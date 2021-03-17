https://ria.ru/20210317/zloupotrebleniya-1601649844.html

Путин призвал пресечь злоупотребления в использовании средств на проекты

Путин призвал пресечь злоупотребления в использовании средств на проекты

Злоупотребления в использовании денежных средств на нацпроекты должны жестко пресекаться, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T14:40

2021-03-17T14:40

2021-03-17T14:46

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Злоупотребления в использовании денежных средств на нацпроекты должны жестко пресекаться, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры."Отмечу и надзорное сопровождение стратегических национальных проектов. На эти цели выделяются значительные государственные деньги. И эти средства должны работать на развитие, на повышение качества жизни людей. Нарушения и злоупотребления здесь должны пресекаться и строго наказываться", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210303/kriminal-1599756706.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество