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В Армении опровергли слухи об участии в учениях НАТО
В Армении опровергли слухи об участии в учениях НАТО
Начальник управления оборонной политики министерства обороны Армении Левон Айвазян опроверг агентству Sputnik Армения слухи об участии армянских военных в... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T12:57
2021-03-18T12:57
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ЕРЕВАН, 18 мар – РИА Новости. Начальник управления оборонной политики министерства обороны Армении Левон Айвазян опроверг агентству Sputnik Армения слухи об участии армянских военных в учениях НАТО Defender Europe 2021.Ранее российский военный журналист Александр Харченко сообщил, что Ереван якобы планирует участвовать в учениях НАТО Defender Europe 2021, где будет отрабатываться переброска войск США к границам России. Его утверждение основывалось на наличии флага Армении в инфографике со списком предполагаемых участников. Спустя некоторое время это сообщение растиражировали многие СМИ, в том числе и российские."Все сообщения и слухи на эту тему – дезинформация", - цитирует агентство Айвазяна. Он отметил, что позже пресс-служба оборонного ведомства также выступит с соответствующим комментарием.Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
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нато, москва, сша, армения, в мире

В Армении опровергли слухи об участии в учениях НАТО

12:57 18.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 18 мар – РИА Новости. Начальник управления оборонной политики министерства обороны Армении Левон Айвазян опроверг агентству Sputnik Армения слухи об участии армянских военных в учениях НАТО Defender Europe 2021.
Ранее российский военный журналист Александр Харченко сообщил, что Ереван якобы планирует участвовать в учениях НАТО Defender Europe 2021, где будет отрабатываться переброска войск США к границам России. Его утверждение основывалось на наличии флага Армении в инфографике со списком предполагаемых участников. Спустя некоторое время это сообщение растиражировали многие СМИ, в том числе и российские.
"Все сообщения и слухи на эту тему – дезинформация", - цитирует агентство Айвазяна. Он отметил, что позже пресс-служба оборонного ведомства также выступит с соответствующим комментарием.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
Здание МИДа в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
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