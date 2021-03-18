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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210318/belorussiya-1601789707.html
В Белоруссии студент получил четыре года колонии за участие в беспорядках
В Белоруссии студент получил четыре года колонии за участие в беспорядках
Студент Белорусского госуниверситета Иван Дацишин осужден на четыре года лишения свободы за участие в массовых беспорядках, сообщил в четверг не... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T12:25
2021-03-18T12:25
протесты в белоруссии
кгб белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 18 мар – РИА Новости. Студент Белорусского госуниверситета Иван Дацишин осужден на четыре года лишения свободы за участие в массовых беспорядках, сообщил в четверг не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна"."В суде Московского района Минска вынесен приговор Ивану Дацишину. Его признали виновным по части 2 статьи 293 уголовного кодекса ("Участие в массовых беспорядках" - ред.) и осудили на четыре года лишения свободы в колонии усиленного режима", - говорится в сообщении на сайте центра.По данным правозащитников, Дацишин полностью признал вину и написал после задержания явку с повинной.В частности, он рассказал, что в ночь на 12 августа бросил камень в сторону автобуса с силовиками, которые проводили задержание участников несанкционированной акции протеста на проспекте Дзержинского в Минске. В деле фигурируют два пострадавших милиционера, у одного в ходе столкновений с протестующими был сломан зуб, у второго диагностирован перелом пальца от попавшего в ногу камня. В сообщении центра отмечается, что пострадавшие не смогли в суде опознать в студенте напавшего на них протестующего, к нему претензий не имеют, извинения молодого человека приняли.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
https://ria.ru/20210316/belorussiya-1601501559.html
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кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Белоруссии студент получил четыре года колонии за участие в беспорядках

12:25 18.03.2021
 
© AP PhotoУчастники несанкционированной акции протеста в Минске
Участники несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© AP Photo
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МИНСК, 18 мар – РИА Новости. Студент Белорусского госуниверситета Иван Дацишин осужден на четыре года лишения свободы за участие в массовых беспорядках, сообщил в четверг не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна".
"В суде Московского района Минска вынесен приговор Ивану Дацишину. Его признали виновным по части 2 статьи 293 уголовного кодекса ("Участие в массовых беспорядках" - ред.) и осудили на четыре года лишения свободы в колонии усиленного режима", - говорится в сообщении на сайте центра.
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По данным правозащитников, Дацишин полностью признал вину и написал после задержания явку с повинной.
В частности, он рассказал, что в ночь на 12 августа бросил камень в сторону автобуса с силовиками, которые проводили задержание участников несанкционированной акции протеста на проспекте Дзержинского в Минске. В деле фигурируют два пострадавших милиционера, у одного в ходе столкновений с протестующими был сломан зуб, у второго диагностирован перелом пальца от попавшего в ногу камня. В сообщении центра отмечается, что пострадавшие не смогли в суде опознать в студенте напавшего на них протестующего, к нему претензий не имеют, извинения молодого человека приняли.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
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