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Путин призвал пресечь злоупотребления в использовании средств на проекты
Путин призвал пресечь злоупотребления в использовании средств на проекты
Злоупотребления в использовании денежных средств на нацпроекты должны жестко пресекаться, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T14:40
2021-03-17T14:40
2021-03-17T14:46
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Злоупотребления в использовании денежных средств на нацпроекты должны жестко пресекаться, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры."Отмечу и надзорное сопровождение стратегических национальных проектов. На эти цели выделяются значительные государственные деньги. И эти средства должны работать на развитие, на повышение качества жизни людей. Нарушения и злоупотребления здесь должны пресекаться и строго наказываться", - сказал Путин.
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владимир путин, общество