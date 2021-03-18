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Омбудсмен предложил провести эксперимент с четырехдневной рабочей неделей
Омбудсмен предложил провести эксперимент с четырехдневной рабочей неделей
Предложение перейти на четырехдневную рабочую неделю в России можно протестировать на компаниях-добровольцах в течение года, о таком предложении РИА Новости... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T12:37
2021-03-18T12:37
2021-03-18T12:40
россия
партия роста
общество
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Предложение перейти на четырехдневную рабочую неделю в России можно протестировать на компаниях-добровольцах в течение года, о таком предложении РИА Новости рассказал общественный омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин.В начале февраля зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею 4-дневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. Позднее обсуждались и предложения ввести четырёхдневную рабочую неделю для женщин.Он отметил, что, говоря о перспективе перехода на четырехдневную рабочую неделю, прежде всего, нужен тщательный анализ каждой сферы экономики при работе в таком режиме. "Конечно, на данный момент работодатели не готовы к этому, так как не ясна ни процедура перехода, ни какие-либо подробности", - считает омбудсмен.Он также обратил внимание, что пока неясно, каким образом при таком переходе получится сохранить зарплату на уровне пятидневки. "Каким образом это будет осуществляться: за счет работодателя или за счет увеличения количества рабочих часов в четырех рабочих днях? Такая система может привести к потере четырех рабочих дней в месяце и снижению производительности, либо к увеличению фонда оплаты труда за счет найма дополнительного персонала. А, например, сокращение зарплаты пропорционально отработанному времени также будет негативно воспринято сотрудниками", - рассуждает Порочкин.
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россия, партия роста, общество
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Предложение перейти на четырехдневную рабочую неделю в России можно протестировать на компаниях-добровольцах в течение года, о таком предложении РИА Новости рассказал общественный омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин.
В начале февраля зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
заявил, что пандемия оживила идею 4-дневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. Позднее обсуждались и предложения ввести четырёхдневную рабочую неделю для женщин.
"Считаю, что для начала необходимо запустить подобный эксперимент для желающих принять участие компаний, и как минимум на год, чтобы проанализировать ситуацию в разных периодах и циклах работы. И только тогда можно будет делать какие-либо выводы, и понять, на какие организации можно распространять такой режим, а на какие нельзя", - прокомментировал Порочкин, который также является членом генсовета Партии Роста.
Он отметил, что, говоря о перспективе перехода на четырехдневную рабочую неделю, прежде всего, нужен тщательный анализ каждой сферы экономики при работе в таком режиме. "Конечно, на данный момент работодатели не готовы к этому, так как не ясна ни процедура перехода, ни какие-либо подробности", - считает омбудсмен.
Он также обратил внимание, что пока неясно, каким образом при таком переходе получится сохранить зарплату на уровне пятидневки. "Каким образом это будет осуществляться: за счет работодателя или за счет увеличения количества рабочих часов в четырех рабочих днях? Такая система может привести к потере четырех рабочих дней в месяце и снижению производительности, либо к увеличению фонда оплаты труда за счет найма дополнительного персонала. А, например, сокращение зарплаты пропорционально отработанному времени также будет негативно воспринято сотрудниками", - рассуждает Порочкин.