https://ria.ru/20210318/afganistan-1601863146.html

В Москве прошла конференция расширенной "тройки" по Афганистану

В Москве прошла конференция расширенной "тройки" по Афганистану

Конференция расширенной "тройки" по Афганистану прошла в Москве в четверг, в ней приняли участие также афганские стороны. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T18:17

2021-03-18T18:17

2021-03-18T18:17

замир кабулов

москва

афганистан

пакистан

талибан

сша

в мире

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Конференция расширенной "тройки" по Афганистану прошла в Москве в четверг, в ней приняли участие также афганские стороны.По итогам переговоров Россия, США, КНР и Пакистан как участники расширенной "тройки" сделали заявление, в котором призвали талибов воздержаться от нападений в весенний период и снизить уровень насилия в стране."Мы призываем все стороны конфликта в Афганистане снизить уровень насилия в стране и призываем "Талибан" воздержаться от нападений, происходящих в весенний период, чтобы избежать дальнейших жертв и создать атмосферу для достижения политического урегулирования", - говорится в совместном заявлении.В свою очередь, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что афганские стороны подтвердили готовность договариваться об установлении мира в стране. "Состоялся серьезный разговор со всеми афганскими сторонами, главный лейтмотив которых - афганские стороны понимают и готовы договариваться об установлении мира в Афганистане", - сказал Кабулов журналистам.

https://radiosputnik.ria.ru/20210317/afganistan-1601667332.html

москва

афганистан

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замир кабулов, москва, афганистан, пакистан, талибан, сша, в мире