https://ria.ru/20210317/villa-1601699127.html

"Вилла Абызова" в Италии оказалась небольшой сельской гостиницей

"Вилла Абызова" в Италии оказалась небольшой сельской гостиницей

Вилла в Тоскане, принадлежащая арестованному бывшему российскому министру Михаилу Абызову, является виноградниками с комплексом строений для агротуризма,... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T18:29

2021-03-17T18:29

2021-03-17T18:31

россия

дело экс-министра абызова

михаил абызов

эстония

италия

в мире

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РИМ, 17 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Вилла в Тоскане, принадлежащая арестованному бывшему российскому министру Михаилу Абызову, является виноградниками с комплексом строений для агротуризма, говорится в кадастровых документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.В пятницу Следственный комитет России заявил, что выявил в Италии две виллы на 2 миллиарда рублей, принадлежащие бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в коррупционных преступлениях. Ведомство попросило итальянских коллег наложить арест на имущество.Одна из этих вилл расположена в коммуне Масса-Мариттима (провинция Гроссето, область Тоскана). Речь идет о небольшом объекте Villa Il Tesoro, где, по данным от 2017 года, есть четыре дома площадью в среднем по 300 квадратных метров, несколько хозяйственных построек и 37 гектаров земли, в основном виноградники. Это удалось узнать из большого документа от марта 2017 года, в котором хозяева виллы согласовывают с властями ремонтные работы.В июне 2018 года вилла получила разрешение на постоянный забор воды из местной реки, по-видимому, для орошения виноградников. В феврале 2018 года местная газета Il Tirreno сообщала, что местные власти обсуждают возможность расширения вместимости виллы на 22 места для приема 50 туристов.Российское следствие установило, что Абызов является конечным собственником кипрской Andulil Enterprises Limited, которой принадлежат 100% акций компании Villa il Tesoro Società Agricola S.R.L., зарегистрированной в Италии. Ее сферами деятельности по итальянским документам указаны выращивание винограда и оливковых деревьев, в ней трудятся 14 человек. На указанное юридическое лицо оформлена в собственность вилла Il Tesoro.Участок, на котором расположена вилла, принадлежит компании Villa Il Tesoro Società Agricola S.R.L, зарегистрированной во Флоренции, главном городе Тосканы. Во всех документах главой и юридическим представителем этой компании назван некий Геннадий Макаров, гражданин Эстонии 1975 года рождения, постоянно проживающий в Италии.

https://ria.ru/20210210/abyzov-1596848783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дело экс-министра абызова, михаил абызов, эстония, италия, в мире