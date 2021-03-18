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Парламент Чечни просит дать правовую оценку работе "Новой газеты"
Парламент Чечни просит дать правовую оценку работе "Новой газеты"
Парламент Чечни просит президента страны Владимира Путина поручить соответствующим ведомствам дать правовую оценку деятельности "Новой газеты" после публикации... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T20:57
2021-03-18T20:57
чеченская республика (чечня)
дмитрий песков
владимир путин
общество
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ГРОЗНЫЙ, 18 мар – РИА Новости. Парламент Чечни просит президента страны Владимира Путина поручить соответствующим ведомствам дать правовую оценку деятельности "Новой газеты" после публикации о "казнях".Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков уже заявлял, что обращения к президенту РФ по данному вопросу - не по адресу. Он напомнил, что есть возможности судебного опротестования информации, которая публикуется в СМИ, есть возможность оспаривать какие-то отдельные факты, оспаривать материал целиком или предъявлять соответствующий иск о защите чести и достоинстве или о клевете редакции издания.В понедельник "Новая газета" опубликовала второй с начала года материал с данными о якобы внесудебных казнях в Чечне. Общественная палата Чечни и бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни назвали это клеветой и обратились к президенту c просьбой защитить сотрудников органов правопорядка и обеспечить законность. В "Новой газете" заявили РИА Новости, что не согласны с обвинениями общественников Чечни. В пресс-службе издания на вопросы, согласны ли в газете с предъявленными претензиями и связывались ли общественники Чечни с редакцией по этому поводу, ответили "нет" по обоим пунктам.Отмечается, что поводом для обращения является "возмущение и негодование чеченского народа действиями отдельных лиц, которые разными способами пытаются оклеветать институты государственной власти для реализации своих политических амбиций".По мнению депутатов, для этого они распространяют "ложные и недостоверные сведения, порочащие честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов", уточнив, что "к их числу, в частности, относится издание "Новая газета", опубликовавшее статью оскорбительного и клеветнического характера, умаляющую честь и достоинство сотрудников полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова".
https://ria.ru/20210318/szhr-1601844560.html
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чеченская республика (чечня), дмитрий песков, владимир путин, общество

Парламент Чечни просит дать правовую оценку работе "Новой газеты"

20:57 18.03.2021
 
© РИА Новости / Саид ЦарнаевГрозный
Грозный - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 18 мар – РИА Новости. Парламент Чечни просит президента страны Владимира Путина поручить соответствующим ведомствам дать правовую оценку деятельности "Новой газеты" после публикации о "казнях".
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков уже заявлял, что обращения к президенту РФ по данному вопросу - не по адресу. Он напомнил, что есть возможности судебного опротестования информации, которая публикуется в СМИ, есть возможность оспаривать какие-то отдельные факты, оспаривать материал целиком или предъявлять соответствующий иск о защите чести и достоинстве или о клевете редакции издания.
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
Вчера, 16:48
СЖР прокомментировал ситуацию с "Новой газетой" и полком имени Кадырова
В понедельник "Новая газета" опубликовала второй с начала года материал с данными о якобы внесудебных казнях в Чечне. Общественная палата Чечни и бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни назвали это клеветой и обратились к президенту c просьбой защитить сотрудников органов правопорядка и обеспечить законность. В "Новой газете" заявили РИА Новости, что не согласны с обвинениями общественников Чечни. В пресс-службе издания на вопросы, согласны ли в газете с предъявленными претензиями и связывались ли общественники Чечни с редакцией по этому поводу, ответили "нет" по обоим пунктам.
"Парламент Чеченской Республики обращается к вам с просьбой поручить соответствующим ведомствам дать правовую оценку провокационной деятельности "Новой газеты", - говорится в обращении республиканского парламента к Владимиру Путину.
Отмечается, что поводом для обращения является "возмущение и негодование чеченского народа действиями отдельных лиц, которые разными способами пытаются оклеветать институты государственной власти для реализации своих политических амбиций".
По мнению депутатов, для этого они распространяют "ложные и недостоверные сведения, порочащие честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов", уточнив, что "к их числу, в частности, относится издание "Новая газета", опубликовавшее статью оскорбительного и клеветнического характера, умаляющую честь и достоинство сотрудников полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова".
Бойцы полка специального назначения имени Ахмата Кадырова - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
Вчера, 13:22
Песков посоветовал полку имени Кадырова обратиться в суд
 
Чеченская республика (Чечня)Дмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
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