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Депутат от Чечни обратился в Генпрокуратуру из-за публикаций о "казнях"
Депутат от Чечни обратился в Генпрокуратуру из-за публикаций о "казнях"
Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев направил в Генпрокуратуру РФ запрос в связи с публикациями "Новой газеты", которые, по его словам, "порочат честь и... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T20:37
2021-03-18T20:37
владимир соловьев (телеведущий)
чеченская республика (чечня)
госдума рф
генеральная прокуратура рф
ахмат кадыров (политик)
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев направил в Генпрокуратуру РФ запрос в связи с публикациями "Новой газеты", которые, по его словам, "порочат честь и достоинство руководства Чечни и всего чеченского народа".В понедельник "Новая газета" опубликовала второй с начала года материал с данными о якобы внесудебных казнях в Чечне. Общественная палата Чечни заявила, что это клеветническая публикация с "надуманными обвинениями", и обратились к президенту c просьбой "защитить сотрудников органов правопорядка" и "обеспечить законность". В "Новой газете" заявили РИА Новости, что не согласны с обвинениями общественников Чечни. В пресс-службе издания на вопросы, согласны ли в газете с предъявленными претензиями и связывались ли общественники Чечни с редакцией по этому поводу, ответили "нет" по обоим пунктам."Издание "Новая газета" неоднократно и умышленно публикует сведения, порочащие честь и достоинство руководства Чеченской Республики, наших силовых ведомств и всего чеченского народа. За публичное распространение лживых сведений и клеветы в средствах массовой информации предусмотрена ответственность. Подготовил и отправил в Генпрокуратуру соответствующий запрос", - написал Саралиев в Telegram.Депутат отметил, что военное время в Чечне давно закончилось, благодаря руководству республики в субъекте воцарился долгожданный мир."Люди живут спокойно, благополучно, никто из людей адекватных не думает о том, чтобы куда-то убегать и порочить при этом свою родину. Но есть те, кто все еще мечтает получить статус беженца и пользуются подобными грязными лазейками. Они откровенно лгут о том, что их ущемляют, притесняют, чуть ли не сам (глава Чечни Рамзан) Кадыров лично их пытает", - добавил Саралиев.После публикаций о "казнях" в республике бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на "нападки" "Новой газеты" в адрес сотрудников подразделения. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков ответил, что это обращение не по адресу: президент РФ не является судебным органом, он не может принимать судебные решения. И рекомендовал задействовать юридические процедуры и инструменты.Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя конфликт между полком имени Кадырова и "Новой газетой", заявил, что угрозы в адрес журналистов недопустимы, а подобные случаи необходимо разбирать мирно: в суде или в Коллегии по жалобам не прессу.
https://ria.ru/20210317/chechnya-1601701494.html
https://ria.ru/20210318/peskov-1601805985.html
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владимир соловьев (телеведущий), чеченская республика (чечня), госдума рф, генеральная прокуратура рф, ахмат кадыров (политик), дмитрий песков, общество

Депутат от Чечни обратился в Генпрокуратуру из-за публикаций о "казнях"

20:37 18.03.2021
 
© Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииДепутат Государственной думы Шамсаил Саралиев
Депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев направил в Генпрокуратуру РФ запрос в связи с публикациями "Новой газеты", которые, по его словам, "порочат честь и достоинство руководства Чечни и всего чеченского народа".
В понедельник "Новая газета" опубликовала второй с начала года материал с данными о якобы внесудебных казнях в Чечне. Общественная палата Чечни заявила, что это клеветническая публикация с "надуманными обвинениями", и обратились к президенту c просьбой "защитить сотрудников органов правопорядка" и "обеспечить законность". В "Новой газете" заявили РИА Новости, что не согласны с обвинениями общественников Чечни. В пресс-службе издания на вопросы, согласны ли в газете с предъявленными претензиями и связывались ли общественники Чечни с редакцией по этому поводу, ответили "нет" по обоим пунктам.
Помощник главы Чеченской Республики, директор телерадиокомпании Грозный Ахмед Дудаев - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
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"Издание "Новая газета" неоднократно и умышленно публикует сведения, порочащие честь и достоинство руководства Чеченской Республики, наших силовых ведомств и всего чеченского народа. За публичное распространение лживых сведений и клеветы в средствах массовой информации предусмотрена ответственность. Подготовил и отправил в Генпрокуратуру соответствующий запрос", - написал Саралиев в Telegram.
Депутат отметил, что военное время в Чечне давно закончилось, благодаря руководству республики в субъекте воцарился долгожданный мир.
"Люди живут спокойно, благополучно, никто из людей адекватных не думает о том, чтобы куда-то убегать и порочить при этом свою родину. Но есть те, кто все еще мечтает получить статус беженца и пользуются подобными грязными лазейками. Они откровенно лгут о том, что их ущемляют, притесняют, чуть ли не сам (глава Чечни Рамзан) Кадыров лично их пытает", - добавил Саралиев.
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После публикаций о "казнях" в республике бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на "нападки" "Новой газеты" в адрес сотрудников подразделения. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков ответил, что это обращение не по адресу: президент РФ не является судебным органом, он не может принимать судебные решения. И рекомендовал задействовать юридические процедуры и инструменты.
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя конфликт между полком имени Кадырова и "Новой газетой", заявил, что угрозы в адрес журналистов недопустимы, а подобные случаи необходимо разбирать мирно: в суде или в Коллегии по жалобам не прессу.
 
Владимир Соловьев (телеведущий)Чеченская республика (Чечня)Госдума РФГенеральная прокуратура РФАхмат Кадыров (политик)Дмитрий ПесковОбщество
 
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