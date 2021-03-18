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В Белоруссии могут запретить политические требования во время забастовок
В Белоруссии могут запретить политические требования во время забастовок
Генеральная прокуратура Белоруссии предложила установить в Трудовом кодексе страны безусловный запрет на выдвижение политических требований во время забастовок, РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T15:43
2021-03-18T15:43
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 18 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии предложила установить в Трудовом кодексе страны безусловный запрет на выдвижение политических требований во время забастовок, сообщается в четверг на сайте ведомства."В Трудовом кодексе будет установлен безусловный запрет на выдвижение политических требований при проведении забастовки, а соответствующее решение суда – подлежать немедленному исполнению", - говорится в сообщении на сайте ведомства.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, но они носят локальный характер, число их участников существенно сократилось. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
https://ria.ru/20210316/belorussiya-1601501559.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Белоруссии могут запретить политические требования во время забастовок

15:43 18.03.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПодготовка Минска к Всебелорусскому собранию
Подготовка Минска к Всебелорусскому собранию - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
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МИНСК, 18 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии предложила установить в Трудовом кодексе страны безусловный запрет на выдвижение политических требований во время забастовок, сообщается в четверг на сайте ведомства.
"В Трудовом кодексе будет установлен безусловный запрет на выдвижение политических требований при проведении забастовки, а соответствующее решение суда – подлежать немедленному исполнению", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, но они носят локальный характер, число их участников существенно сократилось. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
Символика VI Всебелорусского народного собрания на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 16:03Протесты в Белоруссии
Замглавы МВД Белоруссии заявил, что время "протестунов" закончилось
 
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