https://ria.ru/20210317/zakon-1601662870.html

Комитет Госдумы одобрил поправки к проекту "об аттестации духовенства"

Комитет Госдумы одобрил поправки к проекту "об аттестации духовенства"

Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений одобрил поправки в законопроект "Об аттестации духовенства",... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T15:33

2021-03-17T15:33

2021-03-17T15:33

религия и мировоззрение

религия

госдума рф

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений одобрил поправки в законопроект "Об аттестации духовенства", дата второго чтения будет известна 22 марта, сообщили РИА Новости в комитете.Законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе совести и религиозных объединениях" в части совершенствования правового регулирования деятельности религиозных объединений" прошел первое чтение 15 декабря. После внесения в Госдуму летом 2020 года он вызвал противоречивую реакцию конфессий. В частности, критике подвергалось то, что документ в случае принятия обязывал бы священнослужителей и персонал религиозных организаций, которые получили духовное образование за рубежом, получать дополнительное духовное образование в российских учебных заведениях и проходить обязательную переаттестацию, иначе они не смогут заниматься преподавательской и религиозной деятельностью.Основная цель авторов, согласно пояснительной записке к законопроекту, "не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию", а также предотвратить "вовлечение участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма"."Комитет доработал законопроект с учетом мнения конфессий, с этими поправками он будет рекомендован ко второму чтению. Дату второго чтения назначат на ближайшем заседании совета Думы 22 марта. Таким образом, в текст законопроекта больше поправок вносить не будут", - пояснили в комитете, отметив, что после вступления закона в силу религиозные организации должны будут скорректировать свой устав в соответствии с новыми требованиями.Так, согласно поправкам, планируется "освободить от получения дополнительного профобразования и прохождения аттестации священнослужителей, получивших иностранное духовное образование, которые в настоящее время уже осуществляют религиозную деятельность", рассказали в комитете."Эти требования будут распространяться на священнослужителей и религиозный персонал российских религиозных организаций, впервые приступающих к осуществлению богослужений, религиозных обрядов и церемоний, к миссионерской или преподавательской деятельности. Не потребуется переаттестация священнослужителям, приезжающим в Россию для совершения разовых богослужений, лекций, то есть, в том случае, если они не являются членами именно российских религиозных организаций", - приводят в комитете слова его председателя депутата Госдумы Сергея Гаврилова.Таким образом, пояснили в комитете, не важно, на какое время приезжает в Россию иностранный религиозный деятель для чтения лекций или проведения церемоний, он не должен будет проходить аттестацию, эта обязанность, согласно законопроекту, распространяется только на духовенство с российским гражданством.Если же в России нет духовных образовательных организаций высшего образования соответствующей конфессиональной принадлежности, "дополнительное профессиональное образование будет возможно получить в федеральных вузах". А после получения дополнительного профобразования в российских духовных или светских вузах "священнослужители пройдут аттестацию в руководящем органе российской централизованной религиозной организации (ЦРО) соответствующей конфессиональной принадлежности".Как пояснили в комитете, если у организации, представляющей определенную конфессию или религиозное течение, нет статуса ЦРО, то она может создать ЦРО и там проводить аттестацию своих последователей, получивших образование за рубежом.Также поправки регулируют порядок наименования общественных организаций."Законопроектом также разрешается общественным организациям и общественным движениям использовать в своих наименованиях указание на религиозную принадлежность на основании письменного согласования с централизованной религиозной организацией соответствующей конфессии. Такое согласование должно подтвердить реальную духовную связь общественной организации с централизованной религиозной организацией соответствующей конфессии и исключить случаи мошенничества и злоупотребления", - заключил Гаврилов.

https://ria.ru/20201223/buddisty-1590578676.html

https://ria.ru/20201224/obrazovanie-1590829865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, госдума рф