15

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Антон Лисицын, Софья Мельничук, Галия Ибрагимова. Во многих регионах Италии ужесточили ограничения из-за коронавируса. Девять областей перевели в так называемую красную зону. В других странах Европы локдаун планируют смягчить или уже смягчают, но комендантский час, как правило, сохраняется и поход в парикмахерскую — целое приключение. О том, как в ЕС переживают "карантин", узнавало РИА Новости.Красная зона — эмблема печалиВ Италии правительство отнесло регионы к разным зонам: красной, оранжевой, желтой и белой — в зависимости от предполагаемого сценария распространения заболевания. Цвет определяет строгость ограничительных мер: например, в красных зонах без необходимости нельзя покидать дом, приостановлено очное обучение, в желтых и оранжевых посещение классов — на усмотрение местных властей. В красных зонах закрыты парикмахерские и салоны красоты. Беспроблемная белая зона — только Сардиния.Планируют и смягчение мер, но очень постепенное. Так, с 27 марта в желтых регионах возобновят работу театры и кинотеатры — зрители, конечно, должны соблюдать дистанцию и заполнять не более четверти зала. С другой стороны, во всех районах сняли запрет на торговлю навынос после 18 часов.Некоторая неразбериха, возможно, возникнет из-за того, что ограничения для одних зон временами вводят и в других. "С 15 марта по 2 апреля 2021-го и 6 апреля 2021 года во всех желтых зонах действуют положения, предусмотренные для оранжевых зон. <…> В следующие дни: 3, 4 и 5 апреля — по всей национальной территории, за исключением белой зоны, применяются ограничения, установленные для красных зон", — сказано на сайте правительства.Итальянский политик Стефано Вальдегамбери из области Венето с иронией отмечает, что дистанция и частое мытье рук пошли всем на пользу. "Как бы то ни было, сейчас задача — достичь коллективного иммунитета с помощью вакцинации. Но я не согласен с тем, что людей запирают в домах, активность на свежем воздухе укрепляет защиту организма", — убежден он.Быть дома как штыкВо Франции, если верить официальным данным, до сих пор действует комендантский час. Чтобы покинуть дом с шести вечера до шести утра, надо иметь вескую причину: следование на рабочее место, на учебу или домой, иные служебные дела, неотложные медицинские назначения, помощь родственникам, вызов в суд, прогулка с питомцем на расстояние не больше километра и тому подобное.Вероника Валеева живет в Париже не первый год, получает образование в Университете Новая Сорбонна. В этом семестре учеба наконец вернулась в допандемийный формат — утром нужно бежать на пары, а вечером — домой. "Я поняла, что человек может приспособиться ко всему: поначалу было странно, что в шесть вечера нужно как штык быть в квартире. Сейчас я уже планирую день, исходя из того, что магазины закроются в 17:45 и до этого нужно успеть сделать все дела", — рассказывает девушка.На улицах полицейских не видно, но ее друзей уже штрафовали в метро за нарушение комендантского часа. И все же сама Вероника иногда рискует и "убегает" к другу в соседний район. "Один раз я "обнаглела" — зашла в автобус в 18:10. Было страшно, от остановки до дома пробиралась через кусты. Хорошо, что недалеко, и на такси не очень дорого. Все-таки в общественном транспорте ездить страшновато", — признается она.Самая главная проблема для Вероники сейчас — поиски работы. Из-за неопределенности с этим трудно. "Многие знакомые заняты в сфере услуг — ресторанах, магазинах. Кто-то лишился места, другие пока держатся, всюду разносят резюме, но никто их не принимает".Почти все закрыто. И совсем не ясно, когда это закончится, поэтому никто не расширяет штат — и так приходится увольнять "лишних" людей. "Если через пару месяцев так ничего и не откроют, думаю, будет восстание, народ уже "вешается", — вздыхает девушка.Мой второй домВ столице Испании, Мадриде, жизнь в сравнении с другими европейскими городами кажется более свободной. СМИ сообщают о барах, ресторанах и уличных кафе, заполненных посетителями, гостях, которые приезжают, чтобы "вспомнить, какой жизнь была раньше". Для туристов наконец открываются и Балеарские острова. Необходимо представить результаты ПЦР-тестов, а вот в обсервации находиться не надо. Особенно это актуально для немцев-пенсионеров, которые приезжают туда жить. "Майорка — мой второй дом, и я чувствую себя здесь безопаснее и комфортнее, чем на родине", — цитирует Sputnik Espanol одного из граждан Германии.Желающих посетить страну предупреждают: "Комендантский час и ограничение времени работы общественных мест, таких как бары и рестораны, пока действуют по всей Испании, хотя и несколько отличаются в разных автономных сообществах".Шапку по кругуВ начале марта в Германии бундестаг продлил до 30 июня режим эпидемии общегосударственного масштаба. Федеральные и земельные власти сообщили: ограничения будут действовать до конца месяца. Однако возможны послабления, если эпидемиологическая ситуация улучшится. Пока работают продовольственные магазины, постепенно начнут открываться цветочные лавки, точки продаж садовых товаров, салоны красоты.Посещение театров, кинотеатров и концертных залов, по информации медиа, разрешат не раньше 22 марта. "Контактные виды спорта пока доступны на открытом воздухе, в помещении — только бесконтактные", — писали о послаблениях в Sueddeutsche Zeitung.Иногда остатки "докарантинной" жизни берлинцы спасают сами. "Особенно уязвимы мелкие предприниматели, — говорит горожанин Владимир Рерих. — Денежное вспомоществование, которое они получили в прошлом, кончилось. Тут есть известное кафе у синагоги, небольшое и милое популярное место для своих. Владельцы пустили шапку по кругу — хотя бы собрать на аренду, чтобы кафе выжило".Рерих отмечает, что особенности "карантинного существования" его лично не коснулись. "Я из тех, кто ведет замкнутый образ жизни. Самоизоляция мне привычна. А то, что вижу, изредка выбираясь в город, внешне мало его изменило. Да, нужно надевать маску в продовольственном магазине, общественном транспорте, некоторых оживленных местах. Берлинцы, да и немцы вообще, склонны к дисциплине, поэтому послушно исполняют предписания. Полицейские патрули делают замечания тем, кто их нарушает, но это редкость".Кафе, пиццерии и донерные продают еду навынос. Недавно открылись парикмахерские и музеи. В муниципальные учреждения можно попасть лишь по предварительной записи по интернету. "Психологическое воздействие ограничений сказывается на многих. Кто-то безропотно их терпит, но многие испытывают тихое бешенство. Массовые возмущения были осенью, толпу обливали из брандспойтов, разогнали, кого-то задержали, с той поры прямого неповиновения нет. Но очень много недоумения, переходящего в бессильную злость", — рассказывает Рерих.Маска нужного типаВ соседней Австрии власти предупредили о третьей волне коронавируса. Ранее в стране в ходе смягчения ограничений открыли школы, музеи, восстановили работу сферы услуг. Но посещать их можно только в маске определенного типа — FFP2. Политики и врачи ведут в прессе оживленную дискуссию, продлевать ли пасхальные каникулы для учеников.Виктория сейчас живет в австрийском Граце. В каждой земле собственные правила, и девушке, можно сказать, повезло. "Как бы у нас локдаун: нельзя встречаться большими компаниями, ходить в гости, устраивать вечеринки, естественно, масочный режим. Но это все никто не соблюдает. В хорошую погоду парки полны молодежи, и максимум, что делает полиция — попросит соблюдать дистанцию и надеть маски".В целом жизнь похожа на нормальную — рестораны работают навынос, магазины открыты, учеба в апреле должна перейти из интернета в аудитории. По словам девушки, онлайн-образование в Австрии отлажено отлично, она уже привыкла.Комендантский час в Граце начинается в восемь вечера, но ограничения касаются только тусовщиков. "Если ты идешь один или вдвоем — вопросов не будет", — поясняет Виктория.Тем не менее в стране, где работает так называемая система светофора, сейчас красный уровень опасности. "Это жесть: больницы заполнены, многие болеют. И как с таким соблюдением мер страна контролирует ситуацию — для меня огромный вопрос". Девушка смеется, вспоминая, как год назад слушала новости о "жестких ограничениях в Европе": "Так вот они, оказывается, какие".Виктория переехала в Австрию недавно из соседней Германии. По прибытии нужно было сдать бесплатный тест и отсидеть пять дней на карантине. "Никого не проверяли, хотя, по идее, должны были. Вопросов много — ответов нет", — заключает она.Оказался взапертиВ Великобритании ограничения постепенно снимают с начала марта. Сперва в школу вернули учеников. С конца месяца могут разрешить встречи более шести человек за пределами их жилья. После каждого этапа смягчения проходит пять недель — власти изучают эпидемиологическую обстановку. В планах с апреля — открытие салонов красоты, тренажерных залов, магазинов, которые продают что-то кроме товаров первой необходимости."Британский штамм коронавируса и повторный локдаун сделали мою жизнь невыносимой, — жалуется Фредди Доган. — Родом я из Турции, но сейчас гражданин Соединенного Королевства и более 15 лет живу в Оксфорде. Обычно весной еду к родителям в Измир. Даже в прошлом году, когда повсюду был жесткий локдаун, я улетел на родину. Авиасообщение ограничили, но не закрыли совсем. Сейчас все намного ужаснее. Я в прямом смысле взаперти".Доган не смог посетить Турцию в новогодние праздники — не было рейсов. "Пришлось все каникулы сидеть в чеырех стенах. Британцы соблюдают дистанцию, следуют советам властей и лишний раз не зовут в гости. Я приглашал друзей к себе, но люди опасаются вируса. В итоге я остался тут и взаперти, и в одиночестве. Депрессивное состояние из-за локдауна для британцев почти норма", — объясняет он.Виталия уже сбилась со счета локдаунов в Лондоне: "Это то ли третий, то ли четвертый, в общей сложности мы целый год в изоляции". Девушка переехала в столицу Британии в марте прошлого года и не успела посмотреть Лондон с оживленными улицами и заполненными пабами, как в сериалах. По выставкам и барам пробежалась летом, когда был небольшой перерыв между строгими ограничениями.Встречаться в Англии сейчас можно только с одним человеком, который не входит в домохозяйство. Но, по наблюдениям Виталии, это правило почти все нарушают. Собачники общаются в парках, соседи заходят друг к другу, полиция за ними не бегает. "Недавно мы вшестером отмечали день рождения подруги у нее на заднем дворе, никто на нас не написал заявление".Вакцинация, по ее словам, движется, но пока охвачены не все. "Здесь не как в России — пришел и привился. Все в порядке очереди. Сначала те, кто в группе риска, потом остальные. Мне 26, и я здорова, поэтому, возможно, в середине лета получу вакцину", — говорит Виталия.Хотя даты послаблений известны, девушка относится к ним скептически: нельзя четко распланировать отступление вируса. И все же она надеется 21 июня отпраздновать окончание локдауна.

https://ria.ru/20210306/vaktsina-1600116673.html

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Как Россия пережила год пандемии Ровно год назад коронавирус пришел в Россию — в Тюменской области и Забайкальском крае выявили двух первых заболевших. С тех пор страна пережила две волны пандемии, первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 и начала прививочную кампанию. Как развивалась ситуация и что запомнилось больше всего — в видеоинфографике Ria.ru. 2021-03-18T08:00 true PT1M42S

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коронавирус covid-19, англия, франция, германия, лондон, австрия, измир, италия, испания, в мире