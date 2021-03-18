Бутина рассказала о первом проекте фонда "Своих не бросаем"
12:01 18.03.2021 (обновлено: 12:21 18.03.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМария Бутина в одиночном пикете против травли работников российских СМИ в Латвии и Прибалтике у посольства Латвии в Москве
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Помощь латвийским журналистам, попавшим под преследование местных властей из-за сотрудничества с российскими СМИ, станет первым большим проектом фонда "Своих не бросаем", сообщила член комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Российской Федерации, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека при президенте России Мария Бутина.
"Я прошу каждого не оставаться безразличными: кто-то словом, кто-то делом, кто-то рублем. Я считаю, что это наша обязанность — помочь нашим согражданам, нашим соотечественникам, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации в Латвии. Первый проект фонда — это помощь семерым латвийским журналистам, которые оказались в ситуации латвийского преследования", — рассказала Бутина на презентации фонда, которая состоялась в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии — "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание — от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.
МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.