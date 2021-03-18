https://ria.ru/20210318/armeniya-1601796820.html

В Армении опровергли слухи об участии в учениях НАТО

В Армении опровергли слухи об участии в учениях НАТО

Начальник управления оборонной политики министерства обороны Армении Левон Айвазян опроверг агентству Sputnik Армения слухи об участии армянских военных в... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T12:57

2021-03-18T12:57

2021-03-18T12:57

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ЕРЕВАН, 18 мар – РИА Новости. Начальник управления оборонной политики министерства обороны Армении Левон Айвазян опроверг агентству Sputnik Армения слухи об участии армянских военных в учениях НАТО Defender Europe 2021.Ранее российский военный журналист Александр Харченко сообщил, что Ереван якобы планирует участвовать в учениях НАТО Defender Europe 2021, где будет отрабатываться переброска войск США к границам России. Его утверждение основывалось на наличии флага Армении в инфографике со списком предполагаемых участников. Спустя некоторое время это сообщение растиражировали многие СМИ, в том числе и российские."Все сообщения и слухи на эту тему – дезинформация", - цитирует агентство Айвазяна. Он отметил, что позже пресс-служба оборонного ведомства также выступит с соответствующим комментарием.Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

https://ria.ru/20210317/nato-1601609603.html

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нато, москва, сша, армения, в мире