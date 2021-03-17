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"Вилла Абызова" в Италии оказалась небольшой сельской гостиницей
"Вилла Абызова" в Италии оказалась небольшой сельской гостиницей
Вилла в Тоскане, принадлежащая арестованному бывшему российскому министру Михаилу Абызову, является виноградниками с комплексом строений для агротуризма,... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T18:29
2021-03-17T18:31
россия
дело экс-министра абызова
михаил абызов
эстония
италия
в мире
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РИМ, 17 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Вилла в Тоскане, принадлежащая арестованному бывшему российскому министру Михаилу Абызову, является виноградниками с комплексом строений для агротуризма, говорится в кадастровых документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.В пятницу Следственный комитет России заявил, что выявил в Италии две виллы на 2 миллиарда рублей, принадлежащие бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в коррупционных преступлениях. Ведомство попросило итальянских коллег наложить арест на имущество.Одна из этих вилл расположена в коммуне Масса-Мариттима (провинция Гроссето, область Тоскана). Речь идет о небольшом объекте Villa Il Tesoro, где, по данным от 2017 года, есть четыре дома площадью в среднем по 300 квадратных метров, несколько хозяйственных построек и 37 гектаров земли, в основном виноградники. Это удалось узнать из большого документа от марта 2017 года, в котором хозяева виллы согласовывают с властями ремонтные работы.В июне 2018 года вилла получила разрешение на постоянный забор воды из местной реки, по-видимому, для орошения виноградников. В феврале 2018 года местная газета Il Tirreno сообщала, что местные власти обсуждают возможность расширения вместимости виллы на 22 места для приема 50 туристов.Российское следствие установило, что Абызов является конечным собственником кипрской Andulil Enterprises Limited, которой принадлежат 100% акций компании Villa il Tesoro Società Agricola S.R.L., зарегистрированной в Италии. Ее сферами деятельности по итальянским документам указаны выращивание винограда и оливковых деревьев, в ней трудятся 14 человек. На указанное юридическое лицо оформлена в собственность вилла Il Tesoro.Участок, на котором расположена вилла, принадлежит компании Villa Il Tesoro Società Agricola S.R.L, зарегистрированной во Флоренции, главном городе Тосканы. Во всех документах главой и юридическим представителем этой компании назван некий Геннадий Макаров, гражданин Эстонии 1975 года рождения, постоянно проживающий в Италии.
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россия, дело экс-министра абызова, михаил абызов, эстония, италия, в мире

"Вилла Абызова" в Италии оказалась небольшой сельской гостиницей

18:29 17.03.2021 (обновлено: 18:31 17.03.2021)
 
© Фото опубликовано СК РФИмущество Михаила Абызова на территории Италии
Имущество Михаила Абызова на территории Италии - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Фото опубликовано СК РФ
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РИМ, 17 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Вилла в Тоскане, принадлежащая арестованному бывшему российскому министру Михаилу Абызову, является виноградниками с комплексом строений для агротуризма, говорится в кадастровых документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В пятницу Следственный комитет России заявил, что выявил в Италии две виллы на 2 миллиарда рублей, принадлежащие бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в коррупционных преступлениях. Ведомство попросило итальянских коллег наложить арест на имущество.
Одна из этих вилл расположена в коммуне Масса-Мариттима (провинция Гроссето, область Тоскана). Речь идет о небольшом объекте Villa Il Tesoro, где, по данным от 2017 года, есть четыре дома площадью в среднем по 300 квадратных метров, несколько хозяйственных построек и 37 гектаров земли, в основном виноградники. Это удалось узнать из большого документа от марта 2017 года, в котором хозяева виллы согласовывают с властями ремонтные работы.
В июне 2018 года вилла получила разрешение на постоянный забор воды из местной реки, по-видимому, для орошения виноградников. В феврале 2018 года местная газета Il Tirreno сообщала, что местные власти обсуждают возможность расширения вместимости виллы на 22 места для приема 50 туристов.
© Фото опубликовано СК РФИмущество Михаила Абызова на территории Италии
Имущество Михаила Абызова на территории Италии - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Фото опубликовано СК РФ
Имущество Михаила Абызова на территории Италии
Российское следствие установило, что Абызов является конечным собственником кипрской Andulil Enterprises Limited, которой принадлежат 100% акций компании Villa il Tesoro Società Agricola S.R.L., зарегистрированной в Италии. Ее сферами деятельности по итальянским документам указаны выращивание винограда и оливковых деревьев, в ней трудятся 14 человек. На указанное юридическое лицо оформлена в собственность вилла Il Tesoro.
Участок, на котором расположена вилла, принадлежит компании Villa Il Tesoro Società Agricola S.R.L, зарегистрированной во Флоренции, главном городе Тосканы. Во всех документах главой и юридическим представителем этой компании назван некий Геннадий Макаров, гражданин Эстонии 1975 года рождения, постоянно проживающий в Италии.
Адвокат Александр Вершинин после избрания меры пресечения в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
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РоссияДело экс-министра АбызоваМихаил АбызовЭстонияИталияВ мире
 
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