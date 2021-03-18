https://ria.ru/20210318/chinovnik-1601784007.html

Власти объяснили слова орловского чиновника о зарплате в 15 тысяч рублей

Власти объяснили слова орловского чиновника о зарплате в 15 тысяч рублей

Власти Орловской области прокомментировали слова главы управления труда и занятости Александра Сотникова, которого "удивил" отказ местных жителей работать за... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T12:03

2021-03-18T12:03

2021-03-18T12:56

орловская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601781316_0:0:643:361_1920x0_80_0_0_be017e987120dcace12ff1f3f254155a.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Власти Орловской области прокомментировали слова главы управления труда и занятости Александра Сотникова, которого "удивил" отказ местных жителей работать за зарплату в 15-18 тысяч рублей.В администрации отметили, что цитату вырвали из контекста общего доклада, а чиновник говорил о дисбалансе на рынке труда, обострившемся после октября прошлого года.Как объяснили региональные власти, весной 2020 года безработным в качестве поддержки доплачивали по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Однако после того, как в октябре пособие вернулось к стандартным размерам, они стали отказываться от работы с зарплатой в 1,3-1,7 раза выше минимальной — 15-20 тысяч."Это повод для вопросов, который внешне вызывает удивление, имел в виду Сотников", — уточняется на портале правительстве региона.Ранее СМИ писали, что Сотников на одном из совещаний в регионе удивился отказу жителей работать за 15 тысяч рублей, эта информация вызвала широкий резонанс.

https://ria.ru/20200513/1571359679.html

https://ria.ru/20210219/deputat-1598201388.html

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орловская область, общество