https://ria.ru/20210318/belorussiya-1601821893.html

Белоруссия запретит въезд иностранцам из списка причастных к экстремизму

Белоруссия запретит въезд иностранцам из списка причастных к экстремизму

Генеральная прокуратура Белоруссии заявила, что подготовила поправки в законодательство, в соответствии с которыми планируется запрещать въезд в страну... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T14:59

2021-03-18T14:59

2021-03-18T14:59

белоруссия

в мире

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МИНСК, 18 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии заявила, что подготовила поправки в законодательство, в соответствии с которыми планируется запрещать въезд в страну иностранцам из перечня причастных к экстремизму, а входящие в этот список белорусы могут утратить гражданство."МВД будет вести перечни организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей и граждан, причастных к экстремистской деятельности. Граждане, осужденные за преступления, связанные с экстремизмом, будут включены в данный перечень и лишены права на занятие отдельными видами деятельности, например, сопряженной с оборотом наркотических средств, оружия и боеприпасов, педагогической, издательской. Их финансовые операции будут подлежать особому контролю", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Согласно ему, "иностранным гражданам и лицам без гражданства, попавшим в такой перечень, будет запрещен въезд на территорию страны, а для граждан Беларуси это обстоятельство станет основанием для утраты приобретенного гражданства".

https://ria.ru/20210318/tikhanovskaya-1601797778.html

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