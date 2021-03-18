https://ria.ru/20210318/bayden-1601816846.html

Россия примет меры, если США не объяснят слова Байдена, заявил Косачев

Россия примет меры, если США не объяснят слова Байдена, заявил Косачев

Если США не объяснят слова президента Джо Байдена, приглашение российского посла в Москву станет не последней ответной реакцией России, мы будем вынуждены... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T14:37

2021-03-18T14:37

2021-03-18T14:37

джо байден

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москва

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Если США не объяснят слова президента Джо Байдена, приглашение российского посла в Москву станет не последней ответной реакцией России, мы будем вынуждены действовать оперативно, адекватно, жестко, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Я бы предложил чуть-чуть выждать и дать американской стороне шанс как-то эту ситуацию выправить, объяснить слова президента, принести извинения, заверить в том, что США все-таки хотели бы развивать отношения с Россией на равных", - сказал Косачев в четверг в эфире телеканала "Вместе РФ".По его словам, если это произойдет, мы избежим дальнейшей деградации в наших двусторонних отношениях."Но я подозреваю, что этого не произойдет, а это означает, что дальнейшая деградация будет, и в этом случае вызов российского посла станет не последней нашей ответной реакцией. Мы будем вынуждены действовать столь же оперативно, столь же адекватно, столь же жестко", - сказал парламентарий.Ранее президент США Джо Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.МИД РФ сообщил, что посол России в США Анатолий Антонов был приглашен в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик". Посольство РФ в США заявило, что Антонов 20 марта вылетит в Москву для консультаций.

https://radiosputnik.ria.ru/20210318/kreml-1601804088.html

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джо байден, владимир путин, москва, вашингтон (город), сша, в мире