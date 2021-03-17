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https://ria.ru/20210317/zakharova-1601724299.html
Захарова прокомментировала приглашение на консультации посла России в США
Захарова прокомментировала приглашение на консультации посла России в США
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала приглашение посла Анатолия Антонова на консультации в Москву для обсуждения перспектив... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T21:54
2021-03-17T22:23
мария захарова
анатолий антонов
москва
вашингтон (город)
сша
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала приглашение посла Анатолия Антонова на консультации в Москву для обсуждения перспектив российско-американских отношений.Ранее на фоне расширения санкций против России дипломата вызвали в МИД. В ведомстве отметили, что диалог Москвы и Вашингтона находится в тупике и главное в ходе консультаций — найти способы выбраться из него. При этом в МИД стремятся не допустить "необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски".В эфире телеканала "Россия 1" Захарову спросили, насколько беспрецедентным можно считать этот шаг.Она добавила, что "это приглашение на консультации" и нужно быть "менее эмоциональными"."В тексте (заявления МИД. — Прим. ред.) все сказано предельно ясно", — указала она.Комментируя приглашение Антонова в Москву, в Госдепе ранее отметили, что США поддерживают отношения с Россией там, где это отвечает их интересам, но намерены привлекать Москву к ответственности "за злонамеренные действия". На вопрос, встречался ли Антонов с кем-либо в администрации Джо Байдена, представитель Госдепартамента Джалина Портер ответила, что ни о каких встречах сообщить не может.Санкции США В среду Минторг США расширил экспортные ограничения против России: ее внесли в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия. Торговые санкции США коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью, ряд исключений по авиации и космосу будут действовать только до 1 сентября. Решение вступит в силу с 18 марта. Поводом для таких мер стала ситуация с Алексеем Навальным и "применение химического и биологического оружия".Кроме того, накануне офис директора Национальной разведки США рассекретил доклад, в котором Москву обвинили в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа, дискредитировать Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. В документе говорится о введении новых санкций против России.В Кремле доклад назвали "безосновательным и бездоказательным". Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не имела никакого отношения к каким-либо кампаниям против кандидатов на выборах. По его словам, такие "далеко не качественные" материалы используются как повод для новых санкций.В МИД, в свою очередь, заявили, что относятся к новым ограничениям "спокойно" — подобные меры вводились уже более 90 раз. При этом в ведомстве указали, что усиление санкционного давления на Россию "не добавляет шансов" на нормализацию диалога между Москвой и Вашингтоном, а ответственность за его ухудшение полностью лежит на США.
https://ria.ru/20210206/ssha-1596221261.html
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"За то, что мы существуем" – Путин о мотивах санкций против РФ
"За то, что мы существуем" – Путин о мотивах санкций против РФ
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мария захарова, анатолий антонов, москва, вашингтон (город), сша

Захарова прокомментировала приглашение на консультации посла России в США

21:54 17.03.2021 (обновлено: 22:23 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала приглашение посла Анатолия Антонова на консультации в Москву для обсуждения перспектив российско-американских отношений.
Ранее на фоне расширения санкций против России дипломата вызвали в МИД. В ведомстве отметили, что диалог Москвы и Вашингтона находится в тупике и главное в ходе консультаций — найти способы выбраться из него. При этом в МИД стремятся не допустить "необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски".
В эфире телеканала "Россия 1" Захарову спросили, насколько беспрецедентным можно считать этот шаг.

"В силу того, что и так атмосфера достаточно заряженная, просто скажу, что такого я не припомню", — ответила дипломат.

Она добавила, что "это приглашение на консультации" и нужно быть "менее эмоциональными".
"В тексте (заявления МИД. — Прим. ред.) все сказано предельно ясно", — указала она.
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Комментируя приглашение Антонова в Москву, в Госдепе ранее отметили, что США поддерживают отношения с Россией там, где это отвечает их интересам, но намерены привлекать Москву к ответственности "за злонамеренные действия". На вопрос, встречался ли Антонов с кем-либо в администрации Джо Байдена, представитель Госдепартамента Джалина Портер ответила, что ни о каких встречах сообщить не может.

Санкции США

В среду Минторг США расширил экспортные ограничения против России: ее внесли в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия. Торговые санкции США коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью, ряд исключений по авиации и космосу будут действовать только до 1 сентября. Решение вступит в силу с 18 марта. Поводом для таких мер стала ситуация с Алексеем Навальным и "применение химического и биологического оружия".
Кроме того, накануне офис директора Национальной разведки США рассекретил доклад, в котором Москву обвинили в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа, дискредитировать Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. В документе говорится о введении новых санкций против России.
В Кремле доклад назвали "безосновательным и бездоказательным". Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не имела никакого отношения к каким-либо кампаниям против кандидатов на выборах. По его словам, такие "далеко не качественные" материалы используются как повод для новых санкций.
В МИД, в свою очередь, заявили, что относятся к новым ограничениям "спокойно" — подобные меры вводились уже более 90 раз. При этом в ведомстве указали, что усиление санкционного давления на Россию "не добавляет шансов" на нормализацию диалога между Москвой и Вашингтоном, а ответственность за его ухудшение полностью лежит на США.
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Мария ЗахароваАнатолий АнтоновМоскваВашингтон (город)США
 
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