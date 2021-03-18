https://ria.ru/20210318/avtomobil-1601753700.html

На набережной в центре Москвы загорелся автомобиль

На набережной в центре Москвы загорелся автомобиль

Автомобиль загорелся на набережной в центре Москвы, движение направили по встречной полосе, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T09:20

2021-03-18T09:20

2021-03-18T09:20

москва

происшествия

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Автомобиль загорелся на набережной в центре Москвы, движение направили по встречной полосе, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Фрунзенской набережной в районе дома 38/1 загорелся автомобиль на проезжей части. На месте работают городские службы. Движение не затруднено, осуществляется по полосе встречного движения", - говорится в сообщении.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия