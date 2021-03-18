https://ria.ru/20210318/chechnya-1601886556.html

Депутат от Чечни обратился в Генпрокуратуру из-за публикаций о "казнях"

Депутат от Чечни обратился в Генпрокуратуру из-за публикаций о "казнях"

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев направил в Генпрокуратуру РФ запрос в связи с публикациями "Новой газеты", которые, по его словам, "порочат честь и... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T20:37

2021-03-18T20:37

2021-03-18T20:37

владимир соловьев (телеведущий)

чеченская республика (чечня)

госдума рф

генеральная прокуратура рф

ахмат кадыров (политик)

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев направил в Генпрокуратуру РФ запрос в связи с публикациями "Новой газеты", которые, по его словам, "порочат честь и достоинство руководства Чечни и всего чеченского народа".В понедельник "Новая газета" опубликовала второй с начала года материал с данными о якобы внесудебных казнях в Чечне. Общественная палата Чечни заявила, что это клеветническая публикация с "надуманными обвинениями", и обратились к президенту c просьбой "защитить сотрудников органов правопорядка" и "обеспечить законность". В "Новой газете" заявили РИА Новости, что не согласны с обвинениями общественников Чечни. В пресс-службе издания на вопросы, согласны ли в газете с предъявленными претензиями и связывались ли общественники Чечни с редакцией по этому поводу, ответили "нет" по обоим пунктам."Издание "Новая газета" неоднократно и умышленно публикует сведения, порочащие честь и достоинство руководства Чеченской Республики, наших силовых ведомств и всего чеченского народа. За публичное распространение лживых сведений и клеветы в средствах массовой информации предусмотрена ответственность. Подготовил и отправил в Генпрокуратуру соответствующий запрос", - написал Саралиев в Telegram.Депутат отметил, что военное время в Чечне давно закончилось, благодаря руководству республики в субъекте воцарился долгожданный мир."Люди живут спокойно, благополучно, никто из людей адекватных не думает о том, чтобы куда-то убегать и порочить при этом свою родину. Но есть те, кто все еще мечтает получить статус беженца и пользуются подобными грязными лазейками. Они откровенно лгут о том, что их ущемляют, притесняют, чуть ли не сам (глава Чечни Рамзан) Кадыров лично их пытает", - добавил Саралиев.После публикаций о "казнях" в республике бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на "нападки" "Новой газеты" в адрес сотрудников подразделения. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков ответил, что это обращение не по адресу: президент РФ не является судебным органом, он не может принимать судебные решения. И рекомендовал задействовать юридические процедуры и инструменты.Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя конфликт между полком имени Кадырова и "Новой газетой", заявил, что угрозы в адрес журналистов недопустимы, а подобные случаи необходимо разбирать мирно: в суде или в Коллегии по жалобам не прессу.

https://ria.ru/20210317/chechnya-1601701494.html

https://ria.ru/20210318/peskov-1601805985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир соловьев (телеведущий), чеченская республика (чечня), госдума рф, генеральная прокуратура рф, ахмат кадыров (политик), дмитрий песков, общество