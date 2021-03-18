Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210318/afganistan-1601863146.html
В Москве прошла конференция расширенной "тройки" по Афганистану
В Москве прошла конференция расширенной "тройки" по Афганистану
Конференция расширенной "тройки" по Афганистану прошла в Москве в четверг, в ней приняли участие также афганские стороны. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T18:17
2021-03-18T18:17
замир кабулов
москва
афганистан
пакистан
талибан
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601821402_0:240:3214:2048_1920x0_80_0_0_f3a684086a07b866bc8f23e1cdfe4833.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Конференция расширенной "тройки" по Афганистану прошла в Москве в четверг, в ней приняли участие также афганские стороны.По итогам переговоров Россия, США, КНР и Пакистан как участники расширенной "тройки" сделали заявление, в котором призвали талибов воздержаться от нападений в весенний период и снизить уровень насилия в стране."Мы призываем все стороны конфликта в Афганистане снизить уровень насилия в стране и призываем "Талибан" воздержаться от нападений, происходящих в весенний период, чтобы избежать дальнейших жертв и создать атмосферу для достижения политического урегулирования", - говорится в совместном заявлении.В свою очередь, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что афганские стороны подтвердили готовность договариваться об установлении мира в стране. "Состоялся серьезный разговор со всеми афганскими сторонами, главный лейтмотив которых - афганские стороны понимают и готовы договариваться об установлении мира в Афганистане", - сказал Кабулов журналистам.
https://radiosputnik.ria.ru/20210317/afganistan-1601667332.html
москва
афганистан
пакистан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601821402_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_9b697e02e6dcc74f3aed095208b02641.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
замир кабулов, москва, афганистан, пакистан, талибан, сша, в мире

В Москве прошла конференция расширенной "тройки" по Афганистану

18:17 18.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкРасширенное заседание в Москве по вопросу мирного урегулирования в Афганистане
Расширенное заседание в Москве по вопросу мирного урегулирования в Афганистане - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Конференция расширенной "тройки" по Афганистану прошла в Москве в четверг, в ней приняли участие также афганские стороны.
По итогам переговоров Россия, США, КНР и Пакистан как участники расширенной "тройки" сделали заявление, в котором призвали талибов воздержаться от нападений в весенний период и снизить уровень насилия в стране.
"Мы призываем все стороны конфликта в Афганистане снизить уровень насилия в стране и призываем "Талибан" воздержаться от нападений, происходящих в весенний период, чтобы избежать дальнейших жертв и создать атмосферу для достижения политического урегулирования", - говорится в совместном заявлении.
В свою очередь, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что афганские стороны подтвердили готовность договариваться об установлении мира в стране.
"Состоялся серьезный разговор со всеми афганскими сторонами, главный лейтмотив которых - афганские стороны понимают и готовы договариваться об установлении мира в Афганистане", - сказал Кабулов журналистам.
Американские военные в Афганистане - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 15:51
Байден анонсировал трудности для вывода войск из Афганистана к 1 мая
 
Замир КабуловМоскваАфганистанПакистанТалибанСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50Реконструкцию павильона России в садах Джардини планируют завершить в мае
04:27СМИ: в Болгарии арестовали подозреваемых в шпионаже в пользу России
04:25Эксперт: СМИ в США не сменили подход к освещению событий в РФ при Байдене
04:11Грязный снег назвали опасным для россиян
04:09Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
03:56Псаки после слов Путина признала, что США есть над чем подумать
03:51Псаки считает, что Путин вряд ли поддается обидам
03:38МЧС разработало снаряд для тушения пожаров в небоскребах
03:25Эксперт по протоколу прокомментировал идею о телемосте Путина и Байдена
03:12Кулеба рассказал, как Украина хочет "выжать" Россию из Крыма
03:11В Приморье осудили экс-главу центра организации работы ж/д станций
03:07В Роспотребнадзоре предупредили о возможном росте заболеваемости COVID-19
03:04НПО "Энергомаш" разработало способ повышения мощности ракетных двигателей
03:01США обвинили Китай в "работе на публику" на встрече в Анкоридже
02:57В США россиянин на суде признал себя виновным в подготовке кибератаки
02:49Умер актер из фильма "Ликвидация" Александр Казимиров
02:19Хит "Dynamite" группы BTS стал дважды платиновым в США
02:17Юрист назвал обязательные надбавки к пенсии в 2021 году
02:08Врач рассказал о наиболее вредном способе пить алкоголь
02:04"В Белом доме засел псих": британцы оценили высказывание Байдена о Путине
Лента новостейМолния