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Власти объяснили слова орловского чиновника о зарплате в 15 тысяч рублей
Власти объяснили слова орловского чиновника о зарплате в 15 тысяч рублей
Власти Орловской области прокомментировали слова главы управления труда и занятости Александра Сотникова, которого "удивил" отказ местных жителей работать за... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T12:03
2021-03-18T12:56
орловская область
общество
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Власти Орловской области прокомментировали слова главы управления труда и занятости Александра Сотникова, которого "удивил" отказ местных жителей работать за зарплату в 15-18 тысяч рублей.В администрации отметили, что цитату вырвали из контекста общего доклада, а чиновник говорил о дисбалансе на рынке труда, обострившемся после октября прошлого года.Как объяснили региональные власти, весной 2020 года безработным в качестве поддержки доплачивали по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Однако после того, как в октябре пособие вернулось к стандартным размерам, они стали отказываться от работы с зарплатой в 1,3-1,7 раза выше минимальной — 15-20 тысяч."Это повод для вопросов, который внешне вызывает удивление, имел в виду Сотников", — уточняется на портале правительстве региона.Ранее СМИ писали, что Сотников на одном из совещаний в регионе удивился отказу жителей работать за 15 тысяч рублей, эта информация вызвала широкий резонанс.
https://ria.ru/20200513/1571359679.html
https://ria.ru/20210219/deputat-1598201388.html
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орловская область, общество

Власти объяснили слова орловского чиновника о зарплате в 15 тысяч рублей

12:03 18.03.2021 (обновлено: 12:56 18.03.2021)
 
© Фото : Портал Орловской области Руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников
 Руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Фото : Портал Орловской области
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Власти Орловской области прокомментировали слова главы управления труда и занятости Александра Сотникова, которого "удивил" отказ местных жителей работать за зарплату в 15-18 тысяч рублей.
В администрации отметили, что цитату вырвали из контекста общего доклада, а чиновник говорил о дисбалансе на рынке труда, обострившемся после октября прошлого года.
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Как объяснили региональные власти, весной 2020 года безработным в качестве поддержки доплачивали по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Однако после того, как в октябре пособие вернулось к стандартным размерам, они стали отказываться от работы с зарплатой в 1,3-1,7 раза выше минимальной — 15-20 тысяч.
"Это повод для вопросов, который внешне вызывает удивление, имел в виду Сотников", — уточняется на портале правительстве региона.
Ранее СМИ писали, что Сотников на одном из совещаний в регионе удивился отказу жителей работать за 15 тысяч рублей, эта информация вызвала широкий резонанс.
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