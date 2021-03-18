https://ria.ru/20210318/chekhiya-1601816541.html

В Чехии турист, вернувшийся из Занзибара, заразил таможенников COVID-19

В Чехии турист, вернувшийся из Занзибара, заразил таможенников COVID-19

На северо-западе Чехии, в городе Либерец, шесть таможенников заразились южноафриканской мутацией коронавируса от вернувшегося из Занзибара путешественника,... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T18:31

2021-03-18T18:31

2021-03-18T18:31

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ПРАГА, 18 мар — РИА Новости. На северо-западе Чехии, в городе Либерец, шесть таможенников заразились южноафриканской мутацией коронавируса от вернувшегося из Занзибара путешественника, сообщил руководитель гигиенической службы Либерецкого края Владимир Валента."Вероятнее всего, заражение произошло во время контроля группы туристов, вернувшихся из Занзибара. Позднее у одного из них была обнаружена южноафриканская мутация коронавируса", — сказал Валента.По словам чиновника, еще 11 случаев заражения этой мутацией COVID-19 было обнаружено среди родственников таможенников, а через них — еще у троих заболевших. Все они находятся под контролем медиков."Мы продолжаем расследовать контакты данных пациентов для возможного обнаружения других заразившихся", — добавил Валента.Об обнаружении в Чехии первых семи больных южноафриканской мутацией коронавируса, так называемого варианта B.1.351, сообщил 24 февраля премьер Андрей Бабиш. По его словам, трое из них вернулись из турпоездки в Танзанию.

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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, занзибар, чехия