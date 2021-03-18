https://ria.ru/20210318/evropa-1601695787.html
"Самая жесть". К чему в Европе привыкли за время карантина
"Самая жесть". К чему в Европе привыкли за время карантина
Во многих регионах Италии ужесточили ограничения из-за коронавируса. Девять областей перевели в так называемую красную зону. В других странах Европы локдаун... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T08:00
2021-03-18T08:00
2021-03-18T10:15
коронавирус covid-19
англия
франция
германия
лондон
австрия
измир
италия
испания
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Антон Лисицын, Софья Мельничук, Галия Ибрагимова. Во многих регионах Италии ужесточили ограничения из-за коронавируса. Девять областей перевели в так называемую красную зону. В других странах Европы локдаун планируют смягчить или уже смягчают, но комендантский час, как правило, сохраняется и поход в парикмахерскую — целое приключение. О том, как в ЕС переживают "карантин", узнавало РИА Новости.Красная зона — эмблема печалиВ Италии правительство отнесло регионы к разным зонам: красной, оранжевой, желтой и белой — в зависимости от предполагаемого сценария распространения заболевания. Цвет определяет строгость ограничительных мер: например, в красных зонах без необходимости нельзя покидать дом, приостановлено очное обучение, в желтых и оранжевых посещение классов — на усмотрение местных властей. В красных зонах закрыты парикмахерские и салоны красоты. Беспроблемная белая зона — только Сардиния.Планируют и смягчение мер, но очень постепенное. Так, с 27 марта в желтых регионах возобновят работу театры и кинотеатры — зрители, конечно, должны соблюдать дистанцию и заполнять не более четверти зала. С другой стороны, во всех районах сняли запрет на торговлю навынос после 18 часов.Некоторая неразбериха, возможно, возникнет из-за того, что ограничения для одних зон временами вводят и в других. "С 15 марта по 2 апреля 2021-го и 6 апреля 2021 года во всех желтых зонах действуют положения, предусмотренные для оранжевых зон. <…> В следующие дни: 3, 4 и 5 апреля — по всей национальной территории, за исключением белой зоны, применяются ограничения, установленные для красных зон", — сказано на сайте правительства.Итальянский политик Стефано Вальдегамбери из области Венето с иронией отмечает, что дистанция и частое мытье рук пошли всем на пользу. "Как бы то ни было, сейчас задача — достичь коллективного иммунитета с помощью вакцинации. Но я не согласен с тем, что людей запирают в домах, активность на свежем воздухе укрепляет защиту организма", — убежден он.Быть дома как штыкВо Франции, если верить официальным данным, до сих пор действует комендантский час. Чтобы покинуть дом с шести вечера до шести утра, надо иметь вескую причину: следование на рабочее место, на учебу или домой, иные служебные дела, неотложные медицинские назначения, помощь родственникам, вызов в суд, прогулка с питомцем на расстояние не больше километра и тому подобное.Вероника Валеева живет в Париже не первый год, получает образование в Университете Новая Сорбонна. В этом семестре учеба наконец вернулась в допандемийный формат — утром нужно бежать на пары, а вечером — домой. "Я поняла, что человек может приспособиться ко всему: поначалу было странно, что в шесть вечера нужно как штык быть в квартире. Сейчас я уже планирую день, исходя из того, что магазины закроются в 17:45 и до этого нужно успеть сделать все дела", — рассказывает девушка.На улицах полицейских не видно, но ее друзей уже штрафовали в метро за нарушение комендантского часа. И все же сама Вероника иногда рискует и "убегает" к другу в соседний район. "Один раз я "обнаглела" — зашла в автобус в 18:10. Было страшно, от остановки до дома пробиралась через кусты. Хорошо, что недалеко, и на такси не очень дорого. Все-таки в общественном транспорте ездить страшновато", — признается она.Самая главная проблема для Вероники сейчас — поиски работы. Из-за неопределенности с этим трудно. "Многие знакомые заняты в сфере услуг — ресторанах, магазинах. Кто-то лишился места, другие пока держатся, всюду разносят резюме, но никто их не принимает".Почти все закрыто. И совсем не ясно, когда это закончится, поэтому никто не расширяет штат — и так приходится увольнять "лишних" людей. "Если через пару месяцев так ничего и не откроют, думаю, будет восстание, народ уже "вешается", — вздыхает девушка.Мой второй домВ столице Испании, Мадриде, жизнь в сравнении с другими европейскими городами кажется более свободной. СМИ сообщают о барах, ресторанах и уличных кафе, заполненных посетителями, гостях, которые приезжают, чтобы "вспомнить, какой жизнь была раньше". Для туристов наконец открываются и Балеарские острова. Необходимо представить результаты ПЦР-тестов, а вот в обсервации находиться не надо. Особенно это актуально для немцев-пенсионеров, которые приезжают туда жить. "Майорка — мой второй дом, и я чувствую себя здесь безопаснее и комфортнее, чем на родине", — цитирует Sputnik Espanol одного из граждан Германии.Желающих посетить страну предупреждают: "Комендантский час и ограничение времени работы общественных мест, таких как бары и рестораны, пока действуют по всей Испании, хотя и несколько отличаются в разных автономных сообществах".Шапку по кругуВ начале марта в Германии бундестаг продлил до 30 июня режим эпидемии общегосударственного масштаба. Федеральные и земельные власти сообщили: ограничения будут действовать до конца месяца. Однако возможны послабления, если эпидемиологическая ситуация улучшится. Пока работают продовольственные магазины, постепенно начнут открываться цветочные лавки, точки продаж садовых товаров, салоны красоты.Посещение театров, кинотеатров и концертных залов, по информации медиа, разрешат не раньше 22 марта. "Контактные виды спорта пока доступны на открытом воздухе, в помещении — только бесконтактные", — писали о послаблениях в Sueddeutsche Zeitung.Иногда остатки "докарантинной" жизни берлинцы спасают сами. "Особенно уязвимы мелкие предприниматели, — говорит горожанин Владимир Рерих. — Денежное вспомоществование, которое они получили в прошлом, кончилось. Тут есть известное кафе у синагоги, небольшое и милое популярное место для своих. Владельцы пустили шапку по кругу — хотя бы собрать на аренду, чтобы кафе выжило".Рерих отмечает, что особенности "карантинного существования" его лично не коснулись. "Я из тех, кто ведет замкнутый образ жизни. Самоизоляция мне привычна. А то, что вижу, изредка выбираясь в город, внешне мало его изменило. Да, нужно надевать маску в продовольственном магазине, общественном транспорте, некоторых оживленных местах. Берлинцы, да и немцы вообще, склонны к дисциплине, поэтому послушно исполняют предписания. Полицейские патрули делают замечания тем, кто их нарушает, но это редкость".Кафе, пиццерии и донерные продают еду навынос. Недавно открылись парикмахерские и музеи. В муниципальные учреждения можно попасть лишь по предварительной записи по интернету. "Психологическое воздействие ограничений сказывается на многих. Кто-то безропотно их терпит, но многие испытывают тихое бешенство. Массовые возмущения были осенью, толпу обливали из брандспойтов, разогнали, кого-то задержали, с той поры прямого неповиновения нет. Но очень много недоумения, переходящего в бессильную злость", — рассказывает Рерих.Маска нужного типаВ соседней Австрии власти предупредили о третьей волне коронавируса. Ранее в стране в ходе смягчения ограничений открыли школы, музеи, восстановили работу сферы услуг. Но посещать их можно только в маске определенного типа — FFP2. Политики и врачи ведут в прессе оживленную дискуссию, продлевать ли пасхальные каникулы для учеников.Виктория сейчас живет в австрийском Граце. В каждой земле собственные правила, и девушке, можно сказать, повезло. "Как бы у нас локдаун: нельзя встречаться большими компаниями, ходить в гости, устраивать вечеринки, естественно, масочный режим. Но это все никто не соблюдает. В хорошую погоду парки полны молодежи, и максимум, что делает полиция — попросит соблюдать дистанцию и надеть маски".В целом жизнь похожа на нормальную — рестораны работают навынос, магазины открыты, учеба в апреле должна перейти из интернета в аудитории. По словам девушки, онлайн-образование в Австрии отлажено отлично, она уже привыкла.Комендантский час в Граце начинается в восемь вечера, но ограничения касаются только тусовщиков. "Если ты идешь один или вдвоем — вопросов не будет", — поясняет Виктория.Тем не менее в стране, где работает так называемая система светофора, сейчас красный уровень опасности. "Это жесть: больницы заполнены, многие болеют. И как с таким соблюдением мер страна контролирует ситуацию — для меня огромный вопрос". Девушка смеется, вспоминая, как год назад слушала новости о "жестких ограничениях в Европе": "Так вот они, оказывается, какие".Виктория переехала в Австрию недавно из соседней Германии. По прибытии нужно было сдать бесплатный тест и отсидеть пять дней на карантине. "Никого не проверяли, хотя, по идее, должны были. Вопросов много — ответов нет", — заключает она.Оказался взапертиВ Великобритании ограничения постепенно снимают с начала марта. Сперва в школу вернули учеников. С конца месяца могут разрешить встречи более шести человек за пределами их жилья. После каждого этапа смягчения проходит пять недель — власти изучают эпидемиологическую обстановку. В планах с апреля — открытие салонов красоты, тренажерных залов, магазинов, которые продают что-то кроме товаров первой необходимости."Британский штамм коронавируса и повторный локдаун сделали мою жизнь невыносимой, — жалуется Фредди Доган. — Родом я из Турции, но сейчас гражданин Соединенного Королевства и более 15 лет живу в Оксфорде. Обычно весной еду к родителям в Измир. Даже в прошлом году, когда повсюду был жесткий локдаун, я улетел на родину. Авиасообщение ограничили, но не закрыли совсем. Сейчас все намного ужаснее. Я в прямом смысле взаперти".Доган не смог посетить Турцию в новогодние праздники — не было рейсов. "Пришлось все каникулы сидеть в чеырех стенах. Британцы соблюдают дистанцию, следуют советам властей и лишний раз не зовут в гости. Я приглашал друзей к себе, но люди опасаются вируса. В итоге я остался тут и взаперти, и в одиночестве. Депрессивное состояние из-за локдауна для британцев почти норма", — объясняет он.Виталия уже сбилась со счета локдаунов в Лондоне: "Это то ли третий, то ли четвертый, в общей сложности мы целый год в изоляции". Девушка переехала в столицу Британии в марте прошлого года и не успела посмотреть Лондон с оживленными улицами и заполненными пабами, как в сериалах. По выставкам и барам пробежалась летом, когда был небольшой перерыв между строгими ограничениями.Встречаться в Англии сейчас можно только с одним человеком, который не входит в домохозяйство. Но, по наблюдениям Виталии, это правило почти все нарушают. Собачники общаются в парках, соседи заходят друг к другу, полиция за ними не бегает. "Недавно мы вшестером отмечали день рождения подруги у нее на заднем дворе, никто на нас не написал заявление".Вакцинация, по ее словам, движется, но пока охвачены не все. "Здесь не как в России — пришел и привился. Все в порядке очереди. Сначала те, кто в группе риска, потом остальные. Мне 26, и я здорова, поэтому, возможно, в середине лета получу вакцину", — говорит Виталия.Хотя даты послаблений известны, девушка относится к ним скептически: нельзя четко распланировать отступление вируса. И все же она надеется 21 июня отпраздновать окончание локдауна.
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Как Россия пережила год пандемии
Ровно год назад коронавирус пришел в Россию — в Тюменской области и Забайкальском крае выявили двух первых заболевших. С тех пор страна пережила две волны пандемии, первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 и начала прививочную кампанию. Как развивалась ситуация и что запомнилось больше всего — в видеоинфографике Ria.ru.
2021-03-18T08:00
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коронавирус covid-19, англия, франция, германия, лондон, австрия, измир, италия, испания, в мире
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Антон Лисицын, Софья Мельничук, Галия Ибрагимова. Во многих регионах Италии ужесточили ограничения из-за коронавируса. Девять областей перевели в так называемую красную зону. В других странах Европы локдаун планируют смягчить или уже смягчают, но комендантский час, как правило, сохраняется и поход в парикмахерскую — целое приключение. О том, как в ЕС переживают "карантин", узнавало РИА Новости.
Красная зона — эмблема печали
В Италии правительство отнесло
регионы к разным зонам: красной, оранжевой, желтой и белой — в зависимости от предполагаемого сценария распространения заболевания. Цвет определяет
строгость ограничительных мер: например, в красных зонах без необходимости нельзя покидать дом, приостановлено очное обучение, в желтых и оранжевых посещение классов — на усмотрение местных властей. В красных зонах закрыты парикмахерские и салоны красоты. Беспроблемная белая зона — только Сардиния.
Планируют и смягчение мер, но очень постепенное. Так, с 27 марта в желтых регионах возобновят работу театры и кинотеатры — зрители, конечно, должны соблюдать дистанцию и заполнять не более четверти зала. С другой стороны, во всех районах сняли запрет на торговлю навынос после 18 часов.
Некоторая неразбериха, возможно, возникнет из-за того, что ограничения для одних зон временами вводят и в других. "С 15 марта по 2 апреля 2021-го и 6 апреля 2021 года во всех желтых зонах действуют положения, предусмотренные для оранжевых зон. <…> В следующие дни: 3, 4 и 5 апреля — по всей национальной территории, за исключением белой зоны, применяются ограничения, установленные для красных зон", — сказано на сайте правительства.
Итальянский политик Стефано Вальдегамбери из области Венето с иронией отмечает, что дистанция и частое мытье рук пошли всем на пользу. "Как бы то ни было, сейчас задача — достичь коллективного иммунитета с помощью вакцинации. Но я не согласен с тем, что людей запирают в домах, активность на свежем воздухе укрепляет защиту организма", — убежден он.
Быть дома как штык
Во Франции, если верить официальным данным
, до сих пор действует комендантский час. Чтобы покинуть дом с шести вечера до шести утра, надо иметь вескую причину: следование на рабочее место, на учебу или домой, иные служебные дела, неотложные медицинские назначения, помощь родственникам, вызов в суд, прогулка с питомцем на расстояние не больше километра и тому подобное.
Вероника Валеева живет в Париже не первый год, получает образование в Университете Новая Сорбонна. В этом семестре учеба наконец вернулась в допандемийный формат — утром нужно бежать на пары, а вечером — домой. "Я поняла, что человек может приспособиться ко всему: поначалу было странно, что в шесть вечера нужно как штык быть в квартире. Сейчас я уже планирую день, исходя из того, что магазины закроются в 17:45 и до этого нужно успеть сделать все дела", — рассказывает девушка.
На улицах полицейских не видно, но ее друзей уже штрафовали в метро за нарушение комендантского часа. И все же сама Вероника иногда рискует и "убегает" к другу в соседний район. "Один раз я "обнаглела" — зашла в автобус в 18:10. Было страшно, от остановки до дома пробиралась через кусты. Хорошо, что недалеко, и на такси не очень дорого. Все-таки в общественном транспорте ездить страшновато", — признается она.
Самая главная проблема для Вероники сейчас — поиски работы. Из-за неопределенности с этим трудно. "Многие знакомые заняты в сфере услуг — ресторанах, магазинах. Кто-то лишился места, другие пока держатся, всюду разносят резюме, но никто их не принимает".
Почти все закрыто. И совсем не ясно, когда это закончится, поэтому никто не расширяет штат — и так приходится увольнять "лишних" людей. "Если через пару месяцев так ничего и не откроют, думаю, будет восстание, народ уже "вешается", — вздыхает девушка.
Мой второй дом
В столице Испании, Мадриде, жизнь в сравнении с другими европейскими городами кажется более свободной. СМИ сообщают
о барах, ресторанах и уличных кафе, заполненных посетителями, гостях, которые приезжают, чтобы "вспомнить, какой жизнь была раньше".
Для туристов наконец открываются и Балеарские острова. Необходимо представить результаты ПЦР-тестов, а вот в обсервации находиться не надо. Особенно это актуально для немцев-пенсионеров, которые приезжают туда жить. "Майорка — мой второй дом, и я чувствую себя здесь безопаснее и комфортнее, чем на родине", — цитирует Sputnik
Espanol одного из граждан Германии.
Желающих посетить страну предупреждают: "Комендантский час и ограничение времени работы общественных мест, таких как бары и рестораны, пока действуют по всей Испании, хотя и несколько отличаются в разных автономных сообществах".
Шапку по кругу
В начале марта в Германии бундестаг продлил до 30 июня режим эпидемии общегосударственного масштаба. Федеральные и земельные власти сообщили: ограничения будут действовать до конца месяца. Однако возможны послабления, если эпидемиологическая ситуация улучшится. Пока работают продовольственные магазины, постепенно начнут открываться цветочные лавки, точки продаж садовых товаров, салоны красоты.
Посещение театров, кинотеатров и концертных залов, по информации медиа, разрешат не раньше 22 марта. "Контактные виды спорта пока доступны на открытом воздухе, в помещении — только бесконтактные", — писали о послаблениях
в Sueddeutsche Zeitung.
Иногда остатки "докарантинной" жизни берлинцы спасают сами. "Особенно уязвимы мелкие предприниматели, — говорит горожанин Владимир Рерих. — Денежное вспомоществование, которое они получили в прошлом, кончилось. Тут есть известное кафе у синагоги, небольшое и милое популярное место для своих. Владельцы пустили шапку по кругу — хотя бы собрать на аренду, чтобы кафе выжило".
Рерих отмечает, что особенности "карантинного существования" его лично не коснулись. "Я из тех, кто ведет замкнутый образ жизни. Самоизоляция мне привычна. А то, что вижу, изредка выбираясь в город, внешне мало его изменило. Да, нужно надевать маску в продовольственном магазине, общественном транспорте, некоторых оживленных местах. Берлинцы, да и немцы вообще, склонны к дисциплине, поэтому послушно исполняют предписания. Полицейские патрули делают замечания тем, кто их нарушает, но это редкость".
Кафе, пиццерии и донерные продают еду навынос. Недавно открылись парикмахерские и музеи. В муниципальные учреждения можно попасть лишь по предварительной записи по интернету. "Психологическое воздействие ограничений сказывается на многих. Кто-то безропотно их терпит, но многие испытывают тихое бешенство. Массовые возмущения были осенью, толпу обливали из брандспойтов, разогнали, кого-то задержали, с той поры прямого неповиновения нет. Но очень много недоумения, переходящего в бессильную злость", — рассказывает Рерих.
Маска нужного типа
В соседней Австрии власти предупредили о третьей волне коронавируса. Ранее в стране в ходе смягчения ограничений открыли школы
, музеи, восстановили работу сферы услуг. Но посещать их можно только в маске
определенного типа — FFP2. Политики и врачи ведут
в прессе оживленную дискуссию, продлевать ли пасхальные каникулы для учеников.
Виктория сейчас живет в австрийском Граце. В каждой земле собственные правила, и девушке, можно сказать, повезло. "Как бы у нас локдаун: нельзя встречаться большими компаниями, ходить в гости, устраивать вечеринки, естественно, масочный режим. Но это все никто не соблюдает. В хорошую погоду парки полны молодежи, и максимум, что делает полиция — попросит соблюдать дистанцию и надеть маски".
В целом жизнь похожа на нормальную — рестораны работают навынос, магазины открыты, учеба в апреле должна перейти из интернета в аудитории. По словам девушки, онлайн-образование в Австрии отлажено отлично, она уже привыкла.
Комендантский час в Граце начинается в восемь вечера, но ограничения касаются только тусовщиков. "Если ты идешь один или вдвоем — вопросов не будет", — поясняет Виктория.
Тем не менее в стране, где работает так называемая система светофора, сейчас красный уровень опасности. "Это жесть: больницы заполнены, многие болеют. И как с таким соблюдением мер страна контролирует ситуацию — для меня огромный вопрос". Девушка смеется, вспоминая, как год назад слушала новости о "жестких ограничениях в Европе": "Так вот они, оказывается, какие".
Виктория переехала в Австрию недавно из соседней Германии. По прибытии нужно было сдать бесплатный тест и отсидеть пять дней на карантине. "Никого не проверяли, хотя, по идее, должны были. Вопросов много — ответов нет", — заключает она.
Оказался взаперти
В Великобритании ограничения постепенно снимают с начала марта. Сперва в школу вернули
учеников. С конца месяца могут разрешить встречи более шести человек за пределами их жилья. После каждого этапа смягчения проходит пять недель — власти изучают эпидемиологическую обстановку. В планах с апреля — открытие салонов красоты, тренажерных залов, магазинов, которые продают что-то кроме товаров первой необходимости.
"Британский штамм коронавируса и повторный локдаун сделали мою жизнь невыносимой, — жалуется Фредди Доган. — Родом я из Турции, но сейчас гражданин Соединенного Королевства и более 15 лет живу в Оксфорде. Обычно весной еду к родителям в Измир. Даже в прошлом году, когда повсюду был жесткий локдаун, я улетел на родину. Авиасообщение ограничили, но не закрыли совсем. Сейчас все намного ужаснее. Я в прямом смысле взаперти".
Доган не смог посетить Турцию в новогодние праздники — не было рейсов. "Пришлось все каникулы сидеть в чеырех стенах. Британцы соблюдают дистанцию, следуют советам властей и лишний раз не зовут в гости. Я приглашал друзей к себе, но люди опасаются вируса. В итоге я остался тут и взаперти, и в одиночестве. Депрессивное состояние из-за локдауна для британцев почти норма", — объясняет он.
Виталия уже сбилась со счета локдаунов в Лондоне: "Это то ли третий, то ли четвертый, в общей сложности мы целый год в изоляции". Девушка переехала в столицу Британии в марте прошлого года и не успела посмотреть Лондон с оживленными улицами и заполненными пабами, как в сериалах. По выставкам и барам пробежалась летом, когда был небольшой перерыв между строгими ограничениями.
Встречаться в Англии сейчас можно только с одним человеком, который не входит в домохозяйство. Но, по наблюдениям Виталии, это правило почти все нарушают. Собачники общаются в парках, соседи заходят друг к другу, полиция за ними не бегает. "Недавно мы вшестером отмечали день рождения подруги у нее на заднем дворе, никто на нас не написал заявление".
Вакцинация, по ее словам, движется, но пока охвачены не все. "Здесь не как в России — пришел и привился. Все в порядке очереди. Сначала те, кто в группе риска, потом остальные. Мне 26, и я здорова, поэтому, возможно, в середине лета получу вакцину", — говорит Виталия.
Хотя даты послаблений известны, девушка относится к ним скептически: нельзя четко распланировать отступление вируса. И все же она надеется 21 июня отпраздновать окончание локдауна.