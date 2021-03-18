https://ria.ru/20210318/dogovor-1601432181.html

Рижский мирный договор (1921)

Рижский мирный договор (1921)

18 марта 1921 года в Риге (Латвия) между РСФСР и Украинской ССР с одной стороны и Польшей с другой был подписан мирный договор, завершивший советско-польскую... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T03:36

2021-03-18T03:36

2021-03-18T03:36

юзеф пилсудский

латвия

рига

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18 марта 1921 года в Риге (Латвия) между РСФСР и Украинской ССР с одной стороны и Польшей с другой был подписан мирный договор, завершивший советско-польскую войну 1920-1921 годов. Договор определял условия территориального и хозяйственного размежевания Польши, советской России, Украины и Белоруссии как бывших частей Российской империи.В ноябре 1918 года, после провозглашения независимости Польши, возник вопрос о границах нового государства. Основной целью польского руководства во главе с Юзефом Пилсудским было возобновление Польши в исторических границах Речи Посполитой 1772 года. С осени 1918 года по весну 1920 года РСФСР неоднократно предлагала Польше установить дипотношения и разумную границу, но та отказывалась, ссылаясь на несвоевременность предложений. За тот же период польские и советские войска, двигаясь навстречу, заняли западные губернии бывшей Российской империи, откуда с окончанием Первой мировой войны отводились оккупационные германские войска.Польша захватила всю Галицию и Волынь. Литовские и белорусские города, включая Вильно (ныне – Вильнюс, Литва) и Минск, несколько раз переходили из рук в руки.25 апреля 1920 года польская армия перешла в наступление по всему фронту и заняла в начале мая Киев. Но уже в июле в условиях успешного контрнаступления РККА Польша запросила англо-французского посредничества. Британский министр иностранных дел лорд Джордж Керзон предложил сторонам развести войска по линии Гродно – Брест, западнее Равы-Русской, восточнее Перемышля ("линия Керзона", примерно соответствующая границам расселения этнических поляков и практически совпадающая с современной восточной границей Польши). РСФСР отклонила посредничество, настаивая на прямых переговорах с Польшей. В середине августа уже польская армия перешла в контрнаступление, разбила под Варшавой войска РККА и к октябрю захватила Белосток, Лиду, Волковыск и Барановичи, а также Ковель, Луцк, Ровно и Тарнополь.7 августа 1920 года польское правительство сообщило о готовности начать переговоры, однако приступило к ним только спустя десять дней, когда польские войска уже начали контрнаступление.17 августа 1920 года в Минске состоялась первая встреча представителей РСФСР и Польши, положившая начало реальному процессу советско-польского мирного урегулирования. В сентябре 1920 года мирные переговоры были перенесены из Минска в Ригу (первый раунд рижских мирных переговоров состоялся 21 сентября 1920 года). Польское руководство восприняло предложение о проведении восточной границы по "линии Керзона" без энтузиазма. 2 октября польская делегация в Риге выдвинула свои предложения о границе, линия которой должна была проходить по реке Збручь – Ровно – Сарны – Лунинец – западнее Минска – Вилейка – Диена и отрезать Литву от РСФСР. Советская делегация, после некоторых протестов, приняла эти условия.12 октября 1920 года во дворце Шварцкопф в Риге представители Польши, РСФСР и Украинской ССР подписали договор о перемирии и прелиминарных условиях мира. Перемирие вступало в силу с 18 октября 1920 года.Итогом советско-польских переговоров стал Рижский мирный договор, подписанный 18 марта 1921 года. Договор был ратифицирован ВЦИК РСФСР 14 апреля, польским Сеймом – 15 апреля, а ЦИК УССР – 17 апреля 1921 года. 30 апреля после обмена ратификационными грамотами в Минске договор вступил в силу. Советско-польская война закончилась. По условиям договора в состав Польши были включены территории бывшей Российской империи, которые населяли белорусы и украинцы. Договор предусматривал взаимный отказ сторон от вмешательства во внутренние дела друг друга, от враждебной пропаганды. Предписывал предоставить русским, украинцам и белорусам на территории Польши, а полякам – на территории РСФСР, УССР и БССР равные права и обеспечить свободное развитие их культуры, языка и право выполнять религиозные обряды. Обязал стороны не допускать на своей территории образования террористических организаций, деятельность которых направлена против другой стороны. Предусматривал взаимный отказ сторон от возмещения расходов и убытков, связанных с ведением советско-польской войны, освобождение Польши от ответственности по долговым и иным обязательствам бывшей Российской империи и возврат принадлежавших Царству Польскому произведений искусства, эвакуированных в Первую мировую войну на восток. Кроме того, Россия и Украина обязались возвратить Польше военные трофеи, библиотеки, книжные, археологические и архивные собрания, произведения искусства, предметы древности, вывезенные с ее территории после разделов Речи Посполитой, а также выплатить ей 30 миллионов рублей в золотых монетах или слитках в качестве компенсации за ее "активное участие в хозяйственной жизни бывшей Российской империи".В последующем стороны затягивали выполнение ряда условий договора или нарушали их, что приводило к обострению советско-польских отношений. Значительного времени потребовало решение самого простого вопроса – об установлении дипломатических отношений между Польшей и Советскими республиками. Варшава предложила ограничиться взаимным назначением поверенных в делах или поддерживать дипотношения через дипломатов, аккредитованных в Латвии. Москву не устраивало подобное решение четко оговоренного в договоре вопроса.Польский полпред Титус Филиппович, назначенный в июне, в Москву прибыл 4 августа, советский полпред Лев Карахан смог приехать в Варшаву накануне.Консульскую конвенцию стороны подписали лишь в июле 1924 года, а ратифицирована она была в марте 1926 года. И только в феврале 1934 года диппредставительства сторон стали полноценными посольствами.Важным вопросом двусторонних отношений была проблема репатриации военнопленных и гражданских лиц. Репатриация военнопленных началась в марте 1921 года, и обе стороны имели друг к другу претензии. РСФСР требовала гуманного отношения к своим пленным, а польская заявляла, что возвращающиеся поляки всем раздают большевистские прокламации. В итоге репатриация затянулась до осени 1923 года.Немало проблем сторонам доставила демаркация границы. Из-за фактического саботажа и постоянных польских требований отодвинуть границу на местности на восток демаркация границы завершилась только в ноябре 1922 года, а полностью работа пограничной комиссии – в августе 1924 года.Вопреки статье договора о предоставления культурных прав белорусам и украинцам Польша еще зимой 1920 года начала проводить политику полонизации новых окраин. В 1924 году СССР заявил, что "преследования национальных меньшинств приняли массовый и систематический характер". Варшава отклонила эти претензии, объявив их вмешательством во внутренние дела.Самые серьезные споры вызвала статья договора об отказе от поддержки враждебных друг другу сил. В июле и сентябре 1921 года РСФСР предложила Польше выслать наиболее известных деятелей белого движения и активных противников советской власти, в том числе, Станислава Булак-Балаховича, Бориса Савинкова и Симона Петлюру. В ответ Польша в ультимативной форме потребовала к октябрю освободить всех польских пленных и передать ей золото по договору. В начале октября РСФСР передала Польше первый взнос золота, и 30 октября упомянутые лица покинули Польшу. Однако и в дальнейшем на границе продолжались инциденты с участием антисоветских сил, в связи с чем отправка золота в Польшу была приостановлена.Передача основной части культурных ценностей завершилась соглашением от 16 ноября 1927 года, по которому стороны решили продолжать оставшуюся работу без временных ограничений.Советско-польские торговые переговоры начались только в марте 1922 года в Варшаве и показали, что Польша использует их для достижения политических целей. Во второй половине 1922 года РСФСР неоднократно поднимала вопрос о торговом договоре, но Польша ссылалась на непризнание советской монополии во внешней торговле. В итоге торговый договор был подписан только 19 февраля 1939 года.Рижский мирный договор действовал до 17 сентября 1939 года, когда в связи с распадом польского государства в ходе германо-польской войны Советским правительством были аннулированы все договоры и соглашения, заключенные с Польшей. Западная Украина и Западная Белоруссия в соответствии с волей населения этих областей вошли в состав Советского Союза. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юзеф пилсудский, латвия, рига, справки