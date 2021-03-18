https://ria.ru/20210318/bayden-1601799169.html

Турецкий политолог назвал слова Байдена о Путине "помутнением рассудка"

Турецкий политолог назвал слова Байдена о Путине "помутнением рассудка"

Крайне грубые высказывания президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине являются свидетельством помутнения рассудка американского лидера,... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T13:05

2021-03-18T13:05

2021-03-18T13:05

айдын сезер

джо байден

владимир путин

турция

сша

анкара

в мире

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АНКАРА, 18 мар - РИА Новости. Крайне грубые высказывания президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине являются свидетельством помутнения рассудка американского лидера, заявил РИА Новости турецкий экономист и политолог, бывший торгпред Турции в РФ Айдын Сезер.Ранее Байден, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках."То, что с началом эпохи Байдена взгляды США на Россию изменятся, было понятно с самого начала. И его администрация уже выступила с заявлениями, в которых поместила Россию в категорию "врагов". Мы также знаем, что США будут давить на Россию и использовать санкции. Однако, несмотря на все это, последние заявления такого опытного политика, как Байден, на мой взгляд, говорят о помутнении его рассудка. Это запредельно грубое высказывание не имеет ничего общего с дипломатическим этикетом и элементарной вежливостью", - сказал собеседник агентства.По его словам, обострение отношений США и РФ скажется на Турции. "Положение Анкары тоже очень сложное. Новому руководству США не нравится уровень отношений между Турцией и Россией. С первого дня вступления в должность Байден открыто посылает Турции сигналы об этом. Я думаю, что противостояние между США и Россией больше всех затронет Турцию. Турецкая внешняя политика в этом новом противостоянии, в новой холодной войне окажется зажатой между США и Россией", - добавил Сезер.

https://ria.ru/20210318/bayden-1601798055.html

https://ria.ru/20210318/pushkov-1601778368.html

турция

сша

анкара

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айдын сезер, джо байден, владимир путин, турция, сша, анкара, в мире