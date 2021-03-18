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ВТБ запустил собственную курьерскую службу
ВТБ запустил собственную курьерскую службу
ВТБ запустил собственную курьерскую службу по выдаче дебетовых карт в 30 городах России, говорится в сообщении кредитной организации. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T11:49
2021-03-18T11:49
2021-03-18T11:49
втб
экономика
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. ВТБ запустил собственную курьерскую службу по выдаче дебетовых карт в 30 городах России, говорится в сообщении кредитной организации.Получить дебетовую карту смогут жители следующих 30 городов: Москва, Санкт-Петербург, Барнаул, Белгород, Владивосток, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Курск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ставрополь, Тверь, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Челябинск и Ярославль. Также в 68 регионах работает курьерская доставка зарплатных карт для сотрудников предприятий, находящих на зарплатном проекте в ВТБ - эти карты доставляются непосредственно на территорию предприятий-партнеров. Сервис доставки дебетовых и зарплатных карт бесплатный."В прошлом году в связи с продолжающимся периодом самоизоляции мы организовали доставку дебетовых карт нашим клиентам. В связи с востребованностью услуги мы решили создать собственную курьерскую службу и сейчас активно тиражируем данный сервис в наиболее крупных городах России. Сейчас у нас работают уже более 400 сотрудников-курьеров в 30 субъектах. Все они оформлены в штат банка, что является более безопасным для клиента, так как курьеры работают с личными данными", - отметил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Антон Шикуло, слова которого приводятся в сообщении.Банк напомнил, что клиентам ВТБ доступны цифровые карты на базе платежных систем Visa и Mastercard, а с 16 марта - цифровые карты "Мир".
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втб, экономика
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости
. ВТБ
запустил собственную курьерскую службу по выдаче дебетовых карт в 30 городах России, говорится в сообщении кредитной организации.
Получить дебетовую карту смогут жители следующих 30 городов: Москва, Санкт-Петербург, Барнаул, Белгород, Владивосток, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Курск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ставрополь, Тверь, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Челябинск и Ярославль. Также в 68 регионах работает курьерская доставка зарплатных карт для сотрудников предприятий, находящих на зарплатном проекте в ВТБ - эти карты доставляются непосредственно на территорию предприятий-партнеров. Сервис доставки дебетовых и зарплатных карт бесплатный.
"В прошлом году в связи с продолжающимся периодом самоизоляции мы организовали доставку дебетовых карт нашим клиентам. В связи с востребованностью услуги мы решили создать собственную курьерскую службу и сейчас активно тиражируем данный сервис в наиболее крупных городах России. Сейчас у нас работают уже более 400 сотрудников-курьеров в 30 субъектах. Все они оформлены в штат банка, что является более безопасным для клиента, так как курьеры работают с личными данными", - отметил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Антон Шикуло, слова которого приводятся в сообщении.
Банк напомнил, что клиентам ВТБ доступны цифровые карты на базе платежных систем Visa и Mastercard, а с 16 марта - цифровые карты "Мир".