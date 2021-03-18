https://ria.ru/20210318/belorussiya-1601830056.html
В Белоруссии могут запретить политические требования во время забастовок
В Белоруссии могут запретить политические требования во время забастовок
Генеральная прокуратура Белоруссии предложила установить в Трудовом кодексе страны безусловный запрет на выдвижение политических требований во время забастовок, РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T15:43
2021-03-18T15:43
2021-03-18T15:43
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596877780_0:11:3106:1758_1920x0_80_0_0_f96f3712ce1ed690436359c393fa8f5a.jpg
МИНСК, 18 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии предложила установить в Трудовом кодексе страны безусловный запрет на выдвижение политических требований во время забастовок, сообщается в четверг на сайте ведомства."В Трудовом кодексе будет установлен безусловный запрет на выдвижение политических требований при проведении забастовки, а соответствующее решение суда – подлежать немедленному исполнению", - говорится в сообщении на сайте ведомства.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, но они носят локальный характер, число их участников существенно сократилось. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
https://ria.ru/20210316/belorussiya-1601501559.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596877780_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_3bf257b3eeafc0b620f0c3303e57480d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире