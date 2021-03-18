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В Туле в автомобиле нашли тела трех человек
В Туле в автомобиле нашли тела трех человек
Тела трех человек обнаружили в припаркованном автомобиле в Туле, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T21:45
2021-03-18T21:45
2021-03-18T21:45
россия
тула
происшествия
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РЯЗАНЬ, 18 мар - РИА Новости. Тела трех человек обнаружили в припаркованном автомобиле в Туле, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУСК по региону."В вечернее время 18 марта текущего года в припаркованном автомобиле в городе Тула обнаружены тела трех человек. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.В настоящее время работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели людей.
https://ria.ru/20210316/saransk-1601524207.html
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россия, тула, происшествия