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Экс-президент Армении Саргсян пообещал остаться в политике
Экс-президент Армении Саргсян пообещал остаться в политике
Бывший президент Армении Серж Саргсян пообещал своим сторонникам остаться в политике, чтобы защищать армянскую государственность. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T14:37
2021-03-18T14:37
серж саргсян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 18 мар – РИА Новости. Бывший президент Армении Серж Саргсян пообещал своим сторонникам остаться в политике, чтобы защищать армянскую государственность."У нас есть профессиональная, конкурентоспособная команда и мы будем бороться за сильное национальное государство. Я не покину "политический окоп". Прожитая мною жизнь показала, что я могу легко уступить должность, во имя армянского народа уступить власть, но я никогда не "покину окоп", защищающий армянскую государственность. В этом можете быть уверены", - сказал Саргсян своим сторонникам, собравшимся у здания суда в Ереване, где проходит процесс по его делу.По его словам, действия возглавляемой им Республиканской партии Армении будут "четкими, просчитанными, скоординированными и честными".Саргсян выразил сожаление, что не удалось предотвратить трагедию, вызванную эскалацией конфликта в Карабахе осенью прошлого года.Специальная следственная служба Армении в конце 2019 года предъявила Саргсяну обвинение в организации хищения у государства свыше 1 миллиона долларов путем растраты. Саргсян не признает вину, считая дело политическим преследованием. В Специальной следственной службе ранее сообщили, что в рамках уголовного дела обвинение в "присвоении или растрате в особо крупных размерах" предъявлено бывшему министру сельского хозяйства Серго Карапетяну. Саргсян, бывший замминистра сельского хозяйства Самвел Галстян, начальник управления растениеводства минсельхоза Геворг Арутюнян и собственник компании "Флеш" Барсег Бегларян обвиняются в соучастии в указанном деянии. Карапетян и Галстян скончались в начале 2021 года.По версии следствия, злоупотребления были допущены в рамках правительственной программы продажи крестьянам дизельного топлива по доступным ценам. Согласно материалам дела, Саргсяна подозревают в том, что он поручил своим подчиненным выбрать в качестве поставщика дизтоплива компанию "Флеш", хотя другая компания - "Масхур" - предлагала наладить поставки по более низким ценам. Следователи считают, что бывший президент действовал в корыстных целях для обеспечения максимальной прибыли от сделки.
https://ria.ru/20210315/pashinyan-1601390058.html
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серж саргсян, ереван, армения, в мире

Экс-президент Армении Саргсян пообещал остаться в политике

14:37 18.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСерж Саргсян
Серж Саргсян - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Серж Саргсян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 18 мар – РИА Новости. Бывший президент Армении Серж Саргсян пообещал своим сторонникам остаться в политике, чтобы защищать армянскую государственность.
"У нас есть профессиональная, конкурентоспособная команда и мы будем бороться за сильное национальное государство. Я не покину "политический окоп". Прожитая мною жизнь показала, что я могу легко уступить должность, во имя армянского народа уступить власть, но я никогда не "покину окоп", защищающий армянскую государственность. В этом можете быть уверены", - сказал Саргсян своим сторонникам, собравшимся у здания суда в Ереване, где проходит процесс по его делу.
Премьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
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По его словам, действия возглавляемой им Республиканской партии Армении будут "четкими, просчитанными, скоординированными и честными".
Саргсян выразил сожаление, что не удалось предотвратить трагедию, вызванную эскалацией конфликта в Карабахе осенью прошлого года.
"Но я вижу путь выхода из этой трагедии. Капитулянты (власти Армении – ред.) должны уйти, народ должен избрать государственническое правительство, которое должно срочно приступить к повышению уровня безопасности и благосостояния граждан", - сказал экс-президент.
Специальная следственная служба Армении в конце 2019 года предъявила Саргсяну обвинение в организации хищения у государства свыше 1 миллиона долларов путем растраты. Саргсян не признает вину, считая дело политическим преследованием. В Специальной следственной службе ранее сообщили, что в рамках уголовного дела обвинение в "присвоении или растрате в особо крупных размерах" предъявлено бывшему министру сельского хозяйства Серго Карапетяну. Саргсян, бывший замминистра сельского хозяйства Самвел Галстян, начальник управления растениеводства минсельхоза Геворг Арутюнян и собственник компании "Флеш" Барсег Бегларян обвиняются в соучастии в указанном деянии. Карапетян и Галстян скончались в начале 2021 года.
По версии следствия, злоупотребления были допущены в рамках правительственной программы продажи крестьянам дизельного топлива по доступным ценам. Согласно материалам дела, Саргсяна подозревают в том, что он поручил своим подчиненным выбрать в качестве поставщика дизтоплива компанию "Флеш", хотя другая компания - "Масхур" - предлагала наладить поставки по более низким ценам. Следователи считают, что бывший президент действовал в корыстных целях для обеспечения максимальной прибыли от сделки.
Сотрудники полиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
Вчера, 13:12
Сторонники Сержа Саргсяна собрались у здания суда в Ереване
 
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