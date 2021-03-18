https://ria.ru/20210318/belorussiya-1601830056.html

В Белоруссии могут запретить политические требования во время забастовок

В Белоруссии могут запретить политические требования во время забастовок

Генеральная прокуратура Белоруссии предложила установить в Трудовом кодексе страны безусловный запрет на выдвижение политических требований во время забастовок, РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T15:43

2021-03-18T15:43

2021-03-18T15:43

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 18 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии предложила установить в Трудовом кодексе страны безусловный запрет на выдвижение политических требований во время забастовок, сообщается в четверг на сайте ведомства."В Трудовом кодексе будет установлен безусловный запрет на выдвижение политических требований при проведении забастовки, а соответствующее решение суда – подлежать немедленному исполнению", - говорится в сообщении на сайте ведомства.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, но они носят локальный характер, число их участников существенно сократилось. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

https://ria.ru/20210316/belorussiya-1601501559.html

белоруссия

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александр лукашенко, белоруссия, в мире