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Бутина рассказала о первом проекте фонда "Своих не бросаем"
Бутина рассказала о первом проекте фонда "Своих не бросаем"
Помощь латвийским журналистам, попавшим под преследование местных властей из-за сотрудничества с российскими СМИ, станет первым большим проектом фонда "Своих не РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T12:01
2021-03-18T12:21
фонд "своих не бросаем"
россия
sputnik латвия
онк
мария бутина
евросоюз
маргарита симоньян
латвия
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Помощь латвийским журналистам, попавшим под преследование местных властей из-за сотрудничества с российскими СМИ, станет первым большим проектом фонда "Своих не бросаем", сообщила член комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Российской Федерации, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека при президенте России Мария Бутина."Я прошу каждого не оставаться безразличными: кто-то словом, кто-то делом, кто-то рублем. Я считаю, что это наша обязанность — помочь нашим согражданам, нашим соотечественникам, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации в Латвии. Первый проект фонда — это помощь семерым латвийским журналистам, которые оказались в ситуации латвийского преследования", — рассказала Бутина на презентации фонда, которая состоялась в пресс-центре МИА "Россия сегодня".В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии — "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание — от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
https://ria.ru/20210318/butina-1601783122.html
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фонд "своих не бросаем", россия, sputnik латвия, онк, мария бутина, евросоюз, маргарита симоньян, латвия

Бутина рассказала о первом проекте фонда "Своих не бросаем"

12:01 18.03.2021 (обновлено: 12:21 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМария Бутина в одиночном пикете против травли работников российских СМИ в Латвии и Прибалтике у посольства Латвии в Москве
Мария Бутина в одиночном пикете против травли работников российских СМИ в Латвии и Прибалтике у посольства Латвии в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Помощь латвийским журналистам, попавшим под преследование местных властей из-за сотрудничества с российскими СМИ, станет первым большим проектом фонда "Своих не бросаем", сообщила член комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Российской Федерации, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека при президенте России Мария Бутина.
"Я прошу каждого не оставаться безразличными: кто-то словом, кто-то делом, кто-то рублем. Я считаю, что это наша обязанность — помочь нашим согражданам, нашим соотечественникам, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации в Латвии. Первый проект фонда — это помощь семерым латвийским журналистам, которые оказались в ситуации латвийского преследования", — рассказала Бутина на презентации фонда, которая состоялась в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Мария Бутина в одиночном пикете против травли работников российских СМИ в Латвии и Прибалтике у посольства Латвии в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
11:55
Бутина представила фонд "Своих не бросаем"
В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии — "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание — от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.
МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
Одиночный пикет в защиту свободы слова в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
13 марта, 14:47
Бутина пообещала бороться за преследуемых журналистов из Латвии до конца
 
Фонд "Своих не бросаем"РоссияSputnik ЛатвияОНКМария БутинаЕвросоюзМаргарита СимоньянЛатвия
 
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