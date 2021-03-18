https://ria.ru/20210318/armeniya-1601750523.html

Адвокат уволенного главы генштаба Армении рассказал о решении суда

Адвокат уволенного главы генштаба Армении рассказал о решении суда

Уволенный начальник генерального штаба ВС Армении Оник Гаспарян может исполнять свои обязанности, заявил в четверг его адвокат Артур Ованнисян, сделав... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T08:42

2021-03-18T08:42

2021-03-18T08:42

оник гаспарян

никол пашинян

армен саркисян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 18 мар – РИА Новости. Уволенный начальник генерального штаба ВС Армении Оник Гаспарян может исполнять свои обязанности, заявил в четверг его адвокат Артур Ованнисян, сделав соответствующий вывод из решения Административного суда о мерах по обеспечению иска Гаспаряна до принятия по нему окончательного решения.Ранее премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Гаспарян покидает пост: президент Армен Саркисян отказался подписывать соответствующий указ, но не направил документ в Конституционный суд, что привело к автоматической отставке военачальника. Гаспарян уже обратился в Административный суд и пообещал "продолжить служить народу в другом статусе". Также он опубликовал протестное заявление, в котором отметил, что "выход из кризиса возможен только в результате отставки премьер-министра республики и досрочных парламентских выборов". Ованнисян заявил ранее в интервью pastinfo.am, что если судья удовлетворит ходатайство адвоката и применит меры по обеспечению иска, то Гаспарян будет восстановлен в должности и продолжит исполнять обязанности начальника генерального штаба до окончательного решения суда."Уважаемые коллеги, на сайте судебной информации datalex.am уже доступно административное дело нашего доверителя господина Гаспаряна, в том числе решение о применении мер по обеспечению иска. Думаю, при его изучении исполнение господином Гаспаряном должностных обязанностей в качестве начальника генерального штаба ВС Армении больше не вызовет вопросов", - написал Ованнисян в Facebook.Комментариев по данной ситуации со стороны властей Армении пока не было.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210311/armeniya-1600843492.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210310/pashinyan-1600655790.html

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оник гаспарян, никол пашинян, армен саркисян, ереван, армения, в мире