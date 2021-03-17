https://ria.ru/20210317/yasli-1601672168.html

В Липецкой области приступили к строительству яслей в рамках нацпроекта

В Липецкой области приступили к строительству яслей в рамках нацпроекта

Масштабное строительство нового ясельного корпуса на 60 мест началось в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, оно ведется в рамках реализации... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T16:10

2021-03-17T16:10

2021-03-17T16:10

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

липецкий район

елецкий район

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ЛИПЕЦК, 17 мар – РИА Новости. Масштабное строительство нового ясельного корпуса на 60 мест началось в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, оно ведется в рамках реализации национального проекта "Образование", сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, потребность в дошкольном учреждении высокая – в посёлке проживают более 2,5 тысяч жителей, большинство из них молодежь. Населенный пункт активно развивается, в старом садике всем детям мест уже не хватает, поэтому было принято решение о строительстве отдельного здания яслей.Новый корпус будет рассчитан на 60 малышей в возрасте т двух месяцев до трёх лет. В группах предусмотрены отдельные спальни, раздевалки, игровые, буфетные, туалетные комнаты. Кроме того, в помещении разместится медицинский блок, прачечная, пищеблок, горячий цех с выделением зоны переработки овощей и мясо-рыбной продукции, холодный цех, кабинеты, зал для музыкальных и физкультурных занятий. Из федерального, регионального и муниципального бюджетов для реализации этого масштабного для Елецкого района проекта на условиях софинансирования выделены 64 миллиона рублей.Ясли в поселке Солидарность - второй проект такого рода в области. Первый отдельный ясельный корпус на 135 мест был построен в селе Ленино Липецкого района в прошлом году.Сдать в эксплуатацию ясли в поселке Солидарность планируют осенью.

https://ria.ru/20210311/kapremont-1600815518.html

липецкая область

липецкий район

елецкий район

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игорь артамонов, липецкая область, липецкий район, елецкий район