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На набережной в центре Москвы загорелся автомобиль
На набережной в центре Москвы загорелся автомобиль
Автомобиль загорелся на набережной в центре Москвы, движение направили по встречной полосе, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T09:20
2021-03-18T09:20
2021-03-18T09:20
москва
происшествия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Автомобиль загорелся на набережной в центре Москвы, движение направили по встречной полосе, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Фрунзенской набережной в районе дома 38/1 загорелся автомобиль на проезжей части. На месте работают городские службы. Движение не затруднено, осуществляется по полосе встречного движения", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия