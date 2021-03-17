https://ria.ru/20210317/yamal-1601632878.html

Правительство Ямала готовит новые меры поддержки для предпринимателей

Правительство Ямала готовит новые меры поддержки для предпринимателей

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) готовит новые меры поддержки для предпринимателей, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T13:24

2021-03-17T13:24

2021-03-17T13:24

ямало-ненецкий автономный округ

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

экономика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) готовит новые меры поддержки для предпринимателей, сообщает пресс-служба губернатора региона.Директор департамента экономики Ямала Светлана Гусева подвела итоги кампании по поддержке предпринимателей в прошлом году и рассказала о новых мерах, которые начнут действовать с этого года."В 2021 году предприниматели смогут воспользоваться новыми мерами поддержки – индивидуальным сопровождением инвестиционных проектов, помощью в подключении к сетям. Планируется ввести гранты для самозанятых, компенсацию расходов на приобретение франшиз и выплату роялти, компенсацию кадастровых работ. В период пандемии мы поняли, как важно, чтобы предприниматели могли в два клика получить поддержку в электронном виде, не тратя время на походы в офис и сбор документов. Поэтому мы и дальше планируем развивать цифровые сервисы с использованием электронной подписи", - приводятся в сообщении слова Гусевой.В прошлом году в округе были разработаны четыре пакета мер поддержки для предпринимателей, столкнувшихся с ограничениями в период пандемии. Помощь оказывалась по пяти направлениям: прямая финансовая поддержка, налоговые и имущественные льготы, административная помощь в виде упрощенного порядка получения лицензий, а также социальная помощь по созданию и сохранению рабочих мест для населения. Поддержку получили 70% предпринимателей из перечня наиболее пострадавших отраслей, которые работают на территории округа.Гусева сообщила, что в прошлом году, несмотря на пандемию, 2680 предпринимателей зарегистрировали бизнес, более 5 тысяч ямальцев оформили статус самозанятых.Она также рассказала, что в этом году во всех крупных городах Ямала появятся представительства регионального центра "Мой бизнес", где предприниматели смогут оформить поддержку, получить консультацию или пройти обучение. Сейчас офисы есть в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске и Губкинском.

https://ria.ru/20210118/gazovoz-1593593854.html

https://ria.ru/20210311/dorogi-1600764287.html

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ямало-ненецкий автономный округ (янао), экономика